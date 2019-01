Stiri pe aceeasi tema

- Complexul balnear Potaissa - centrul Spa, situat in zona centrala a municipiului Turda (hotel Potaissa), va fi deschis inclusiv in zilele de 31 decembrie 2018, 1 și 2 ianuarie 2019! Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Final de an foarte bun pentru cele trei fete din Turda inscrise in circuitul național Tenis 10 Junior. La ultimul turneu din acest an la care au participat, Cupa Mos Craciun - 22.12.2018,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Romania a ratat șansa de a disputa finala Campionatului European de handbal feminin din acest an, invinsa fiind de naționala Rusiei, scor 22-28. Dupa o prima repriza extrem de echilibrata, pe care am inceput-o foarte bine, iar Rusia a condus abia in ultimul minut, fetele lui Trefilov au jucat excelent…

- Reamintim ca un militar de la Batalionul 3 Aparare Antiaeriana „Potaissa” din Turda a murit in timp ce descarca tehnica militara in gara din Alba Iulia. Tehnica militara urma sa fie folosita pentru... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Potaissa Turda va evolua maine, incepand cu ora 18:00, contra celor de la Poli Timișoara, intr-o partida care conteaza pentru etapa a XIV-a, din cadrul Ligii Zimbrilor, ultima a anului 2018. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Clubul de handbal Potaissa va pune maine in vanzare biletele pentru partida de joi, contra celor de la Dunarea Calarași. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Sala „George Barițiu” din Turda Noua va gazdui patru partide ale echipelor Potaissei Turda la finele aceste saptamani. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Sambata și duminica s-au desfașurat șase din cele șapte partide ale etapei cu numarul opt, din cadrul Ligii Naționale de handbal masculin (Liga Zimbrilor). Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!