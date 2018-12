Handbal feminin: Memorialul “Tiberiu Rusu” de la Cluj Napoca CS Minaur a pierdut cu Gloria Bistrita si HC Zalau

Stiri pe aceeasi tema

- Stiinta Explorari va juca maine, 12 decembrie a.c., de la ora 18.00, cu Universitatea Cluj-Napoca. Meciul face parte din etapa a 10-a, penultima a turului, a Diviziei A1 de volei masculin si va fi arbitrat de Paul Szabo-Alexi din Oradea si de Daniel Hadade din localitatea Zalau. Observatorul FRV va…

- *** S.C.SEPAL COMERȚ S.R.L. ANGAJEAZA Funcționar – Contabilitate Primara. CV-urile se depun la sediul firmei din loc. Zalau, B-dul Mihai Viteazu Nr. 60 Tel. Fax 0260/ 621690, e-mail [email protected] Termen de depunere CV pana la data de 20.12.2018. *** BRANTNER ANGAJEAZA CONDUCATOR AUTO. Curriculum…

- Dupa mai bine de 40 de ani de la desfasurarea unei gale oficiale de box si dupa aproximativ 30 de ani de la organizarea unei gale amicale, Simleu Silvaniei a fost vineri, incepand cu ora 16, gazda unei noi competitii pugilistice – „Memorialul Viorel Burde”. Inaintea evenimentului a avut loc si o conferinta…

- Priveam cu jind, dar și cu o nestapanita amaraciune, saptamana trecuta, cum in Cluj se instalau primele casuțe și elemente de mobilier pe platoul generos din Piața Unirii, in vederea organizarii evenimentelor specifice Sarbatorilor de Iarna și a mult-așteptatului Targ de Craciun. Trecatorii zambeau,…

- Echipa pirotehnica din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Porolissum” al Județului Salaj a fost solicitata sa intervina, vineri dupa-amiaza, pentru a asana o serie de elemente de munitie neexplodate. Acestea au fost descoperite intamplator de catre o persoana, in padurea din apropierea…

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova, detinatoarea en-titre a Cupei EHF, se va lupta pentru un loc in grupele competitiei cu Borussia Dortmund, s-a stabilit in urma tragerii la sorti care a avut loc ieri. In turul anterior, Borussia a eliminat o alta echipa romaneasca, HC Zalau. Cele doua partide,…

- CSS Craiova are o noua „speranta“ la tenisul de masa, fiind vorba despre Patrick Anghel. Elevul lui Liviu Nicoli a avut parte de un weekend perfect la Zalau, acolo unde s-a desfasurat Cupa Romaniei, competiție rezervata juniorilor III (11-12 ani). ...

- Magazinul de tip "cash and carry" din Zalau distrus de un incendiu, sambata seara, nu era autorizat din punct de vedere al securitatii la incendiu, pompierii aplicand in luna august sanctiuni contraventionale pentru deficientele privind apararea impotriva incendiilor constatate in urma unui control.…