- Albania a anunțat miercuri ca ambasadorul Iranului la Tirana și un alt diplomat iranian au fost expulzați pentru ca ar fi fost implicați in acțiuni ilegale, aparent decizia avand legatura cu o presupusa tentativa de a ataca echipa de fotbal a Israelului, potrivit cotidianului Times of Israel, potrivit…

- "Politia gandirii a progresistilor radicali de la Facebook m-a descoperit", a scris duminica seara pe Twitter Yair Netanyahu, adaugand ca Facebook i-a interzic accesul timp de 24 de ore. Dupa un atac sangeros de saptamana trecuta asupra unor soldati israelieni, Yair Netanyahu, in varsta de…

- Miscarea islamista Hamas manifesta disponibilitatea de a implementa un acord de reconciliere cu Autoritatea Palestiniana prin care va ceda controlul asupra Fasiei Gaza unui guvern de uniune nationala, afirma surse citate de cotidianul libanez Al-Mayadeen, conform mediafax. Surse politice din…

- Guvernul Israelului a ajuns, marti, la un acord de incetare a focului cu miscarea islamista Hamas, care detine controlul asupra Fasiei Gaza, afirma surse citate de presa araba, conform mediafax. Confruntarile militare intre armata israeliana si organizatia fundamentalista Hamas se intensificasera…

- Turcia a cerut marti Israelului sa 'opreasca imediat' loviturile impotriva Fasiei Gaza, invitand comunitatea internationala sa 'ia masuri' in conditiile in care escaladarea tensiunilor sporeste temerile in legatura cu un noi razboi, scrie agerpres.ro.

