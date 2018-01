Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de handbal feminin SCM Craiova a invins sambata, pe teren propriu, formatia rusa Kuban Krasnodar, cu scorul de 30-24 (17-13), in cea de-a patra partida din grupa A a Cupei EHF.In urma rezultatului, SCM Craiova acumuleaza 4 puncte, iar Kuban ramane tot cu 4. Cealala partida a…

- Legendarul antrenor rus de handbal Evgeni Trefilov vine sambata in Craiova, cu echipa sa, Kuban Krasnodar, care va infrunta SCM Craiova, in etapa a patra din grupa A a Cupei EHF. Meciul din Polivalenta va incepe la ora 16.30 și ...

- Handbalistele de la SCM Craiova au incheiat turul campionatului cu o victorie. Oltencele au trecut, astazi, pe teren propriu de Dunarea Braila cu scorul de 22-16 (9-6).CRAIOVA: Dumanska, Stanciu – Florianu 7, Nikolic 4, Elisei 4, Klikovac 2, Pricopi 2, Trifunovic 1, Șelaru 1, Țicu 1, Vizitiu,…

- SCM Craiova a fost invinsa de formatia rusa Kuban Krasnodar cu scorul de 28-26 (12-12), duminica, in deplasare, intr-un meci din Grupa A a Cupei EHF la handbal feminin. In prima repriza, echipa din Banie a condus cu 3-2, 4-3 si 6-5, apoi avantajul a crescut la doua goluri, 7-5, 8-6, 9-7,…

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova a fost invinsa astazi, in deplasare, de Kuban Krasnodar (Rusia), cu scorul de 28-26 (12-12), intr-un joc contand pentru etapa a treia din grupa A a Cupei EHF. Craiova are o infrangere și doua ...

- Echipele romanești in grupele Cupei EHF la handbal feminin: SCM Craiova și HC Zalau joaca duminica in deplasare, in Rusia, respectiv in Cehia. GRUPA A Ora 15.00 Kuban Krasnodar (Rusia) – SCM Craiova CLASAMENT 1. Brest 3 2 0 1 71:70 4 2. SCM Craiova 2 1 0 1 45:42 2 —————————————-…

- Formația de juniori sub 19 ani a Academiei „Gica Popescu” a inceput cu dreptul seria jocurilor de verificare din aceasta perioada precompetiționala. Trupa lui Gica Barbu (foto) s-a impus categoric, scor 7-2 (2-1), in amicalul susținut vineri, pe terenul sintetic ...

- Astazi s-a disputat si al doilea meci din etapa a doua din grupa A a Cupei EHF la handbal feminin. Kuban Krasnodar a fost invinsa pe teren propriu de formatia franceza Brest Bretagne, cu scorul de 28-22. Reamintim ca aseara ...

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova a obținut astazi primul succes in grupa A a Cupei EHF. Formația olteana s-a impus, pe teren propriu, cu scorul de 23-17 (16-6) in fața formației daneze Randers. Meciul a contat pentru etapa a ...

- SCM Craiova a invins formatia daneza Randers HK, cu scorul de 23-17 (16-6), sambata, in Banie, in Grupa A a Cupei EHF la handbal feminin. Echipa antrenata de George Burcea a reusit prima sa victorie in grupe, depasind clar formatia daneza, in fata careia conducea la o diferenta de zece…

- Echipa masculina de volei SCM-U Craiova s-a impus astazi, fara emotii, in confruntarea din deplasare cu Dinamo Bucuresti, contand pentru etapa a 14-a din Divizia A1, prima disputata in 2018. Formatia olteana s-a impus cu scorul de 3-0 (25-17, 25-15, ...

- Volei Alba Blaj a repurtat o victorie incredibila in Champions League, 3-0, in Polonia, cu Developres SkyRes Rzeszow, in primul meci din 2018, unul ce a durat numai 80 de minute, iar tripla campioana a Romaniei are maximum de puncte dupa doua jocuri susținute in Grupa A a competiției supreme! Un succes…

- Echipa de handbal Corona Brasov a inceput meciurile oficiale din acest an cu o infrangere. Brasovencele au pierdut miercuri seara, pe teren propriu, cu scorul de 33-31 (16-16) meciul cu Dunarea Braila. Corona a jucat mai bine in prima repriza și parte din a doua, cand a reușit sa revina de la doua goluri…

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova s-a impus astazi, pe teren propriu, cu scorul de 29-24, in fata formatiei Rapid Bucuresti, in etapa a 11-a din Liga Florilor, prima din campionatul intern disputata in acest an. Craiova va disputa urmatorul ...

