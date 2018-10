Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un prim conform antrenorilor echipelor din Liga Campionilor, jucatoarele campioanei Romaniei nu și-au gasit locul. Nici macar Cristina Neagu nu a "prins" echipa! CSM București - FTC Budapesta se joaca vineri, de la ora 18:30, pe TV Digi Sport și TV Telekom Sport Federația Europeana de Handbal a…

- CSM Bucuresti joaca vineri, de la ora 18:30, in compania echipei FTC Rail Cargo Budapesta, intr-un meci din Grupa D a Ligii Campionilor, primul din noul sezon. Campioana Romaniei are la dispozitie 17 handbaliste pentru acest joc. Sabina Jacobsen, afalta in perioada de recuperare dupa o...

- Dinamo Bucuresti a invins echipa elvetiana Wacker Thun cu scorul de 35-34 (19-14), miercuri seara, in Sala Dinamo, intr-un meci din Grupa D a Ligii Campionilor la handbal masculin. Dupa un inceput ezitant,...

- Dinamo Bucuresti a invins echipa elvetiana Wacker Thun cu scorul de 35-34 (19-14), miercuri seara, in Sala Dinamo, intr-un meci din Grupa D a Ligii Campionilor la handbal masculin. AGERPRES (editor: Mihai Tenea, editor online: Irina Giurgiu)

- Campioana Romaniei la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, a invins miercuri, pe teren propriu, formatia norvegiana Elverum, cu scorul de 26-24 (12-11), in primul meci din grupa D a Ligii Campionilor.

- Dinamo Bucuresti a debutat cu o victorie in noua editie a Ligii Campionilor la handbal masculin, 26-24 (12-11) cu formatia norvegiana Elverum Handball, miercuri seara, in Sala Dinamo din Capitala, in Grupa D a competitiei. Inceputul de meci a fost echilibrat, dar campioana Romaniei a reusit sa se desprinda…

- Dinamo Bucuresti joaca pentru al treilea an consecutiv in grupele Ligii Campionilor la handbal masculin, iar obiectivul indraznet este sa ocupe unul din primele doua locuri in Grupa D, care sa-i permita sa avanseze in faza urmatoare. Campioana Romaniei debuteaza miercuri, de la...

- CSM Bucuresti a debutat cu o victorie in noul sezon al Ligii Nationale de handbal feminin, 26-22 pe terenul HC Zalau. Campioana Romaniei a avut insa un final care l-a nemultumit pe antrenorul Magnus Johansson.