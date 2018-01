Stiri pe aceeasi tema

- Evgheni Trefilov, selecționerul Rusiei, a plecat invins de la Craiova, romancele luandu-și revanșa pentru infrangerea de acum o saptamana. 4.000 de fani le-au impins pe oltence de la spate spre a doua victorie in grupa A a Cupei EHF. Craiovencele au intrat extrem de motivate pe teren in fața unei echipe…

- Echipa de handbal feminin HC Zalau a invins sambata, pe teren propriu, formatia ceha DHK Banik Most, cu scorul de 31-28 (15-13), in cea de-a patra partida din grupa D a Cupei EHF.In urma rezultatului, HC Zalau este lider temporar al grupei, cu 6 puncte, iar Banik ramane pe ultimul loc, al…

- Grupele Cupei EHF 2018 la handbal feminin. HC Zalau – Banik Most, meci ce poate aduce calificarea in sferturi. SCM Craiova joaca returul cu Krasnodar. Sambata, ora 17.00, Sala Sporturilor “Gheorghe Tadici”: HC Zalau – Banik Most La nicio saptamana de la meciul tur din Cehia, HC Zalau se dueleaza sambata…

- Legendarul antrenor rus de handbal Evgeni Trefilov vine sambata in Craiova, cu echipa sa, Kuban Krasnodar, care va infrunta SCM Craiova, in etapa a patra din grupa A a Cupei EHF. Meciul din Polivalenta va incepe la ora 16.30 și ...

- Baschetbalistii de la SCM-U Craiova au obtinut, in aceasta seara, a patra victorie consecutiva in 2018 in Liga Nationala. Craiovenii s-au impus cu scorul de 94-79 in confruntarea de pe teren propriu cu BCMU FC Arges Pitesti, contand pentru etapa ...

- Simona Halep s-a calificat în sferturile turneului de tenis Australian Open, dupa ce a învins-o, luni dimineața, pe japoneza Naomi Osaka.Halep a învins-o pe ocupanta locului 72 WTA în doua seturi, cu scorul 6-3, 6-2, într-o partida care a durat o ora…

- SCM Craiova a fost invinsa de formatia rusa Kuban Krasnodar cu scorul de 28-26 (12-12), duminica, in deplasare, intr-un meci din Grupa A a Cupei EHF la handbal feminin. In prima repriza, echipa din Banie a condus cu 3-2, 4-3 si 6-5, apoi avantajul a crescut la doua goluri, 7-5, 8-6, 9-7,…

- Echipele romanești in grupele Cupei EHF la handbal feminin: SCM Craiova și HC Zalau joaca duminica in deplasare, in Rusia, respectiv in Cehia. GRUPA A Ora 15.00 Kuban Krasnodar (Rusia) – SCM Craiova CLASAMENT 1. Brest 3 2 0 1 71:70 4 2. SCM Craiova 2 1 0 1 45:42 2 —————————————-…

- Voleibalistele de la SCM-U Craiova au obtinut astazi prima victorie in acest sezon din Divizia A2, seria vest. Jucatoarele din Banie s-au impus pe teren propriu in fata formatiei CS Volei Club Deva, cu scorul de 3-0 (25-13, 25-14, 25-21), ...

- Cristina Zamfir Florianu a facut spectacol in partida contra fostei sale echipe, Corona Brașov. A marcat de 10 ori și SCM Craiova a caștigat cu 29-18. Oltencele au plecat la Krasnodar pentru disputa cu Kuban. In drumul spre indepartata Rusie, pentru al treilea meci din grupa A a Cupei EHF, SCM Craiova…

- Echipa lui Gheorghe Tadici a surclasat-o pe H 65 Hoors și și-a trecut in cont primele puncte in grupa D. HC Zalau a obținut, duminica seara, pe teren propriu, prima victorie in grupele Cupei EHF, ardelencele invingand campioana Suediei, H 65 Hoors, cu 24-21.Fetele lui Gheorghe Tadici au confirmat jocul…

- HC Zalau a invins echipa suedeza H 65 Hoors HK, cu scorul de 24-21 (10-8), duminica, pe teren propriu, intr-un meci din Grupa D a Cupei EHF la handbal feminin. HC Zalau a reusit prima sa victorie in Grupa D, dupa un meci in care a condus aproape tot timpul, cu exceptia unor moment in care…

- Astazi s-a disputat si al doilea meci din etapa a doua din grupa A a Cupei EHF la handbal feminin. Kuban Krasnodar a fost invinsa pe teren propriu de formatia franceza Brest Bretagne, cu scorul de 28-22. Reamintim ca aseara ...

