- Duminica dupa-amiaza, Sala Polivalenta “Lascar Pana” va fi gazda partidei dintre CS Minaur și Gloria Bistrița, meci din cadrul etapei a 21-a din Liga Florilor. Jocul este important pentru ambele echipe. Minaur vrea sa iasa din zona periculoasa și sa evite o participare in barajul de menținere in LN,…

- Antrenorul secund al echipei feminine de handbal SCM Craiova, Costin Dumitrescu, a susținut astazi o conferinta de presa, in care au vorbit despre duelul cu Gloria Buzau, din etapa a 21-a din Liga Florilor, programata sambata, 6 aprilie, de la ...

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova a pierdut surprinzator, scor 24-26, partida sustinuta joi seara, in deplasare, in fata formatiei Gloria Bistrita, disputa contand pentru etapa a 20-a din Liga Florilor. Gloria Bistrita: Bloj Teodora Adriana (7), Szabo Szilvia (5), ...

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova s-a impus categoric, scor 24-16, in partida susținuta astazi, in Sala Polivalenta, in fața formației CSM Slatina, contand pentru etapa a 19-a din Liga Florilor. A fost o prima repriza controlata autoritar de fetele ...

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova intalneste sambata, de la ora 11.00, in Sala Polivalenta din Banie, pe CSM Slatina, intr-o partida contand pentru etapa a 19-a din Liga Florilor, iar obiectivul este unul clar: victoria. Antrenorul secund Costin „Deme“ ...

- Formatia feminina SCM Craiova intalneste sambata, 2 martie, de la ora 17.30 (TVR HD), in Ardeal, pe Universitatea Cluj, meciul contand pentru etapa a 18-a din Liga Florilor. Trupa lui Bogdan Burcea este „condamnata“ sa obtina un rezultat pozitiv, ca ...

- Derbiul Olteniei la handbal feminin, din cadrul etapei a 15-a din Liga Florilor, SCM Craiova – SCM Valcea, consumat joi seara, in Sala Polivalenta, s-a incheiat cu victoria formatiei din Zavoi cu scorul de 25-19 (13-12). Golurile echipei din Banie ...

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova a pierdut, scor 22-28 (10-15), partida susținuta in aceasta seara, pe teren propriu, in compania formației CSM București, contand pentru etapa a 14-a din Liga Florilor. Mai multe amanunte, in GdS de maine.