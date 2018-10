Stiri pe aceeasi tema

- Dintotdeauna au circulat zvonuri potrivit carora gimnastele ar indura rele tratamente pentru a face performanta. Aceasta idee a fost intarita de-a lungul timpului de multe incidente violente. De aceasta data insa, un antrenor a lovit o gimnasta pentru ca a gresit exercitiul.

- O tanara din Brazilia, in varsta de 22 de ani, ce studiaza la Universitatea de Sud din Florida, a fost batuta cu brutalitate de catre iubitul ei, Eric Bretz. Iar motivul a fost unul de-a dreptul halucinant. Melissa a fost batuta de catre logodnicul ei, Eric, un milionar in varsta de 25 de ani, dupa…

- Chiar daca la prima vedere pare o gluma proasta, ei bine, nu este. Peste 3.000 de oameni au semnat, la nivel național, din 2015 pana in prezent, o petiție pentru a interzice rock-ul in Romania și, totodata, pentru a-i pedepsi cu moartea pe cei care asculta acest gen muzical: “Vrem interzicerea muzicii…

- O femeie de 50 de ani din localitatea Tetoiu a murit in noaptea de sambata spre duminica dupa ce ar fi fost batuta, cu pumnii, de concubinul ei, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, potrivit Agerpres. Dupa ce ar fi batut-o pe femeie si aceasta a murit,…

- Drogat intr-o statie de transport public. Vorbim despre un adolescent, in varsta de 17 ani, care a ajuns sa dea explicatii oamenilor legii, dupa ce a fost prins asupra sa cu substante psihotrope.Incidentul a avut loc noaptea trecuta in sectorul Rascani al Capitalei.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a sugerat, marti, in timpul audierilor din Comisia de Aparare a Camerei Deputatilor ca jandarmerita Stefania a fost batuta ca urmare a unui ordin. Intrebata despre violentele jandarmilor, Carmen Dan a revenit la cazul jandarmeritei batute. „A fost ordin sau o initiativa…

- Valoarea investiției este de aproximativ 220 milioane euro, din care s-a solicitat asistența financiara nerambursabila de aproximativ 176,4 milioane Euro.Cererile de finanțare au fost admise in etapa de evaluare administrativa și a eligibilitații și se afla in etapa de evaluare tehnica…

- Legea care interzice purtarea valului integral islamic (burqa sau niqab) in spatiul public a intrat in vigoare miercuri in Danemarca, unde orice persoana care poarta un vesmant ce ii acopera fata este pasibila acum de amenda, relateaza AFP. Pentru oponentii sai, aceasta lege este o incalcare a libertatii…