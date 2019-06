Stiri pe aceeasi tema

- Portarul echipei de handbal de Liga Naționala CSM Focșani 2007, Emilian Marocico, este și un foarte bun specialist al handbalului pe plaja. O confirma prezența lui in Naționala Romaniei la turneul internațional ebt de la Baia Mare in 2018, dar și la turneul care are loc in acest an, in perioada 6-9…

- CSS Focșani a teminat neinvinsa grupa și va juca in semifinala astazi, 1 iunie, cu LPS Targu Mureș Lotul CSS Focșani: Nichițelea, Cabalorta, Bardan – portari, Boghian, Eduard Duțulescu, Cosmin Duțulescu, Iorga, Gheorghița, Istrate, Ionel, Șeitan, Birla, Mijalkovic, Postelnicu, Burcezan – jucatori de…

- Portarul de la CSM Focșani 2007 va participa in perioada 6-9 iunie la Finala Campionatului European de Handbal pe Plaja Intercluburi, la Baia Mare Echipa naționala de handbal beach a Romaniei, ”Tricolorii” va evolua in perioada 6-9 iunie, la Baia Mare, la Finala Campionatului European de Handbal pe…