- CSM Bucuresti a ocupat locul al treilea in clasamentul final al Grupei principale 1 a Ligii Campionilor la handbal feminin, dupa ce a fost invinsa, in deplasare, de formatia rusa Rostov pe Don cu scorul de 25-24 (9-12). CSM Bucuresti a facut o prima repriza foarte buna in care a dominat si a condus…

- Echipa franceza Metz a incheiat pe locul al doilea in grupa principala II a Ligii Campionilor la handbal feminin si va juca in sferturile de finala cu CSM Bucuresti, clasata pe locul trei in prima grupa principala. Partida tur dintre cele doua formatii se va disputa in Romania.

- SCM Craiova a realizat o mare surpriza in Cupa EHF, reusind sa se califice in semifinalele competitiei dupa ce a eliminat Lada Togliatti, una din marile favorite la castigarea trofeului. Rezultatul de exceptie al trupei din Banie a fost realizat in fieful formatiei ruse, dupa o victorie cu 26-23.…

- Paula Ungureanu, cea mai buna jucatoare a lunii februarie: ”Inseamna ca ce am facut a fost bine!” Paula Ungureanu, portarul echipei CSM Bucuresti, a fost desemnata cea mai buna jucatoare a lunii februarie de catre Federatia Europeana de Handbal (EHF), in urma votului unei comisii internationale de jurnalisti,…

- Campioana CSM Volei Alba Blaj a invins liderul CSM Bucuresti cu scorul de 3-2 (25-22, 25-23, 21-25, 18-25, 15-10), vineri seara, in Capitala, in etapa a doua a fazei play-off (locurile 1-6) a Diviziei A1 la volei feminin. Echipa din Blaj, care va evolua in semifinalele Ligii Campionilor, a reusit sa…

- Spadasina Alexandra Predescu a cucerit medalia de argint la Campionatul European de juniori de la Soci, in proba de spada feminin individual. Predescu (CSA Steaua), campioana mondiala de cadete in urma cu trei ani, la Taskent, a fost invinsa in finala de italianca Federica Isola, cu 15-6. In primul…

- Volei Alba Blaj este noua echipa minune din sportul romanesc. Formatia ardeleana a avut un sezon fantastic in Liga Campionilor la feminin, astfel ca si-a asigurat in premiera calificarea intre cele mai bune sase echipe din competitie. Mai mult, Alba Blaj este prima echipa sigura de prezenta in Final…

- UEFA a oficializat schimbarile stabiliite pentru urmatoarele trei stagiuni. De la 22 a crescut la 26 numarul echipelor admise direct in faza grupelor, cate patru din Anglia, Spania, Italia și Germania, cate doua din Franța și Rusia și cate una din țarile de pe locurile 7-10 in topul coeficienților,…

- Interul Cristina Neagu a opinat, cu prilejul unui eveniment in care si-a anuntat participarea in proiecte de educatie prin sport, ca CSM Bucuresti poate reveni cu puncte din meciul retur cu Gyor ETO, programat luni 26 februarie, in Ungaria, in grupa principala I a Ligii Campionilor la handbal feminin.…

- Spania – Romania, in Rugby Europe International Championship. Meciul se disputa duminica, de la ora 13:45 (ora Romaniei), pe stadionul Central Field Universidad Complutense de Madrid. Stelian Burcea, jucatorul de linia a treia a nationalei de rugby a Romaniei, cel care poarta banderola de capitan atunci…

- Antrenoarea daneza Helle Thomsen anticipeaza ca echipa sa, CSM Bucuresti, va avea un meci dificil cu Rostov pe Don in grupa principala I a Ligii Campionilor la handbal feminin si va incerca sa contracareze jocul de contraatac al rusoaicelor, una din armele lor principale. ''E bine…

- In sezonul 2015-2016, CSM București și Rostov Don s-au intalnit in "sferturile" Ligii Campionilor. Și deși rusoaicele au condus tot meciul, la București, finalul senzațional al "tigroaicelor", cu trei goluri consecutive, a dus la o victorie la limita, 26-25. A urmat returul din Rusia dominat clar de…

- ENGIE reinnoieste parteneriatul cu CSM București pentru susținerea performanțelor handbalului feminin si a Centrului de Copii si Juniori din cadrul clubului. Valoarea financiara a parteneriatului se situeaza la nivelul celei de anul trecut, respectiv de 280.000 euro. Handbalul feminin continua sa fie…

- FC Viitorul a disputat, luni seara, a sasea partida de verificare din cadrul cantonamentului de la Belek Turcia . Campioana Romaniei a intalnit echipa rusa FK Rostov, meciul incheindu se la egalitate, scor 1 1 1 0 . A fost un nou joc bun al constantenilor in special in primele 45 de minute, cand au…

- Catalin Chereches, primarul localitatii Baia Mare, a anuntat revenirea echipelor Minaur in prim-planul handbalului romanesc. Intr-o conferinta de presa maraton, de aproape 80 de minute, edilul-sef a anutat ca ”a venit momentul sa nu mai stau pe margine”, dar si obiectivele celor doua formatii de…

- Caștigatoare ale Cupei Challenge in 2016, voleibalistele de la CSM București disputa miercuri un meci foarte important in cupele europene. Invinse in decembrie cu 3-0 in Sala Rapid de puternica formația rusa Uralochka Ekaterinburg (de 8 ori caștigatoare a Ligii Campionilor), "tigroaicele" vor sa iși…

- Daneza Helle Thomsen, care pregateste in paralel nationala a Olandei si pe CSM Bucuresti, campioana Romaniei, si spaniolul Ambros Martin, tehnician care conduce nationala Romaniei si formatia maghiara Gyor, sunt printre nominalizatii la titlul de cel mai bun antrenor al anului 2017 in handbalul feminin…

- Cristina Neagu, nominalizata la titlul de cel mai bun inter stanga al lumii in anul 2017, in ancheta realizata de portalul Handball Planet. Contracandidatele celei mai bune handbaliste din lume in 2016 sunt olandeza Lois Abbingh, de la Issy Paris Hand, fosta jucatoare la HCM Baia Mare, croata Andrea…

- Franta este noua campioana mondiala la handbal feminin, dupa ce a reusit sa invinga cu scorul de 23-21 (11-10) selectionata Norvegiei, detinatoarea titlului, in finala CM 2017, disputata duminica la Hamburg (Germania). Acesta este al doilea titlu mondial din istoria handbalului feminin din Hexagon,…

- Echipa nationala a Norvegia este ultima semifinalista a Campionatului Mondial de handbal feminin, desfasurat in Germania.Detinatoarele titlului mondial au spulberat cu 34-17 campioana olimpica, Rusia, care a suferit cea mai categorica infrangere din istorie.

- Echipa de volei feminin CSM Bucuresti a fost invinsa marti, pe teren propriu, de formatia rusa Uralocika Ekaterinburg, cu scorul de 3-0, in prima mansa din faza 16-imilor Cupei CEV. Scorul pe seturi a fost 19-25, 21-25, 21-25, dupa 68 minute de joc.Partida retur va avea loc in Rusia, in 10…