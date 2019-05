Stiri pe aceeasi tema

- Pe 20 octombrie anul trecut, echipa masculina de handbal a CS Minaur scotea o remiza la Fagaraș, in ultima secunda de joc, dupa un 7m transformat de Csepreghi. A fost o ciudațenie de final de joc, cu Popia marcand pentru 24-23 cu 7 secunde inainte de final, apoi un 7m acordat in virtutea noului regulament…

- CS Minaur n-a mai caștigat de șapte meciuri in Liga Florilor, fix de pe 3 februarie, cand am trecut acasa de Dunarea Braila. Am avut și meciuri grele afara, am pierdut aiurea cel puțin un meci acasa cu “U” Cluj, au mai fost și accidentari, cert este ca acum doua luni eram pe locul 3 […] The post HANDBAL…

- Dupa ce saptamana trecuta s-a batut palma cu extrema dreapta Tomas Cip, internțional ceh (doua sezoane), iar Alexandru Csepreghi și-a prelungit contractul pentru inca un sezon, astazi am avut alte doua nume in obiectiv. Portarul Ionuț Ciobanu lasa CSM București pentru a veni la Minaur (doua sezoane),…

- 9 victorii, 3 egaluri și 14 infrangeri in 26 de meciuri, 745 de goluri marcate (al treilea atac dupa Dobrogea și Dinamo) și 766 de goluri primite (doar Bacau și Cluj sunt sub noi), acesta este bilanțul echipei masculine de handbal CS Minaur dupa 26 de runde, dupa incheierea sezonului regulat. De asemenea,…

- Echipa masculina de handbal a CS Minaur a disputat miercuri seara ultimul joc din sezonul regulat, pe teren propriu, cu Dinamo. Singura interesata de un rezultat pozitiv a fost Dinamo, echipa bucureșteana avand nevoie de victorie și de un rezultat negativ al celor de la CSM București, pentru a termina…

- Doar doua meciuri din patru mai conteaza in Liga Zimbrilor, in ultima etapa din sezonul regulat, cele din Polivalenta baimareana și de la Timișoara. Minaur intalnește Dinamo, dar jocul este important doar pentru oaspeți, care ar putea trece pe poziția a doua in clasament, ceea ce le-ar aduce doua puncte…

- Am avut o pauza pentru pregatirea echipelor naționale la mai toate nivelurile, iar campionatul Ligii Florilor se va relua cu meciurile etapei a 20-a. CS Minaur va merge la Slatina pentru un joc destul de important. Asta pentru ca echipa lui Costica Buceschi a pierdut acasa cu “U” Cluj și s-a bagat intr-o…

- Naționala de handbal feminin României va participa în perioada 21-24 martie la prestigiosul turneu amical Golden League, la care vor mai lua startul Norvegia, Danemarca și Franța. Echipa lui Ambros Martin va debuta joi împotriva Franței, țara gazda a competiției și câștigatoarea…