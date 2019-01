Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Romana de Handbal a efecuat marți tragerea la sorti pentru 16-imile Cupei Romaniei la feminin. Intr-o formula mai atractiva, fara desemnarea unor capi de serie, sortii au decis ca in acest tur sa aiba loc nu mai putin de patru partide intre echipe din Liga Nationala, relateaza mediafax.ro.Citește…

- Handbalistele Coronei au incheiat turneul amical de la Ramnicu Valcea cu o victorie, in fata echipei SCM Gloria Buzau si doua infrangeri, in meciurile cu CSM Slatina si SCM Ramnicu Valcea. Competitia a fost castigata de gazde, urmate de CSM Slatina, Corona si SCM Gloria Buzau. Jucatoarea Coronei, Sorina…

- Naționala feminina de handbal a Romaniei face parte din grupa D a Campionatului European 2018 din Franța (29 noiembrie-15 decembrie), alaturi de Norvegia, septupla campioana europeana, Germania si Cehia. Tricolorele pregatite de Martin Ambros vor juca primul meci sambata, 1 decembrie, cu Cehia, ora…

- SC Magura Cisnadie s-a calificat, duminica seara, in grupele Cupei EHF la handbal feminin, dupa ce a invins formatia rusa Zvezda Zvenigorod cu scorul de 26-18 (10-10), pe teren propriu, in mansa secunda a turului al treilea preliminar al competitiei. Magura, medaliata cu bronz in editia trecuta a Ligii…

- Handbalistele Coronei au pierdut meciul jucat miercuri seara, in deplasare la Craiova, cu scorul de 23-17 (12-10). Partida a fost de una de lupta, gazdele avand foarte mare nevoie de o victorie pentru a nu se indeparta de plutonul din fata al clasamentului. Corona a avut de trei ori sansa egalarii…

- Echipa de handbal Corona Brasov joaca miercuri, de la ora 18.00, in deplasare cu SCM Craiova. Chiar daca vor avea in fata un adversar care nu trece printr-o perioada tocmai buna, antrenorul Coronei, Ion Craciun spune ca acest meci trebuie tratat cu maxima seriozitate pentru ca lotul Craiovei este unul…

- Handbalistele Coronei au pierdut cu 25-22 (11-8) meciul jucat sambata seara, in Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibasi” in fata liderului SCM Craiova, insa cu toate acestea partida a fost apeciata sub Tampa. Echipa antrenata de Ion Craciun si Gica Anton a inceput foarte bine jocul si s-a aflat chiar…

- Handbalistele Coronei au castigat fara probleme meciul jucat duminica, in deplasare cu SCM Gloria Buzau, scor 25-19 (13-8) si se afla pe pozitia a treia in Liga Nationala de handbal feminin, dupa SCM Ramnicu Valcea si CSM Bucuresti. Desi jocul a inceput cu gazdele conducand pe tabela de marcaj, dupa…