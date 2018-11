Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo Bucuresti s-a calificat in play-off-ul Ligii Campionilor la handbal masculin, joi seara, la Gumlingen, dupa ce a invins echipa elvetiana Wacker Thun cu scorul de 33-29 (14-13), in ultimul sau meci din...

- Dinamo Bucuresti a smuls in extremis un egal cu Gaz Metan Medias, 1-1 (0-0), vineri seara, pe teren propriu, in etapa a 16-a a Ligii I de fotbal, dupa un gol marcat la ultima faza. Gaz Metan a deschis scorul prin...

- Universitatea Craiova trimite cele mai multe suturi pe spatiul portii dintre echipele din Liga I, releva un studiu al CIES Football Observatory, care ia in calcul doar meciurile disputate in campionat. Universitatea Craiova a trimis in medie 6,1 suturi pe spatiul portii in cele 15 partide…

- Jandarmeria Capitalei va asigura masurile de ordine publica si siguranta spectatorilor ce vor fi prezenti la meciul de fotbal dintre FC Dinamo Bucuresti si FCSB, in cadrul Ligii I, care va acea loc duminica, pe stadionul "Arena Nationala" din Capitala, incepand cu ora 21,00, informeaza Agerpres."Accesul…

- Noul antrenor al echipei de fotbal Dinamo Bucuresti, Mircea Rednic, a declarat luni, cu prilejul prezentarii sale oficiale, ca echipa din Soseaua Stefan cel Mare nu va retrograda, ci va juca in play-off-ul Ligii I. "Multumesc ca v-ati gandit la mine, imediat am acceptat. Prefer sa fiu…

- Batai pe stadion intre suporterii Craiovei și cei dinamoviști in tribunele stadionului „Ion Oblemenco”. Ultrașii s-au luat la bataie, cu cateva minute inainte de startul derby-ului din Banie. Ultrașii au aruncat cu petarde și cu torțe și și-au imparțit pumni și picioare. Forțele de ordine au intervenit…

- Jandarmii si politistii bucuresteni au depistat si ridicat lanturi, cutite, obiecte pirotehnice si droguri aflate in posesia suporterilor echipei Dinamo Bucuresti, care se deplasau, sambata, cu doua autocare la Craiova pentru meciul cu echipa Universitatea, in cadrul etapei a saptea a Ligii I de…