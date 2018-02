Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Neagu (29 de ani) primeste 22.000 de euro in fiecare luna de la CSM Bucuresti. Handbalista este depasita doar de Ibrahima Balde (CFR Cluj) in topul celor mai bine platiti sportivi din Romania. Venita la Bucuresti in luna aprilie a anului trecut cu obiectivul declarat de a castiga Liga Campionilor…

- Cristina Neagu, aflata in cursa pentru castigarea celui de-al patrulea titlu rezervat celei mai bune handbaliste din lume, a declarat ca este gata sa se implice in diverse proiecte in sport si educatie alaturi de Sports Hub. Jucatoarea de la CSM Bucuresti si capitanul echipei nationale a devenit…

- * CSM Bucuresti – Poli Iasi 45-27 (20-17) in LN de handbal masculin. Politehnica Iasi a pierdut aseara, in Capitala, disputa cu echipa bucuresteana CSM din etapa a XIX-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Formatia pregatita de Florin Spiridon a tinut piept valorosului adversar mult timp din prima…

- Actualul presedinte al Federatiei Romane de Handbal (FRH), Alexandru Dedu, si Narcisa Lecusanu au intrat in turul doi al alegerilor pentru postul de presedinte al forului national, miercuri, la Adunarea Generala de Alegeri a FRH, care are loc la RIN Grand Hotel din Bucuresti.

- Gnonsiane Niombla (27 de ani), interul stanga al celor de la CSM București, s-a ințeles cu echipa din prima liga franceza Metz. Niombla va parasi campioana Romaniei dupa doua sezoane, in care a obținut doua titluri de campioana, doua cupe și o Liga a Campionilor. Metz și-a asigurat serviciile interului…

- Cristina Neagu (CSM Bucuresti) a fost nominalizata de catre Federatia Internationala de Handbal pentru titlul de cea mai buna jucatoare a anului 2017, distinctie pe care interul stanga a mai castigat-o in 2010, 2015 si 2016. Campioana Romaniei la handbal feminin mai are o reprezentanta in aceasta ancheta:…

- HC Zalau a invins-o pe CSM Roman cu scorul de 25-18 (10-8), joi, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 14-a a Ligii Nationale de handbal feminin. Pentru echipa antrenata de Gheorghe Tadici au marcat Roxana Rob 9 goluri, Ana Maria Dragut 6, Larisa Tamas 3, Dana Abed Kader 3, Valentina…

- Cynthia Tomescu si-a reziliat marti, contractul cu clubul Corona Brasov. Presedintele clubului Corona Brasov, Liviu Dragomir, a declarat ca Cynthia Tomescu este singura jucatoare din lot care a venit la club sa ceara rezilierea. „Dupa schimbarea de pe banca tehnica si dupa sedinta din urma cu aproape…

- CSM Bucuresti a reusit o victorie stransa in deplasare cu CSM Roman, scor 29-25 (14-11), luni seara, intr-un meci in devans din etapa a 15-a a Ligii Nationale de handbal feminin. Campioana Romaniei, care vineri invingea campioana Europei, Gyor, cu 28-22, in Polivalenta bucuresteana, avea…

- Campioana en-titre a Romaniei la handbal feminin, CSM Bucuresti, a invins vineri seara, pe teren propriu, detinatoarea Ligii Campionilor, Gyor ETO, cu scorul de 28-22 (13-11), in prima partida din grupa principala I a competitiei. Pentru echipa bucuresteana au marcat Amanda Kurtovic 8, Cristina Neagu…

- CSM Bucuresti si Gyor se intalnesc pentru prima data in acest sezon in Liga Campionilor la handbal feminin, in meciul de dechidere al grupelor principale. Confruntarea are loc vineri seara, de la ora 20:30, in Sala Polivalenta. Intre cele doua echipe s-a nascut o rivalitate, mai ales dupa…

- Liga Campionilor la handbal feminin se reia la finalul acestei saptamani, dupa mai bine de doua luni de la ultimele partide. Medaliata cu bronz in 2017, CSM Bucuresti porneste din postura de lider al grupei principale I si se va duela, vineri, in prima disputa din 2018, pe teren propriu, chiar cu…

- Dupa infrangerea echipei de handbal Corona Brașov, in fața formației CSM Craiova, scor 18-29, conducerea ASC Corona Brașov a luat masuri drastice. Oficialii Coronei l-au demis pe antrenorul Costica Buceschi. A fost dat afara și directorul sportiv, Cosmin Salajan, precum si patru handbaliste: Ana Maria…

- CSM Bucuresti a invins-o categoric pe CSU Danubius Galati, cu scorul de 26-12 (15-5), vineri, in Sala Polivalenta din Capitala, intr-un prim meci din etapa a 13-a a Ligii Nationale de handbal feminin. Pentru campioane au marcat Majda Mehmedovic 6 goluri, Marit Frafjord 4, Cristina Neagu…

- Interul stanga al echipei CSM Bucuresti, Cristina Neagu, a fost aleasa cea mai buna jucatoare din 2017 pe plan european, intr-un sondaj realizat de site-ul Federatiei Europene de Handbal (EHF), la care au luat parte fanii.

