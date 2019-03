Stiri pe aceeasi tema

- Robert Kraft (77 de ani), patronul echipei de fotbal american New England Patriots, este acuzat ca a intreținut relații intime, in mai multe randuri, cu prostituate, potrivit Mediafax.In acest caz, se mai afla alte 20 de persoane și, din precizarile presei din SUA, exista filmari care dovedesc…

- Un barbat din Romania, care lucra la o intreprindere din Balti, a fost injunghiat mortal in dimineata zilei de duminica, 27 ianuarie, chiar in oras. Este vorba despre un omor din gelozie. Victima a fost atacata de catre sotul femeii care avea relatii extraconjugale, informeaza Publika.md.

- Imagini inedite au fost surprinse la un complex de ape termale din București, unde doi tineri s-au lasat duși de val și au facut amor intr-un vestiar. Intreg momentul a fost, insa, surprins și mai apoi facut public pe internet, scrie stiripesurse.ro Potrivit imaginilor facute publice pe internet, cei…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean Iasi, altercatia a avut loc in noaptea de duminica spre luni, in satul Goesti, din comuna Lungani. Viceprimarul Mihai Tarziu, fost politist, a fost transportat la spital, dupa ce a fost injunghiat cu cutit in curtea locuintei sale. Purtatorul…

- Oamenii legii au fost suprinsi in clipele pasionale si imaginile au ajuns rapid sa fie publicate in mediul online. Politisti filmati in timp ce intretineau relatii intime, chiar in masina de serviciu! Protagonistii acestui episod socant au fost un politist si colega lui, care au dat…

- Cutremurator! O mama si-a impuscat mortal fata de 14 ani! Motivul este unul halucinant O femeie si-a impuscat mortal fiica de doar 14 ani, dupa o cearta crunta cu sotul. Cei doi se luptau pentru custodia copilei. VEZI: Vara 2019 in Insula Afroditei – Cipru Zbor charter din Cluj-Napoca Adolescenta fugea…

- Rona Hartner și actualul ei partener de viața sunt indragostiți pana peste cap! Vedeta și-a adus iubitul in cadrul unei emisiuni TV, unde cei doi au vorbit despre casatoria care urmeaza, viața personala și chiar și…viața lor intima. Rona a marturisit ca ea și francezul care i-a furat inima inca nu au…