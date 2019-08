Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de handbal CSM Bucuresti s-a calificat, sambata, in finala turneului Wittlicher Cup (Germania), dupa 21-20 cu Buxtehuder SV si 21-21 (9-7) cu Bayer 04 Leverkusen, potrivit paginii de Facebook a clubului. In al doilea meci, pentru ''tigroaice'' au marcat Crina Pintea 11…

- CSM Bucharest won its first match in the women's handball tournament Wittlicher Cup, on Saturday, defeating the German team Buxtehuder SV, according to the Facebook page of the Bucharest-based team. Crina Pintea scored 7 goals, becoming the best scorer of the "Tigers." Also scoring for the CSMB were…

- CSM București a început luni pregatirea pentru noul sezon competițional. La reunire au fost prezente toate cele zece achiziții facute de CSM București în pauza competiționala, precum și antrenorul principal Tomas Ryde și Goran Lars Lindsgard, antrenorul cu portarii, se arata pe site-ul oficial…

- Papa Francisc va face o vizita oficiala in Romania intre 31 mai și 2 iunie. Prima oprire va fi la București unde va celebra Sfanta Liturghie din Catedrala Sf. Iosif. Atat Papa Francisc cat și episcopii și preoții vor purta veșminte special facute pentru acest eveniment. Veșmintele au fost…

- Echipa norvegiana Vipers a castigat duminica, la Turneul Final Four de la Budapesta, medalia de bronz a Ligii Campionilor, dupa ce a invins formatia Metz Handball, cea care a eliminat CSM Bucuresti. Vipers s-a impus cu scorul de 31-30 (15-16), in finala mica a competitiei, potrivit news.ro.Citește…