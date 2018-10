Stiri pe aceeasi tema

- Dupa spectacolul oferit in Supercupa, CSM București și SCM Ramnicu Valcea se reintalnesc miercuri, 9 octombrie a.c., in cel mai așteptat meci al toamnei din campionat! Etapa a 5-a a Ligii Nationale a devenit extrem de interesanta, dupa ce echipa valceana de handbal, condusa de antrenorul Florentin Pera…

- CSM Bucuresti a debutat cu o victorie in grupa D a Ligii Campionilor la handbal feminin, invingand cu 36-31 (18-13) echipa maghiara Ferencvaros Budapesta, in meciul disputat aseara in Sala Polivalenta ”Ioan Kunst-Ghermanescu” din Bucuresti. Campioana Romaniei a controlat jocul cu vicecampioana Ungariei…

- CSM Bucuresti a debutat cu o victorie in Grupa D a Ligii Campionilor la handbal feminin, invingand cu scorul de 36-31 (18-13) echipa maghiara FTC-Rail Cargo Hungaria, in meciul disputat vineri in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din...

- Campioana CSM București a invins Braila, scor 35-23, și a depașit la golaveraj echipa din Valcea, cele doua formații urmand sa se intalneasca in etapa viitoare. SCM Rm. Valcea și CSM București continua duelul pentru primul loc in Liga Naționala, cele doua echipe trecandu-și in cont ieri, victoriile…

- SCM Ramnicu Valcea a cucerit in premiera Supercupa Romaniei la handbal feminin, dupa ce a invins-o dramatic pe una dintre cele mai bune echipe de pe continent, CSM Bucuresti, cu scorul de 33-31 (12-10, 21-21, 26-26), dupa patru reprize de prelungiri, in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din…

- Vara a trecut repede pentru handbal și meciurile oficiale iau locul pregatirii uneori monotone. Primul prilej vine odata cu Supercupa Romaniei, care se disputa azi la Sala Polivalenta din Capitala. CSM București, campioana Romaniei și deținatoarea Cupei, o infrunta pe SCM Ramnicu Valcea cu gandul de…