- SCM Craiova a fost invinsa in deplasare de echipa franceza Brest Bretagne Handball, cu scorul de 25-22 (13-10), duminica, in primul sau meci din Grupa A a Cupei EHF la handbal feminin. Echipa din Banie a inceput mai bine meciul si a condus cu 5-2 (min. 10), 6-4 (12), 8-6 (20), dar formatia…

- Acum doi ani, pe vremea aceasta, prima echipa de baschet masculin din istoria clubului sportiv al municipalitații ploieștene se califica in faza semifinala a intrecerilor din Liga I, cu mari speranțe de accedere in Final Four-ul de promovare in Liga Naționala. Un eșalon in care defuncta CSU Asesoft…

- Nationala Romaniei lasa in urma localitatea germana Trier, locul unde a scris o pagina frumoasa pentru istoria handbalului, iar de sambata isi stabileste cartierul general la Leipzig, acolo unde luni, de la ora 18:30, va sustine meciul cu Cehia din cadrul optimilor de finala ale Campionatului Mondial.…

- TSKA Moscova continua parcursul bun in Euroliga de baschet. Formatia rusa a obtinut a treia victorie consecutiva dupa ce a invins in etapa a 11-a echipa germana Brose Bamberg. TSKA s-a impus pe terenul adversarei cu scorul de 92-76.

- Dupa trei victorii consecutive in grupa, rominia va juca in aceasta seara de la ora 19:00 la Campionatul Mondial din Germania cu Angola, meciul fiind programat in direct la Telekom Sport.Calificate in fazele superioare ale competitiei, tricolorele au ca obiectiv clar sa-si ia revansa in fata adversarelor…

- Una calda, una rece, așa i-a obișnuit, in acest sezon, pe suporterii ei, vicecampioana Romaniei la volei masculin, SCM-U Craiova. Elevii lui Dan Pascu au incheiat turul de campionat cu un eșec, in deplasare. Craiovenii au jucat cu CSM București, ...

- Romania – Paraguay, la Campionatul Mondial de handbal feminin 2017. Se joaca sambata, de la ora 13.00, la Trier. Campionatul Mondial de handbal feminin 2017, din Germania. Romania debuteaza cu Paraguay, pe 2 decembrie! Grupa A Romania – Paraguay, sambata – 2 decembrie, ora 15.00, Telekom Sport 1 Franța…

- CM HANDBAL FEMININ. Romania, fara o serie de jucatoare importante, precum Paula Ungureanu, Aurelia Bradeanu sau Oana Manea, retrase din naționala, va juca in GRUPA A, alaturi de Spania, Franța, Angola, Slovenia și Paraguay. CM HANDBAL FEMININ. Program ROMANIA: - Paraguay, 2 decembrie…

- Libertatea iți spune unde se vede Campionatul Mondial de handbal feminin din 2017, ediție ce se va desfașura in Germania (1-17 decembrie). In Romania, competitia poate fi vazuta numai la Telekom Sport. Cele 24 de echipe participante sunt repartizate in patru grupe. Romania face parte din grupa A, alaturi…

- Campionatul Mondial de handbal feminin 2017, din Germania. Romania debuteaza cu Paraguay, pe 2 decembrie! Lotul final al Romaniei pentru turneul final: Portari: Denisa Dedu (Siofok), Iulia Dumanska (SCM Craiova); Extreme stanga: Valentina Ardean Elisei (SCM Craiova), Ana Maria Iuganu-Popa (HCM Roman);…

- Polonia a acumulat trei victorii la Trofeul Carpati – 27-21 cu Romania, 29-18 cu Brazilia si 32-25 cu Macedonia – iar cu 6 puncte in clasament castiga turneul. Ultima partida va avea loc intre Romania si Brazilia, de la ora 16.30. Rezultatele complete de pana acum sunt: Brazilia – Macedonia 32-19 (16-13),…

- Naționala feminina de handbal a Romaniei a invins clar formația Macedoniei, cu scorul de 31-18 (18-5), sambata, in a doua zi a Trofeului Carpați, gazduit de Sala Polivalenta din Craiova. Tricolorele, învinse de Polonia în meciul de debut, au facut diferența în prima…

- Sedinta Comisiei Tehnice a FR Handbal a stabilit doi noi antrenori la loturile feminine de junioare si tineret. Astfel, Carmen Amariei a fost numita la reprezentativa under 18, iar Gheorghe Tadici, cel care i-a fost si ei antrenor la nationala, si a adus medalia de argint la CM de senioare din 2005,…

- "Un obiectiv pe care ni-l dorim ar fi locurile 1-6 la Mondialele din Germania, pentru a intra in programul Samurai 2020 al COSR. Dar, sincer, in acest moment un obiectiv civilizat ar fi locurile 1-8 pentru Romania. Avem o echipa in formare, care merita credit, sper sa ne surprinda placut pe toti", a…

- Veste excelenta pentru echipa de handbal Corpona Brasov, care a primit inapoi cele patru puncte cu care a fost penalizata de Comisia de Competitii. In sedinta care a avut loc vineri la Craiova, Adunarea Generala a Federatiei Romane de Handbal a avut pe ordinea de zi si subiectul acesta, la care presedintele…

- Trofeul Carpati va fi in direct la TVR, de vineri pana duminica. Meciurile vor putea fi urmarite la TVR 1, TVR 2 si TVR HD. Dupa acest turneu, selectionerul tricolorelor va alege lotul pentru Campionatul Mondial din Germania. In acest weekend, cea mai buna jucatoare a lumii, Cristina Neagu,…

- Echipa de handbal feminin HC Zalau va juca in grupa D, iar SCM Craiova in grupa A, avand adversare din Norvegia, Suedia, Cehia, respectiv din Franta, Danemarca, Rusia, potrivit tragerii la sorti de joi, de la Viena.

