- Vineri dupa-amiaza, de la ora 17.00, CS Minaur a intalnit in deplasare pe Unirea Dej, intr-un joc din cadrul etapei a 4-a din Liga 3, seria 5. Baimarenii au inceput greoi sezonul, cu o infrangere la Turda (1-2), dupa care au urmat doua rezultate de egalitate, acasa cu Recea (1-1) și in deplasare cu…

- Sambata, de la ora 12.30, echipa feminina de handbal a CS Minaur va juca in deplasare, cu SCM Craiova, meciul urmand sa fie transmis in direct la TVR 1. Un joc foarte greu, la una dintre reprezentantele Romaniei in Cupa EHF, echipa din Craiova fiind in ultimii ani una dintre protagonistele intrecerii…

- Miercuri, de la ora 18.00, Sala Polivalenta “Lascar Pana” va fi gazda partidei dintre echipele feminine de handbal CS Minaur și CSM București, joc din cadrul etapei a treia din Liga Florilor. Jocul va fi arbitrat de un cuplu din Constanța, Cazan – Suliman, despre care nu putem spune mare lucru, dar…

- Sambata seara, sala sporturilor “Horia Demian” a fost gazda partidei dintre CSU Cluj-Napoca și CS Minaur, din cadrul etapei a doua din Liga Florilor. Baimarencele s-au impus cu 23-21 (10-7), dupa un meci echilibrat, dar pe care l-au controlat de la jumatatea primei reprize. O victorie care vine excelent,…

- De joi pana sambata se vor disputa jocurile etapei a doua din Liga Zimbrilor la handbal masculin. CS Minaur are din nou un meci foarte greu, de aceasta data in deplasare, cu SCM Politehnica Timișoara, deținatoarea trofeului Cupei Romaniei și participanta in Cupa EHF. Partida va avea loc joi dupa-amiaza,…

- Sambata dimineața, Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare a fost gazda partidei dintre CS Minaur și Magura Cisnadie, joc din prima etapa a noului sezon din Liga Florilor. Dupa un meci cu rasturnari de scor incredibile, cele doua echipe au terminat la egalitate, 25-25 (11-12). Este un inceput care…

- In zilele de 16 și 17 august, CS Minaur participa la un turneu amical “Zilele Cetații” la Fagaraș. Vineri seara, de la ora 19.30, a jucat impotriva nou promovatei in Liga Zimbrilor CSM Reșița și s-a impus cu 27-26, dupa un meci destul de echilibrat. Cum CSM Fagaraș a invins și ea pe CSU Suceava, […]…

- In perioada 9-11 august, echipa feminina a CS Minaur participa la cea de-a 25-a ediție a Memorialului “Tomas Jakubco” de la Michalovce, alaturi de alte trei echipe: Iuventa Michalovce (Slovacia), MKS Zaglebie Lubin (Polonia) și GVP Europe Vac (Ungaria). Baimarencele au jucat prima partida cu echipa…