Stiri pe aceeasi tema

- Vineri seara, CS Minaur va juca in fața campioanei Romaniei, CSM București, intr-un joc din cadrul ultimei etape din turul Ligii Florilor. Echipa din Baia Mare se afla intr-un moment bun, reușind doua victorii din doua meciuri in acest an, cu Corona Brașov și cu HC Zalau, care o țin in partea de sus…

- Campioana CSM Bucuresti a invins-o greu pe nou-promovata SCM Gloria Buzau, cu scorul de 27-26 (13-12), joi seara, in Sala Rapid din Capitala, intr-un meci din etapa a 11-a a Ligii Nationale de handbal feminin. Golul victoriei ''tigroaicelor'' a fost reusit de Elizabeth Omoregie, cu 19…

- Nathalie Hagman (27 de ani), extrema dreapta a celor de la CSM București, a reușit un meci excepțional in victoria obținuta de Suedia impotriva Rusiei, scor 39-30, marcand 17 goluri. Romania joaca impotriva Rusiei in semifinalele Campionatului European de handbal feminin din Franța. Partida e programata…

- HC Dobrogea Sud Constanta s-a impus joi pe teren propriu, 30-23 (19-16) in fata echipei CSM Bucuresti, intr-un meci din etapa a 12-a a Ligii Nationale masculine la handbal, informeaza mediafax. Gratie acestui succes, Dobrogea Sud a urcat pe primul loc in clasament, cu 30 de puncte (10 victorii…

- Cinci componente ale selectionatei Serbiei care va participa la Trofeul Carpati, pe 23 si 24 noiembrie, la Bucuresti, evolueaza la echipe din Liga Nationala de handbal feminin, CSM Bucuresti, SCM Craiova si Corona Brasov. Andrea Lekic si Dragana Cvijic joaca la campioana CSM Bucuresti, Zeljka Nikolic…

- Campioana CSM Bucuresti a invins-o fara probleme pe CS Universitatea Cluj-Napoca, scor 34-27 (18-13), marti, in deplasare, intr-o partida din etapa a 8-a a Ligii Nationale de handbal feminin. CSMB a dominat meciul de la un capat la altul si a condus chiar la 11 goluri, 33-22 (53), impunandu-se in cele…

- Campioana CSM Bucuresti a surclasat-o pe CS Magura Cisnadie, medaliata cu bronz in editia trecuta, cu scorul de 36-19 (17-10), sambata, in Sala Rapid, intr-un meci din etapa a 7-a a Ligii Nationale de handbal feminin. CSMB a facut unul dintre cele mai bune jocuri ale sale in acest sezon si s-a impus…

- CSM Bucuresti a invins-o categoric pe CSM Roman cu scorul de 28-17 (14-13), miercuri, in deplasare, intr-un meci restanta din etapa a 6-a a Ligii Nationale de handbal feminin. Campioana a facut o repriza secunda foarte buna si nu i-a dat nicio sansa ''lanternei rosii''. Pentru CSMB au…