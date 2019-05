Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul formatiei feminine de handbal SCM Craiova, Bogdan Burcea, a sustinut astazi o conferinta de presa in care a prefatat partida cu CSM Galati, din etapa a 26-a, ultima a sezonului din Liga Florilor. Tehnicianul craiovean a facut si o ...

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova s-a impus cu 31-25 in meciul dustinut in aceasta dimineața in Sala Polivalenta in fața formației HC Zalau, in etapa a 24-a din Liga Florilor. Iata declaratiile oferite de antrenorul Bogdan Burcea si jucatoarele ...

- Joi seara, Sala Polivalenta “Lascar Pana” a fost gazda partidei dintre CS Minaur și SCM Craiova, doua grupari cu obiective diferite in acest moment: Baia Mare lupta sa “scape” de baraj, in timp ce Craiova spera la un loc de cupa europeana. De aici a inceput poveste de miercuri și cu cateva date interesante…

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova și-a confirmat statutul de favorita și s-a impus cu scorul de 32-28 (15-13), in partida susținuta sambata, in Sala Polivalenta, in compania formației Gloria Buzau, contand pentru etapa a 21-a din Liga Florilor. A ...

- Antrenorul secund al echipei feminine de handbal SCM Craiova, Costin Dumitrescu, a susținut astazi o conferinta de presa, in care au vorbit despre duelul cu Gloria Buzau, din etapa a 21-a din Liga Florilor, programata sambata, 6 aprilie, de la ...

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova s-a impus categoric, scor 24-16, in partida susținuta astazi, in Sala Polivalenta, in fața formației CSM Slatina, contand pentru etapa a 19-a din Liga Florilor. A fost o prima repriza controlata autoritar de fetele ...