- Oltencele de la Craiova au caștigat la pas disputa cu danezele dupa o prima repriza senzaționala. 4.000 de olteni au celebrat ieri prima victorie a favoritelor in grupa A a Cupei EHF, a doua competiție ca valoare in Europa. Fosta campioana a Danemarcei, Randers HK a fost spulberata in prima repriza…

- Echipa nationala a României a învins formatia Italiei cu scorul de 34-24 (18-13), joi, la Bolzano (Italia), în primul sau meci din Grupa a 3-a a preliminariilor Campionatului Mondial de handbal masculin din 2019.

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova s-a impus astazi, pe teren propriu, cu scorul de 29-24, in fata formatiei Rapid Bucuresti, in etapa a 11-a din Liga Florilor, prima din campionatul intern disputata in acest an. Craiova va disputa urmatorul ...

- Ionel Danciulescu a anuntat, luni dupa-amiaza, ca Dinamo a ajuns la un acord pentru transferul lui Ivan Pesic (25 de ani), mijlocas ofensiv care va veni de la Hajduk Split. Ramas fara Costache, care a plecat la CFR Cluj, Vasile Miriuta a dat startul cautarilor pentru un mijlocas…

- Debut cu stangul pentru cele doua echipe romanești in grupele Cupei EHF, a doua competiție ca valoare. SCM Craiova și HC Zalau au cedat, in deplasare, in fața favoritelor grupelor, formații care au inceput sezonul in Liga Campionilor. Copleșite de miza Echipa lui Gheorghe Tadici a inceput extrem de…

- Echipa de handbal feminin SCM Craiova a fost invinsa duminica, in deplasare, de formatia franceza Brest Bretagne Handball, cu scorul de 25-22 (13-10), in primul meci din grupa A a Cupei EHF.Pentru SCM Craiova au inscris Florianu 7 goluri, Ardean Elisei 5, Ticu 3, Nikolici 3, Trifunovici 2,…

- Handbalistele de la SCM Craiova vor disputa duminica, de la ora 18.00, primul meci din grupa A a Cupei EHF, faza in care formatia antrenata de Bogdan Burcea a ajuns in premiera, dupa ce a eliminat echipa ungara Debrecen. Oltencele ...

- SCM Craiova a cucerit Cupa Consiliului Judetean Salaj la handbal feminin, vineri, in Sala Sporturilor din Zalau, dupa ce a castigat toate cele trei partide sustinute in competitie. In partida decisiva, SCM Craiova a invins-o pe HCM Ramnicu Valcea cu scorul de 26-24 (14-14). Pentru SCM…

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova participa zilele acestea la un turneu amical la Zalau. Oltencele au disputat ieri doua jocuri si le-au castigat pe ambele. In prima partida, Cristina Zamfir Florianu si colegele sale au invins gazdele de la ...

- Nationala de handbal feminin a Olandei a castigat duminica, la Hamburg, medalia de bronz a Campionatului Mondial, dupa ce a invins in finala mica a competitiei reprezentativa Suediei, cu scorul de 24-21 (14-8). Pentru medalia de aur se vor duela campioana mondiala en-titre, Norvegia, si Franta, de…

- Trupa pregatita de spaniolul Martin Ambros atinge perfectiunea in Germania! Dupa 29-17 cu Paraguay si 31-28 cu Slovenia, a venit cel mai important succes de pana acum, iar tricolorele si-au asigurat matematic prezenta in optimi.

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a castigat primul sau meci jucat in grupa a de la turneul final, sambata, la Trier. Primul meci de la CM 2017 a fost si cel mai usor pentru handablistele tricolore. Ele au condus pe tot parcursul partidei si au castigat la o diferenta confortabila. Scprul pauzei…

- Campionatul Mondial de handbal feminin 2017, din Germania. Romania debuteaza cu Paraguay, pe 2 decembrie! Lotul final al Romaniei pentru turneul final: Portari: Denisa Dedu (Siofok), Iulia Dumanska (SCM Craiova); Extreme stanga: Valentina Ardean Elisei (SCM Craiova), Ana Maria Iuganu-Popa (HCM Roman);…

- HC Dobrogea Sud a trecut pe teren propriu de SC Magdeburg cu 27-26, dar nu s-a calificat in grupe pentru ca in tur pierduse cu 25-27.Intr-o atmosfera ca pe vremea meciurilor istorice din Liga Campionilor ale HCM-ului, noua echipa a Constanței a fost aproape de o surpriza uriașa: sa o elimine din cupa…

- Polonia a acumulat trei victorii la Trofeul Carpati – 27-21 cu Romania, 29-18 cu Brazilia si 32-25 cu Macedonia – iar cu 6 puncte in clasament castiga turneul. Ultima partida va avea loc intre Romania si Brazilia, de la ora 16.30. Rezultatele complete de pana acum sunt: Brazilia – Macedonia 32-19 (16-13),…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a invins astazi selectionata Macedoniei, cu scorul de 31-18, in al doilea meci disputat de elevele lui Martin Ambros la Trofeul Carpati, competitie gazduita de Sala Polivalenta din Craiova. In primul joc al zilei ...

