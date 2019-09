Handbal feminin: Minaur se impune cu 27-21 in amicalul cu Kisvarda Dupa ce la orele pranzului au participat la parada de Castane alaturi de colegii de club de la handbal masculin si fotbal, fetele de la CS Minaur au avut de la ora 17.00 un amical impotriva echipei maghiare Kisvarda, disputat in sala de sport a Scolii 5 “Vasile Alecsandri”. Echipa noastra s-a impus cu 27-21 (16-11), intr-un meci pe care l-a controlat de la inceput la sfarsit. Sapte dintre jucatoarele echipei noastre, plus antrenorul Costica Buceschi, nu au evoluat la meciul de vineri. Buceschi este secundul nationalei mari, acolo unde au fost convocate Anca Polocoser si Andreea Popa (nationala… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

