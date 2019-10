Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de handbal feminin Corona Brașov debutat, in aceasta seara, in noul sezon al cupelor europene. In Sala Sporturilor Dumitru Popescu Colibași, brașovencele au evoluat in turul doi preliminar al Cupei EHF. Corona s-a impus cu 35-30, la pauza 16-15, in fața echipei spaniole Super Amara Bera Bera.…

- Echipele de handbal feminin Corona Brasov si Magura Cisnadie au obtinut victorii sambata, pe teren propriu, in fata formatiilor Bera Bera, respectiv HC Lviv, in prima mansa din turul secund al Cupei EHF, potrivit news.ro.Corona Brasov a castigat in fata ibericelor de la Bera Bera, cu scorul…

- CSM Corona Brasov ramane neinvinsa in Liga Nationala de handbal feminin si dupa etapa a sasea, in care a primit pe teren propriu vizita echipei Magura Cisnadie. Echipa antrenata de Ion Craciun, Marius Novanc si Gica Anton a avut parte de un joc echilibrat, un joc extrem de muncit in care adversarele…

- Handbal feminin REUSITA… Debut cu dreptul pentru junioarele 2 de la LPS Vaslui in Campionatul National de handbal feminin – J2. Elevele pregatite de Maria Ostan au castigat, scor 39-36 (24-21), pe terenul echipei similare a CSS Targu Neamt. Start perfect pentru junioarele 2 de la LPS Vaslui. Echipa…

- Echipa de handbal Corona Brasov va participa, vineri si sambata, la un turneu amical al Ramnicu Valcea, alaturi de SCM Craiova, HC Zalau si echipa gazda SCM Ramnicu Valcea. Daca la turneul de la Brasov, staff-ul echipei Corona a vrut sa vada mai mult faza de aparare, in acest turneu antrenorul Ion Craciun…

- Echipa naționala de handbal tineret a Romaniei (Under 19) s-a impus marți seara in meciul din grupa a doua principala selecționata similara a Spaniei, cu scorul de 29-24 (14-12) și iși menține intacte șansele de calificare in semifinalele Campionatelor Europene de la Gyor. In cadrul aceleiași grupe,…

- Echipele SCM Craiova, Corona Brasov si Magura Cisnadie si-au aflat, marti, adversarele din Cupa EHF la handbal feminin, potrivit tragerii la sorti efectuate la Viena. SCM Craiova, care a beneficiat de un wild card pentru a participa in competitia pe care a castigat-o in 2018, va incepe…