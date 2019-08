Stiri pe aceeasi tema

- Max Verstappen (21 de ani) a declarat, pentru site-ul Formule1.nl, ca se considera cel mai complet pilot din intreg circuitul de Formula 1, potrivit Mediafax.Șoferul echipei Red Bull considera ca este unul dintre cei mai buni piloți. Verstappen este unul dintre cei trei piloți care au caștigat…

- Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a obtinut primul pole position din cariera sa in Formula 1 dupa ce a stabilit cei mai buni timpi in calificarile pentru Marele Premiu al Ungariei, a 12-a etapa a Campionatului Mondial, sambata, pe circuitul Hungaroring din Budapesta. El va lua…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes) a obtinut duminica a sasea sa victorie in acest sezon de Formula 1, dupa ce s-a impus in Marele Premiu al Frantei, ajungand la un total de 79 succese in cariera, dar acest ritm i-ar putea permite sa egaleze inca din acest an recordul de

- Pilotul britanic Lewis Hamilton a castigat, duminica, Marele Premiu al Frantei la Formula 1, a opta etapa a Campionatului Mondial, fiind cronometrat pe circuitul Paul Ricard din la Le Castellet cu timpul de 1h 24 min. 31 sec. 198/1000 (medie orara: 219,8 km), devansandu-l pe coechipierul sau finlandez…

- Pilotii Mercedes au dominat si a doua sesiune de antrenamente libere pentru Marele Premiu de Formula 1 al Frantei, desfasurata vineri pe circuitul Paul Ricard de la Le Castellet, finlandezul Valtteri Bottas fiind mai rapid decat britanicul Lewis Hamilton, transmite AFP. Bottas a realizat cel mai rapid…

- Pilotii echipei Mercedes, Lewis Hamilton si Valtteri Bottas, au dominat prima sesiune de antrenamente libere derulata vineri pe circuitul Paul Ricard de la Le Castellet, gazda de duminica a Marelui Premiu al Frantei, a opta cursa a sezonului de Formula 1. Hamilton a realizat cel mai rapid…

- Pilotul german Sebastian Vettel (Ferrari), cvadruplu campion mondial de Formula 1, dar fara victorie în 2019, a dezmintit zvonurile privind o retragere la finalul acestui sezon, relateaza L'Equipe, potrivit Agerpres.Vettel, 31 ani, la al cincilea sau sezon cu Ferrari, se pregateste pentru…

- Fostul mare pilot din Formula 1, Niki Lauda, a fost inmormantat miercuri, la Viena. Austriacul a murit pe 21 mai, la varsta de 70 de ani, la opt luni dupa ce a suferit un transplant de plaman potrivit mediafax.La inmormantarea lui Niki Lauda si-au facut aparitia presedintele Austriei, Alexander…