- Cristina Neagu, componenta nationalei Romaniei si a echipei CSM Bucuresti, a fost aleasa cea mai buna jucatoare din 2017 intr-o ancheta a Federatiei Europene de Handbal (EHF), realizata pe baza votului fanilor, a anuntat duminica pagina oficiala de Facebook a acestei instante. Cristina…

- Cristina Neagu (29 de ani), starul naționalei Romaniei și al lui CSM București, a fost nominalizata de EHF la titlul de cea mai buna handbalista a Europei. Cristina Neagu se dueleaza cu alte nume mari din handbalul feminin: Amanda Kurtovici, Katalina Bulatovici, Nora Mork, Anita Gorbicz, Meline Nocandy,…

- Urari din partea handbalistelor de la CSM București! Cea mai valoroasa echipa din Romania a ținut neaparat sa le ureze fanilor și tuturor romanilor tradiționalele mesaje pentru Craciun și pentru Anul Nou. ”Reginele Europei” din 2016 s-au distrat de minune la filmari. Simpatica Majda Mehmedovici a dat…

- Componentele selectionatei feminine de handbal a Frantei, care au cucerit duminica titlul mondial in fata Norvegiei (23-21), au fost primite luni la Palatul Elysee, de presedintele Emmanuel Macron. Seful statului francez a tinut sa-i felicite pe antrenorul Olivier Krumbholz si pe jucatoarele sale pentru…

- CALIFICARI… La sfarsitul saptamanii precedente au avut loc “sferturile” Cupei Romaniei la handbal masculin, intr-o singura mansa, decisiva. Sambata, 16 decembrie, s-au disputat doua partide: HC Dobrogea Sud Constanta – CSM Fagaras 30-23 si Politehnica Timisoara – Stiinta Municipal Bacau 27-22. Duminica,…

- Suedeza Nathalie Hagman, de la CSM Bucuresti, a fost aleasa, duminica, cea mai buna extrema dreapta in echipa ideala a Campionatului Mondial de handbal feminin. Din All Star Team mai fac parte jucatoare din Norvegia, Franta si Olanda, informeaza News.ro.Federatia Internationala de Handbal a…

- Inaintea finalei Campionatului Mondial din Germania, organizatorii au anunțat deja echipa ideala a turneului final. Sunt jucatoare exclusiv de la cele patru semifinaliste. Cristina Neagu nu mai prinde astfel "7"-le de baza. CSM București are, in schimb, o reprezentanta, pe suedeza Nathalie Hagman, desemnata…

- "Asa cum v-am promis, echipa Romaniei a luptat si a dat totul pe teren la acest Campionat Mondial. Din pacate, presiunea meciului eliminatoriu ne-a facut sa ne gandim mai mult la rezultat si mai putin la bucuria de a juca handbal, asa cum am facut-o la meciurile din grupa si ne-am intors acasa, cred…

- ROMÂNIA-CEHIA LIVE VIDEO ONLINE STREAM TELEKOM SPORT. Franta, vicecampioana olimpica, Muntenegru, Suedia si Danemarca s-au calificat, duminica, în sferturile de finala ale Campionatului Mondial de handbal feminin din Germania. ROMÂNIA-CEHIA LIVE VIDEO ONLINE STREAM TELEKOM SPORT…

- ROMANIA-CEHIA LIVE VIDEO TELEKOMSPORT LA CM DE HANDBAL. "Tricolorele" au castigat grupa A, in timp ce jucatoarele din Cehia s-au clasat pe locul 4 in grupa B. Aproape toata lumea vede Romania drept mare favorita, chiar si casele de pariuri, care ofera o cota de 1,30 pentru victoria echipei noastre.…

- Vineri, la sediul Federatiei Romane de Handbal, a avut loc tragerea la sorti a partidelor din sferturile de finala ale Cupei Romaniei la handbal masculin. HC Dobrogea Sud a avut noroc, fiindu-i distribuit unul dintre cei mai accesibili adversari, CSM Fagaras, evitand astfel confruntari cu Steaua, CSM…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a fost invinsa clar de Franta, cu scorul de 26 17 17 7 , vineri seara, la Trier, in ultimul meci al tricolorelor in Grupa A a Campionatului Mondial din Germania, informeaza Agerpres.ro Romania, care era deja castigatoarea grupei inaintea meciului, a cedat fara…

