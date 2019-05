HANDBAL – Junioare I – Fetele de la CS Marta au pierdut meciul din ziua a doua

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 1-5 mai, sala sporturilor “Gheorghe Barițiu” din Turda gazduiește turneul final al Campionatului Național de junioare I, grupa Valoare, la care participa cele mai bune opt echipe din țara. Printre acestea se numara și echipa CS Marta, care face parte din grupa A, alaturi de LPS Braila, CSM…

- Petre Apostol Echipa de handbal masculin de la Clubul Sportiv Orasenesc Mizil a obtinut calificarea la turneul final „Valoare” in Campionatul National la categoria juniori III. Elevii antrenorilor Ionut Tita si Marian Moise au incheiat Grupa „Valoare” 2 cu o victorie pe terenul ultimei clasate, CSS…

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova a reușit sa se impuna, scor 26-19 (12-11), in partida susținuta duminica, in Ardeal, in fața formației Corona Brașov, contand pentru etapa a 22-a din Liga Florilor. A fost un meci controlat de oltence, ...

- Miercuri și joi se disputa jocurile penultimei etape din sezonul regulat la handbal masculin, in Liga Zimbrilor. Sunt etape care conteaza foarte mult pentru ca ierarhia se va rupe in doua, cu primele opt clasate care vor juca in play-off și urmatoarele șase care vor juca in play-out. Chiar daca mai…

- In debutul partidei din Liga Florilor, echipa secunda a CS Minaur va infrunta pe teren propriu liderul seriei D din divizia A, respectiv echipa CSM Tg. Mures. Partida, desfasurata duminica, 10 martie, va avea loc la Sala Sporturilor Lascar Pana, de la ora 14:00 si va fi arbitrata de cuplul N.Dan(HD)/S.Macarie(AB).…

- Echipa de handbal Corona Brasov va juca marti, de la ora 17.30, pe teren propriu cu Gloria Bistrita, formatie aflata in acest moment pe locul 7 in clasament, dar care inca se bate cu sanse, pentru un loc in prima parte a clasamentului. Antrenorul Coronei, Ion Craciun a declarat ca se asteapta la un…

- Echipa de handbal Corona Brasov va juca miercuri, de la ora 17.30 in deplasare cu titrata CSM Bucuresti, o partida extrem de dificila pentru brasovence in conditiile in care din lotul echipei pregatite de Ion Craciun lipsesc mai multe jucatoare de baza. „Abordam meciul cu CSM Bucuresti cu o echipa decimata…