Handbal feminin: CS Minaur s-a batut cu CSM Bucuresti, dar n-a putut obtine mai mult O intalnire cu CSM Bucuresti nu poate decat sa aduca multa lume in Sala Polivalenta. Mai ales ca baimarenii aveau sperante ca se poate obtine un rezultat bun, pentru ca toata lumea a luat CSMB dupa “minunea de la Zalau”. Fetele de la Minaur nu puteau obtine punct sau puncte decat printr-un joc perfect. Insa la fel de adevarat se poate spune ca joci si cat te lasa adversarul. CS Minaur s-a tinut bine de bucurestence, conducand de mai multe ori in primele minute: 3-1 (4), 6-5 (12) sau 8-5 (17). A fost si cea mai mare diferenta de scor pe care au avut-o fetele antrenate de Costica Buceschi. CSMB… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a dezamagit in ultimele doua partide din preliminariile CE 2020, dupa ce a pierdut cu Spania, scor 1-2, la București și a scos o victorie muncita, scor 1-0, la Ploiești, cu Malta. Aceste rezultate, dar mai ales maniera in care a evoluat formația pregatita de Cosmin Contra, nu au avut darul sa-l…

- Vineri seara, Sala Polivalenta “Lascar Pana” a fost gazda partidei amicale dintre echipele feminine CS Minaur si Kisvarda Master Good SE (Ungaria), al doilea meci de pregatire pe care il joaca in aceasta vara fetele antrenate de Costica Buceschi, primul pe teren propriu. A fost un meci destul de bun…

- Un seism cu magnitudinea ML 3.7 grade a fost inregistrat la ora 23.44, in judetul Buzau, la 151 kilometri adancime. Specialistii spun ca epicentrul a fost localizat la coordonatele 45.56 N ; 26.35 E, la 127 km N de Bucuresti, 56 km SE de Sfantu Gheorghe si 10 km NV de Gura Teghii.Intensitatea cutremurului…

- Sediul Federației Romana de Fotbal a gazduit miercuri, 17 iulie, tragerea la sorți in urma careia s-a stabilit calendarul competițional al ediției 2019-2020 a Ligii 2 Casa Pariurilor. Etapa 1 (3 august 2019) FOTBAL CLUB RAPID - ASSCS FARUL CONSTANTA CONCORDIA CHIAJNA - DACO-GETICA BUCURESTI TURRIS-OLTUL…

- Traficul pe DN1 Valea Prahovei, intre Predeal si Busteni si in localitatea Comarnic este intens, din cauza numarului mare de autovehicule care se deplaseaza dinspre statiunile montane catre capitala, informeaza un comunicat al Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Valorile…

- CFR CLUJ VIITORUL LIVE STREAM VIDEO ONLINE SUPERCUPA ROMANIEI 2019. Sebastian Coltescu va arbitra CFR CLUJ - VIITORUL, contand pentru SUPERCUPA ROMANIEI 2019. Acesta va fi ajutat de asistentii Ovidiu Artene si Daniel Mitruti. Cel de-al patrulea oficial al partidei a fost desemnat George Gaman. DIGI…

- Incepand din iunie, Logic Compact e disponibil in 12 orașe și București JTI Romania extinde rețeaua de distribuție a țigaretelor electronice Logic Compact in 12 orașe din țara, dupa ce produsul a fost lansat in ianuarie, intr-o serie de magazine din București și online. Incepand din iunie 2019, țigaretele…

- Mega Image continua și anul acesta implicarea in susținerea unei cauze extrem de importante in acest moment: nevoia de sange. Astfel, compania iși reafirma angajamentul de a contribui la creșterea nivelului de awareness al populației cu privire la nevoia acuta de sange pentru transfuzii. Mega Image…