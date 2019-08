Handbal feminin: CS Minaur invinge MKS Lubin si joaca maine cu trofeul pe masa In perioada 9-11 august, echipa feminina a CS Minaur participa la cea de-a 25-a editie a Memorialului “Tomas Jakubco” de la Michalovce, alaturi de alte trei echipe: Iuventa Michalovce (Slovacia), MKS Zaglebie Lubin (Polonia) si GVP Europe Vac (Ungaria). Patru dintre jucatoarele de la CS Minaur n-au facut deplasarea in Slovacia: Cristina Ciausescu, Oana Bondar, Sylwia Lisewska si Helena Rysankova. Dupa victoria din prima zi, 33-30 cu Vac, fetele noastre au jucat cu polonezele de la MKS Zaglebie Lubin. Zaglebie a castigat sezonul regulat in Polonia, dar a terminat intrecerea interna pe locul al… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

