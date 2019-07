Stiri pe aceeasi tema

- Petre Apostol Cele doua echipe prahovene calificate in Grupele „Valoare” ale Campionatului National de Handbal la junioare II – CSS Ploiesti (profesoara Victorela Ioan) si HC Activ CSO Plopeni (antrenoare Adina Panaite) – au incheiat sezonul, nereusind sa avanseze la turneul final. In ultima etapa a…

- Corona Brasov va intalni echipa HC Zalau, sambata, 18 mai 2019, de la ora 17.30, la Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibasi”, meci contand pentru ultima etapa a Ligii Nationale de handbal feminin. Partida are o importanta deosebita pentru formatia brasoveana o victorie aducand si calificarea…

- Naționala de Junioare U17 a Romaniei a fost prezenta in perioada 18-20 aprilie in Estarreja, Portugalia, unde a luat parte la un turneul amical alaturi de reprezentativele Portugaliei, Rusiei și Poloniei. Romania a reușit trei victorii din tot atatea partide, un rezultat foarte bun in vederea pregatirii…

- Nationala masculina de handbal a Romaniei a fost invinsa de echipa Lituaniei, cu scorul de 24-23 (12-11), duminica, la Klaipeda, in Grupa a 6-a a preliminariilor Campionatului European – EURO 2020. Balticii si-au luat astfel revansa dupa ce au pierdut joi la Targoviste cu 23-28. Romania a condus de…

- Echipa naționala de handbal masculin a Romaniei va intalni astazi Lituania, intr-o partida care conteaza pentru etapa a IV-a, a grupei a șasea de calificare pentru Euro 2020. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Presedintele Federatiei Romane de Handbal, Alexandru Dedu, a declarat, miercuri, ca partida cu Lituania, din preliminariile Campionatului European din 2020, este ultima sansa a reprezentativei masculine de a spera la calificarea la turneul final. "Se poate spune ca este la indemana meciul. Dar din gura…

- CSTBv Olimpia CSU Brasov a fost invinsa neasteptat de Phoenix Stiinta Constanta, cu scorul de 72-69 (28-13, 10-22, 13-23, 21-11), pe teren propriu, in primul meci din acest sfert de finala al Ligii Nationale de baschet feminin. Astazi este programat al doilea joc, de la ora 18.00, tot in Sala Sporturilor…

- Naționala de handbal feminin a Romaniei va intalni Polonia, Ucraina și Insulele Feroe in preliminariile EURO 2020. Primele doua clasate urmand sa se califice la turneul final gazduit de Danemarca și Norvegia. Turneul final al Euro 2020 va avea loc in Norvegia și Danemarca intre 4 și 20 decembrie 2020.…