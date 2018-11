Stiri pe aceeasi tema

- SCM Craiova si Corona Brasov au obtinut victorii logice in etapa a 6-a a Ligii Nationale de handbal feminin si sunt in urmarirea liderului SCM Rm. Valcea. Sorina Tirca (Corona Brasov) a avut insa un ghinion teribil, parasind terenul accidentata in partida cu Dunarea Braila.

- Antrenorul formației AFC Hermannstadt, Alexandru Pelici, s-a declarat foarte mulțumit de remiza, 1-1, inregotrata la Craiova. Acesta a recunscut ca formația sa a practicat un joc urat, dar ca ardelenii au fost interesați doar de rezultat. Vezi conferința de presa!

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova intalnește sambata, de la ora 17.30 (TVR 1), in Sala Polivalenta din Banie, pe Universitatea Cluj, intr-o partida contand pentru etapa a 5-a din Liga Florilor. Cu toate ca oltencele sunt certe favorite la ...

- Aproximativ 1.500 de suporteri ai echipei FC U Craiova au facut deplasarea la Turnu Magurele, unde echipa pe care o sustin juca, sambata seara, contra Turris Turnu Magurele, echipa susținuta de fiul lui Dragnea. Suporterii olteni nu au fost lasati sa intre pe stadio si sa asiste la meci, dupa ce l-au…

- Program / rezultate: – miercuri, 19 septembrie – ora 17.30: Magura Cisnadie – SCM Craiova (TVR1); – joi, 20 septembrie – ora 17.30: Dunarea Braila – CSM București, ora 18.00: „U” Cluj – Gloria Buzau, Corona Brașov – Danubius Galați, ...

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova a disputat astazi primul meci oficial din sezonul 2018-2019. Oltencele au invins, pe teren propriu, cu scorul de 30-22 (14-8), formatia Dunarea Braila, in prima etapa din Liga Florilor. Pentru SCM au marcat: Zamfir ...

- In acest weekend debuteaza o noua ediție din campionatul feminin de handbal al Romaniei, Liga Florilor. Sambata, in meciul care deschide prima etapa, vicecampioana SCM Craiova va primi vizita formației Dunarea Braila, in Sala Polivalenta, de la ora 17.30. Dupa ...

- Astazi s-au disputat ultimele doua partide de la turneul amical de handbal feminin “Cupa Craiovei”, gazduit de Sala Polivalenta. In urma rezultatelor din cele sase partide, disputate ieri si azi, turneul a fost castigat de SCM Craiova 1, urmata de ...