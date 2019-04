Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de handbal feminin a Romaniei va intalni Polonia, Ucraina și Insulele Feroe in preliminariile EURO 2020. Primele doua clasate urmand sa se califice la turneul final gazduit de Danemarca și Norvegia. Turneul final al Euro 2020 va avea loc in Norvegia și Danemarca intre 4 și 20 decembrie 2020.…

- In aceasta seara a avut loc tragerea la sorți a grupelor preliminare pentru turneul final al Campionatului European de handbal feminin, ce va avea loc in Danemarca și Norvegia, in perioada 4-20 decembrie 2020. Primele doua clasate din fiecare grupa (șapte la numar) vor ajunge la turneul final, acolo…

- Joi, 4 aprilie, de la ora 19.00, la Copenhaga, va avea loc tragerea la sorți a preliminariilor Campionatului European de handbal feminin de anul viitor. EURO 2020 se va disputa in Norvegia și Danemarca și va reuni la start 16 echipe: primele doua clasate din cele 7 grupe plus cele doua țari organizatoare.…

- ​Nationala de handbal feminin a României a pierdut, sâmbata, si a doua partida din Golden League, cu reprezentativa Norvegiei, scor 27-31 (15-16), la Boulazac. Tricolorele au bifat al doilea esec la turneul amical din Franta, iar duminica vor întâlni Danemarca, scrie News.ro.Sâmbata…

- DANEMARCA-NORVEGIA ONLINE STREAM LIVE VIDEO DIGISPORT TELEKOM SPORT Norvegia si Danemarca se vor confrunta duminica, la Herning, in finala Campionatului Mondial de handbal masculin 2019, competitie care se...

- Nationala de handbal masculin a Frantei a castigat duminica medaliile de bronz la Campionatul Mondial, care se desfasoara in Germania si Danemarca, invingand in finala mica Germania cu 26-25, la Herning. Francezii, dublu detinatori ai titlului, au suferit o infrangere categorica, 38-30, in fata Danemarcei,…

- Campioana olimpica en-titre, Danemarca, va intalni reprezentativa Norvegiei in finala Campionatului Mondial 2019, dupa ce a eliminat, vineri, la Hamburg, detinatoarea trofeului, Franta, iar Norvegia a trecut de Germania, in semifinalele competitiei, relateaza News.ro.In prima semifinala a…

- Franta, Germania, Danemarca si Norvegia sunt primele echipe care si-au asigurat calificarea in grupele principale ale Campionatului Mondial de handbal masculin 2019, competitie gazduita de Germania si Danemarca, scrie agerpres.ro.