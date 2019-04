Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a semnat azi documentele pentru realizarea unui studiu de fezabilitate, in vederea constructiei unui Centru de Terapie cu protoni, realizat in parteneriat cu cu institutii de profil din Japonia. Acest gen de terapie este destinata bolnavilor de cancer.

- Donald Keene, un erudit in domeniul literaturii japoneze, primul strain care a primit cea mai inalta distinctie culturala din Japonia, a decedat duminica la un spital din Tokyo in urma unui infarct, potrivit Reuters. Prin studiile si traducerile sale din literatura clasica si moderna japoneza,…

- Un seism cu magnitudinea 5,5 s-a produs joi pe insula Hokkaido din nordul Japoniei, au anuntat agentiile de monitorizare japoneza si americana, potrivit carora nu au fost raportate deocamdata victime si pagube materiale, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.Cristi Danileț anunța o revolta…

- Un seism cu magnitudinea 5,5 s-a produs joi pe insula Hokkaido din nordul Japoniei, au anuntat agentiile de monitorizare japoneza si americana, potrivit carora nu au fost raportate deocamdata victime si pagube materiale, informeaza AFP. Nu exista riscul de producere a unui tsunami, a precizat Agentia…

- Florile crescute in rasadnite se planteaza in gradina sau in vase pentru balcon dupa o anumita tehnica pentru a nu le rupe radacinile si intr-un anumit tip de pamant. Pentru plantare se aleg vase biodegradabile care se p...

- Excelenta Sa Hitoshi Noda, Ambasadorul Japoniei in Romania, se afla pentru doua zile, intr-o vizita oficiala in Judetul Brasov. Ambasadorul a avut joi o intrevedere cu prefectul Marian Rasaliu si presedintele Consiliului Judetean, Adrian Vestea, la Prefectura Brasov, dupa care a purtat discutii cu primarul…

- O expoziție inedita de papuși aduse din Japonia a fost deschisa la Chisinau. Cele 70 de figurine, confectionate din lemn, paie, lut si portelan, vor fi expuse timp de o luna la Muzeul Național de Arta. Evenimentul este organizat de Ambasada Japoniei in Moldova.

- Un numar de 11 activiști ai ”Frontului de Stanga” și Partidului Comunist din Rusia au fost reținuți langa Ambasadei Japoniei de la Moscova, a declarat coordonatorul mișcarii de extrema stanga, Serghei Udalțov, citat de Meduza.io. Activiștii reținuți protestau impotriva unei posibele retrocedari catre…