Hamas avertizează Israelul asupra consecinţelor unor aventuri militare în perioada electorală In functie de aproape 13 ani, Netanyahu, in varsta de 69 de ani, intentioneaza sa obtina un al cincilea mandat la alegerile legislative din 9 aprilie, in care se confrunta cu o alianta de centru, care il devanseaza in sondaje.



Intrebat de reporteri despre o posibila operatiune militara israeliana in timpul perioadei electorale, liderul Hamas a avertizat ca 'in cazul in care ocupantul (Israel) sau Netanyahu se gandesc la o aventura de acest fel, ei vor plati pretul acesteia. "Nu ne este frica de aventura lui Netanyahu impotriva Gazei", a adaugat el.



El a mai declarat ca miscarii…

Sursa articol si foto: rtv.net