- "Un obiectiv pe care ni-l dorim ar fi locurile 1-6 la Mondialele din Germania, pentru a intra in programul Samurai 2020 al COSR. Dar, sincer, in acest moment un obiectiv civilizat ar fi locurile 1-8 pentru Romania. Avem o echipa in formare, care merita credit, sper sa ne surprinda placut pe toti", a…

- La Viena a avut loc in urma cu cateva minute tragerea la sorți pentru stabilirea grupelor din cadrul Cupei EHF. SCM Craiova va face parte din grupa A, alaturi de Brest Bretagne Handbal (Franța), Randers (Danemarca) și Kuban Krasnodar (Rusia). ...

- Romania va avea doua reprezentante la tragerea la sorți a grupelor Cupei EHF care va avea loc joi 23 noiembrie, la Viena. HC Zalau și SCM Craiova au reușit, in premiera, calificarea in faza grupelor. Federația Europeana a schimbat de doua sezoane sistemul de desfașurare in Cupa EHF, la feminin, trecand…

- SCM Craiova s-a calificat in grupele Cupei EHF la handbal feminin, deși a fost invinsa de formația maghiara DVSC-TVP cu scorul de 26-24 (13-14), duminica seara, la Debrecen, in manșa a doua a turului al treilea preliminar al competiției. SCM Craiova se impusese cu 24-19 în prima manșa,…

- HCM RAMNICU VALCEA a caștigat, sambata, 18 noiembrie a.c., la Slobozia, scor 26-22 (12-10) și incheie anul 2017 pe locul al II-lea, in Liga Florilor! Șapte victorii in ultimele opt etape pentru echipa valceana de handbal care a cedat, la mare lupta, doar in deplasare, cu CSM București! Suntem mandri…

- Alaturi de Handbal Club Zalau, in faza a III-a preliminara a Cupei EHF s-a calificat si SCM Craiova, echipa ce va intalni la finalul acestei saptamani formatia ungara, DVCS Debrecen. Oltencele pregatite de Bogdan Burcea pregatesc la Zalau partida retur din cupele europene, urmand sa se antreneze in…

- Echipa de handbal feminin SCM Craiova a invins sambata, pe teren propriu, formatia ungara DVSC Debrecen, cu scorul de 24-19 (16-11), in prima mansa din turul III al Cupei EHF.Pentru SCM Craiova au marcat Ardean-Elisei 6 goluri, Pricopi 6, Florianu 5, Nikolici 3, Radoi 1, Ticu 1, Tudor 1, Vizitiu…

- Campionatul Mondial de handbal feminin tineret din 2020 va fi organizat in Romania, la Bucuresti si Brasov, decizia fiind luata, sambata, de delegatii la Congresul Ordinar al IHF, din Antalya. Inaintea votului a avut loc si un schimb de replici intre seful FRH, Alexandru Dedu, si presedintele IHF,…

- Echipa de handbal feminin HC Zalau a invins vineri, in deplasare, campioana Austriei, Hypo Viena, cu scorul de 30-22 (17-11), in prima mansa din turul III al Cupei EHF. Partida retur va avea loc la Zalau, in 18 noiembrie, iar castigatoarea din dubla mansa se va califica in faza grupelor competitiei,…

- Spaniolul Ambros Martin, selecționerul echipei naționale de handbal feminin a Romaniei, a anunțat un lot de 20 de jucatoare pentru Trofeul Carpați, turneu care va avea loc in perioada 24-26 noiembrie, la Craiova, potrivit site-ului FRH. Trofeul Carpați, la care vor participa echipele…

- Antrenorul nationalei de handbal feminin a Romaniei, Ambros Martin, a convocat 20 de jucatoare din lotul largit de 28 pentru CM din decembrie, in vederea participarii la Trofeul Carpati de la Craiova (24-26 noiembrie).

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova a obtinut astazi prima remiza in acest sezon din Liga Florilor. Oltencele au jucat cu Unirea Slobozia, in deplasare, iar meciul s-a incheiat la egalitate, scor 21-21. Nicoleta Tudor a marcat golul egalizator in ...

- Selectionerul Ambros Martin a decis lotul de 28 de jucatoare al Romaniei pentru Campionatul Mondial din luna decembrie, din Germania. Tricolorele vor avea ultimul test la finalul acestei luni, la Craiova, Trofeul Carpati.