Handbal feminin: SCM Craiova, învinsă în Rusia, în Cupa EHF SCM Craiova a fost invinsa de formatia rusa Kuban Krasnodar cu scorul de 28-26 (12-12), duminica, in deplasare, intr-un meci din Grupa A a Cupei EHF la handbal feminin.



In prima repriza, echipa din Banie a condus cu 3-2, 4-3 si 6-5, apoi avantajul a crescut la doua goluri, 7-5, 8-6, 9-7, 10-8, dar la pauza scorul a fost egal, 12-12. SCM Craiova a condus la doua goluri si in partea secunda, 14-12, 15-13, 16-14, dar a fost egalata. Ultima oara cand SCM Craiova a avut avantaj pe tabela a fost in min. 46, 21-20. Kuban a marcat apoi trei goluri la rand si s-a desprins in castigatoare.