- Selecționerul Romaniei, spaniolul Martin Ambros, a odihnit cele mai importante jucatoare inaintea partidei din optimile de finala, unde tricolorele intalnesc, probabil luni, Cehia, care a cedat asta seara cu 29-30 in fața Ungariei in grupa B. Cristina Neagu și Eliza Buceschi nu au evoluat niciun minut…

- Romania a pierdut de-o maniera categorica, scor 26-17, ultimul meci din Grupa A de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Tricolorele (sigure de castigarea grupei) au fost invinse de Franta. La pauza a fost 17-7 pentru adversare. Trebuie insa mentionat faptul ca selectionerul Martin Ambros a folosit…

- Selecționerul Romaniei, spaniolul Martin Ambros, odihnește cele mai importante jucatoare inaintea partidei din optimile de finala, unde tricolorele vor intalni (probabil luni) Ungaria sau Cehia. Cristina Neagu și Eliza Buceschi nu au evoluat niciun minut in prima repriza cu franțuzoaicele, iar asta…

- Romania și Spania au jucat cel mai strans meci disputat, pana acum, la Campionatul Mondial de Handbal feminin, din Germania! A fost 9-7 pentru tricolore la pauza, iar la final a fost 19-17.Romania are, acum, trei victorii la aceasta ediție, dupa cele cu Paraguay, 29-17, și cu Slovenia 31-28,…

- ROMÂNIA-SPANIA ONLINE STREAM LIVE VIDEO. Nationala feminina de handbal a României a obtinut a doua sa victorie în Grupa A a Campionatului Mondial din Germania, 31-28 (14-14) cu Slovenia, duminica, la Trier. ROMÂNIA-SPANIA ONLINE STREAM LIVE VIDEO. ROMÂNIA-SPANIA…

- Romania sustine marti, de la ora 21:30 (TelekomSport 1), in compania Spaniei, un veritabil meci la Campionatul Mondial de handbal feminin din Germania. Cele doua reprezentative au maximum de puncte dupa primele doua jocuri si isi impart locurile 1-2 in grupa de la Trier. Romania si Spania…

- Romania a sosit la Campionatul Mondial din postura de medaliata cu bronz la ultima editie desfasurata in Danemarca. Din echipa respectiva, in primul ”7”, au mai rezistat trei jucatoare: Cristina Neagu, Eliza Buceschi si Valentina Ardean. Crina Pintea si Melinda Geiger au reprezentat, la randul lor,…

- Este optimism la naționala feminina de handbal. Președintele Federației Romane de Handbal, Alexandru Dedu, s-a declarat foarte mulțumit de cele doua victorii obținute de naționala feminina a Romaniei in Grupa A a Campionatului Mondial din Germania (29-17 cu Paraguay și 31-28 cu Slovenia), care ne deschid…

- Romania – Slovenia, la Campionatul Mondial de handbal feminin 2017. Tricolorele cauta duminica, de la la 15.00, al doilea succes in Germania. ACTUALIZARE. Gica Hagi e atent la performantele fetelor din Germania, insa asteapta meciurile cu adevarat importante pentru a se implica emotional. ”Cu cine au…

- Romania – Slovenia, la Campionatul Mondial de handbal feminin 2017. Tricolorele cauta duminica, de la la 15.00, al doilea succes in Germania. Dupa ce a debutat cu dreptul la aceasta editie a Campionatului Mondial de handbal feminin, invingand Paraguay, scor 29-17 , Romania joaca duminica impotriva unui…

- Campionatul Mondial de handbal feminin 2017, din Germania. Romania debuteaza cu Paraguay, pe 2 decembrie! ACTUALIZARE. Fetele noastre sunt in Germania. Tricolorele se gandesc deja la revanșe. ACTUALIZARE 30 noiembrie. Startul Campionatului Mondial se da vineri, cu meciul Germania – Camerun (grupa…

- Libertatea iți spune unde se vede Campionatul Mondial de handbal feminin din 2017, ediție ce se va desfașura in Germania (1-17 decembrie). In Romania, competitia poate fi vazuta numai la Telekom Sport. Cele 24 de echipe participante sunt repartizate in patru grupe. Romania face parte din grupa A, alaturi…

- Echipa nationala de handbal feminin a Romaniei a invins, sambata, cu scorul de 31-18 (18-5), echipa similara a Macedoniei, in cea de-a doua etapa de la Trofeul Carpati, turneu de pregatire care se desfasoara in perioada 24-26 noiembrie, in Sala Polivalenta din Craiova. Selectionerul Ambros…

- Brazilia si Polonia sunt si ele calificate la Campionatul Mondial din Germania, alaturi de Romania. La editia CM din 2015, Romania si Polonia au fost semifinaliste, tricolorele cucerind medaliile de bronz.”Un obiectiv pe care ni-l dorim ar fi locurile 1-6 la Mondialele din Germania, pentru…