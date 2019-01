Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, miercuri, la Timisoara, ca a fost facuta o sesizare la Parchetul General, avand suspiciuni ca Directia de Sanatate Publica Timis ar fi blocat realizarea Institutului Oncologic din oras, precizand ca au existat „interese private, din zona medicala”.

- Ministerul Sanatații a trimis la Parchet raportul intocmit de corpul de control, in urma caruia au fost depistate o serie de nereguli ce țin și de latura penala. Așa dupa cum avertiza la jumatatea lunii octombrie ministrul Sorina Pintea, organele de cercetare penala au fost sesizate oficial in privința…

- Ministrul Sanatatii a anuntat ca internarile in Maternitatea Giulesti vor fi reluate vineri, 21 decembrie. Sorina Pintea a explicat ca rezultatele preliminare ale investigatiilor arata ca „nu sunt probleme”. „Incepand de vineri in Giulesti se vor relua internarile. Rezultatele preliminare spun ca nu…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat ca a fost informata de catre Directia de Sanatate Publica in legatura cu situatia de la spitalul din Rosiorii de Vede unde ar fi fost descoperita o bacterie foarte periculoasa, si ca au fost prelevate probe, rezultatele urmand sa fie aflate luni."Am…

- UPDATE: Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a precizat ca cel mai devreme joi se vor finaliza rezultatele probelor recoltate de la Maternitatea Giulesti si atunci se va putea pronunta asupra situatiei. "In prezent, spitalele isi recolteaza probele pentru autocontrol in prezenta Directiei de…

- Ministerul Sanatații a dispus ca, incepand de vineri, la Materitatea Giulești sa nu se mai faca internari. Pe masura ce pacientele ingrijite in unitatea medicala vor fi externate, toate spațiile vor fi inchise pentru dezinfecție. Nu mai puțin de 11 angajați ai Maternitații Giulești au fost descoperiți…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat, joi, pentru HotNews.ro, ca in cazul in care, in urma controlului efectuat de Ministerul Sanatații și Direcția de Sanatate Publica, se va confirma infecția cu stafilococ auriu, se poate suspenda temporar activitatea secției de nou-nascuți de la Maternitatea…