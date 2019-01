Hamas, avertisment pentru Israel Citand sub rezerva anonimatului o sursa din cadrul gruparii palestiniene, cotidianul libanez Al-Akhbar sustine ca Hamas ar fi refuzat bani din partea Qatarului, intrucat Israelul a introdus noi conditii pentru acest transfer de fonduri. Sursa mentionata a explicat ca aceste conditii vizeaza refuzul israelian de a utiliza aceste fonduri pentru a remunera un numar de inalti responsabili Hamas. In Israel, respingerea de catre Hamas a banilor din Qatar a ridicat temeri legate de recrudescenta violentei la frontiera cu Gaza, unde se inregistreaza ciocniri saptamanale de amploare de anul trecut si… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

