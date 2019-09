Stiri pe aceeasi tema

- CSM Focșani 2007 – CSM Vaslui, duminica, 15 septembrie, ora 18:30, Sala Polivalenta Handbaliștii seniori ai Focșaniului pot acumula, la finalului jocului de duminica, maximum de puncte din trei etape la finalul meciului cu CSM Vaslui care va incepe la ora 18:30, in Sala Polivalenta. In primele doua…

- Sambata, 7 septembrie, elevii antrenorului emerit Lucian Tucan vor juca la Galați Echipa de handbal juniori 1 a CSS Focșani, pregatita de antrenorul emerit Lucian Tucan, a fost repartizata in trei serii pana cand Federația i-a stabilit, pe aceleași criterii geografice locul: in seria A, a Moldovei de…

- Campionatele incep sambata, 7 septembrie Echipele de handbal juniori ale Focșaniului – CSS la juniori 1 și CSM 2007 la juniori 2, au fost repartizate in serii cu formații din alte zone decat cele tradiționale – Sud-Est și Dobrogea sau centrul și nordul Moldovei. Handbaliștii juniori 1 ai…

- De la ora 17:00, CSM Vaslui – CSM Focșani 2007 Handbaliștii seniori ai Focșaniului vor incepe astazi, seria meciurilor de pregatire pentru viitorul sezon comnpetițional. Primul joc va fi in deplasare, la CSM Vaslui, astazi, incepand cu ora 17:00. Focșanenii au parcurs zece zile cu antrenamente intense,…

- Competiția a avut loc la Iași, in perioada 12-20 iulie In perioada 12-20 iulie 2019, in Sala Polivalenta din Iași s-a desfașurat Campionatul Național de șah pe echipe de juniori ediția 2019, intrecerile stabilind ierarhiile naționale pentru trei probe oficiale de șah: clasic, rapid și blitz. Au concurat…