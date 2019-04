Extrema Andreea Chiricuta a semnat prelungirea contractului cu echipa feminina de handbal Corona Brasov, a anuntat clubul, vineri, pe pagina sa de Facebook.

''Ma bucur ca pot avea continuitate la Corona. Ma simt bine aici si sper sa pot ajuta echipa in continuare. Imi doresc foarte tare sa prindem un loc de cupele europene si sa facem o figura frumoasa acolo. Am incredere in aceasta echipa si cred ca la Brasov putem face performanta pentru ca avem tot ce ne trebuie pentru a reusi acest lucru'', a declarat Andreea Chiricuta.



