Stiri pe aceeasi tema

- Nationala Romaniei a castigat Grupa D a Campionatului Euriopean de handbal feminin si incepe de pe locul 1 si grupa principala de la Nancy, informeaza MEDIAFAX.Tricolorele parcurg azi aproape 1.000 de kilometri pana la viitorul loc de desfasurare al jocurilor, dar au trei zile la dispozitie pentru…

- Mihai Covaliu, presedintele COSR, a opinat dupa victoria de senzatie obtinuta de Romania impotriva Norvegiei (31-23), la Europenele de handbal din Franta, ca tricolorele pot atinge finala daca ele cred in acest obiectiv si vor aborda urmatoarele meciuri la fel de serios si atent. Romania…

- Romania va intalni pe 9 decembrie, la Nancy, cel mai dificil adversar din grupa principala. Olanda o are pe banca pe fosta antrenoare a CSM Bucuresti, Helle Thomsen. Olanda a castigat toate partidele din grupa C, jucate la Montbelliard. A avut mare noroc contra Spaniei, marcand golul victoriei in ultima…

- Nationala Romaniei a castigat Grupa D a Campionatului European de handbal feminin si incepe de pe locul 1 si grupa principala de la Nancy, scrie Mediafax.Tricolorele parcurg azi aproape 1.000 de kilometri pana la viitorul loc de desfasurare al jocurilor, dar au trei zile la dispozitie pentru…

- Horatiu Pasca, antrenorul secund al nationalei de handbal, a vorbit, in direct la ProSport Live, despre secretele din spatele victoriei cu Norvegia. Analiza adversarului, impreuna cu pregatirea strategiei sunt principalele argumente.

- Naționala de handbal feminin a Romaniei s-a calificat in Grupa 2 Principala cu 4 puncte, dupa victoria superba obținuta impotriva Norvegiei. Tricolorele iși știu deja adversarele, Neagu și compania urmand sa se dueleze in primul meci cu Olanda (duminica, 9 decembrie).

- "Sunt mandra, normal, e un lucru obtinut, va ramane in istorie, dar pentru mine, personal, important este ca astazi am facut un meci exceptional cu Germania. Am facut un meci foarte bun, cu mult mai putine greseli decat cu Cehia, am meritat victoria. Urmeaza Norvegia, dar haideti sa ne bucuram de…

- Selectionata Rusiei, campioana olimpica en titre, a invins echipa Frantei, campioana mondiala, cu scorul de 26-23 (11-11), joi seara, la Nancy, in meciul de deschidere a Campionatului European de handbal feminin - EHF EURO 2018, care e gazduit de Hexagon. Franta, care incerca sa isi ia…