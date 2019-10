Stiri pe aceeasi tema

- Liga Zimbrilor are programata in cursul saptamanii cea de-a șasea etapa. CS Minaur va juca in deplasare cu Steaua București. Un meci intre doua echipe care nu au pierdut pana acum, fiecare dintre grupari avand patru victorii și un rezultat de egalitate in primele cinci runde. Ambele au 13 puncte, dar…

- Duminica seara, Minaur a jucat la Reșița cu CSM din localitate și a reușit sa se impuna cu 26-22 (18-7), dupa un meci pe care l-a controlat net in prima parte, l-a pierdut clar de sub control in partea a doua, insa lucrurile bune au fost mai multe. Chiar am avut doua echipe diferite in […] Source

- Duminica, de la ora 17.00, echipa masculina de handbal a CS Minaur va juca in deplasare cu CSM Reșița, intr-un meci din cadrul etapei a 4-a din Liga Zimbrilor. Minaur a inceput bine campionatul, avand doua victorii și un rezultat de egalitate, fiind cu 7 puncte in imediata vecinatate a podiumului. CSM…

- Duminica seara, Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare, a fost gazda partidei dintre echipa masculina a CS Minaur și Dunarea Calarași, joc din cadrul etapei a 3-a din Liga Zimbrilor. Baimarenii s-au impus cu 29-25, dupa un meci pe care l-au dominat de la inceput la sfarșit și ocupa in acest moment…

- De vineri pana duminica se vor disputa jocurile etapei a 3-a din Liga Zimbrilor la handbal masculin. CS Minaur va juca pe teren propriu cu Dunarea Calarași, duminica, de la ora 18.00. Jocul va fi arbitrat de consacratul cuplu Stark – Ștefan. Antrenorul secund al echipei CS Minaur, Alexandru Sabou, a…

- De joi pana sambata se disputa jocurile etapei a doua din Liga Zimbrilor la handbal masculin. CS Minaur a avut o deplasare foarte dificila, la SCM Politehnica Timișoara, deținatoarea trofeului Cupei Romaniei și participanta in Cupa EHF. Partida s-a disputat joi dupa-amiaza, in Sala Sporturilor “Constantin…

- De joi pana sambata se vor disputa jocurile etapei a doua din Liga Zimbrilor la handbal masculin. CS Minaur are din nou un meci foarte greu, de aceasta data in deplasare, cu SCM Politehnica Timișoara, deținatoarea trofeului Cupei Romaniei și participanta in Cupa EHF. Partida va avea loc joi dupa-amiaza,…

- Echipa masculina de handbal a CS Minaur a participat vineri și sambata la turneul amical “Zilele Cetații” de la Fagaraș. Vineri seara, baimarenii s-au impus cu 27-26 in fața echipei Reșița. Al doilea meci a fost și finala mare a intrecerii, intre gazdele de la CSM Fagaraș și CS Minaur, gruparea pregatita…