- Dupa ce aseara o parte dintre componentele naționalei de handbal a Romaniei au mers la un mall din Banie pentru a se intalni cu suporterii și pentru a-i invita la Trofeul Carpați, care va debuta vineri la Craiova, astazi, selecționerul ...

- Componentele "naționalei" Romaniei au participat la o intalnire cu fanii și o sesiune de autografe la un mall din Craiova. E o prima runda de socializare a oltenilor cu Neagu și compania inainte de "Trofeul Carpați" Aflate in cantonament la Craiova pentru "Trofeul Carpați", componentele "naționalei"…

- SCM Craiova s-a calificat in grupele Cupei EHF la handbal feminin, deși a fost invinsa de formația maghiara DVSC-TVP cu scorul de 26-24 (13-14), duminica seara, la Debrecen, in manșa a doua a turului al treilea preliminar al competiției. SCM Craiova se impusese cu 24-19 în prima manșa,…

- Formatia CSU Craiova a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Juventus Bucuresti, intr-un meci din etapa a XVIII-a a Ligii I, primul joc oficial pentru gruparea olteana pe noul stadion Ion Oblemenco.

- Liga Naționala feminina de handbal, etapa a 10-a. Remiza la Cisnadie, succes pentru CSM București. CSM București a bifat al zecelea succes stagional, dar nici de data aceasta n-a impresionat, in ciuda unei prime reprize bune. Campioana s-a impus cu 34-28 (21-11) in fața lui ”U” Cluj, o formație ce nu…

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova a incheiat la egalitate, scor 24-24, partida din deplasare cu Magura Cisnadie, disputata astazi, in cadrul etapei a zecea din Liga Florilor. Zeljka Nikolic a marcat golul egalizator in ultima secunda. SCM Craiova nu ...

- Rosso-nerii au inceput foarte bine partida și au reușit sa deschida scorul inca din minutul șase prin Laurențiu Breșneni, care l-a invins pe portarul gazdelor cu o lovitura de cap dupa un corner executat de Andrei Vaștag. Reșițenii și-ar fi putut majora avantajul de pe tabela daca Negoescu,…

- Craiova a condus de la un capat la altul disputa cu formația maghiara, dar oltencele și-au pierdut suflul pe final. In ultimele 8 minute, formația lui Bogdan Burcea nu a mai reușit sa inscrie niciun gol pentru ca altfel diferența ar fi fost mult mai mare. De altfel, Craiova a avut 24-16 in minutul 52!…

- Echipa de handbal feminin HC Zalau a invins vineri, in deplasare, campioana Austriei, Hypo Viena, cu scorul de 30-22 (17-11), in prima mansa din turul III al Cupei EHF. Partida retur va avea loc la Zalau, in 18 noiembrie, iar castigatoarea din dubla mansa se va califica in faza grupelor competitiei,…

- Federatia Romana de Handbal a anuntat 20 de jucatoare convocate pentru Trofeul Carpati la handbal feminin, care va avea loc peste doua saptamani la Craiova. Nationala va infrunta cu aceasta ocazie echipele similare ale Macedoniei, Poloniei si Braziliei. Dupa aceste meciuri, Ambros Martin si Horatiu…

- Liga Nationala de handbal a programat joi trei partide, doua din intrecerea feminina si alta din cea masculina. Cu doua zile inaintea mansei tur cu Debrecen din turul 3 preliminar al Cupei EHF la handbal feminin, SCM Craiova a pierdut suprinzator pe teren propriu cu CSM Roman, scor 25-22, intr-un…

- Federația Romana de Handbal anunța punerea in vanzare a biletelor pentru Trofeul Carpați in rețeaua Eventim online. De asemenea, Federația Romana de Handbal anunța suporterii ca la acest meci, sala este prevazuta cu facilitați pentru persoanele cu dizabilitați. Patru super-echipe sunt gata de joc și…

- Structura podiumului Ligii Nationale de handbal feminin a suferit modificari la sfarsitul etapei a 6-a. Corona Brasov, una din echipele cu pretentii in acest sezon, a cedat surprinzator pe terenul echipei CSU Danubius Galati, scor 22-19, astfel ca a fost devansata in clasament de HCM Rm. Valcea.…