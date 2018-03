Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista Magda Vasiliu a fost tulburata la aflarea vestii ca jurnalistul Andrei Gheorghe s-a stins din viata. Aceasta sustine faptul ca importanta unui om in viata noastra o realizam abia dupa ce acesta dispare.

- „Voi continua sa trollez demnitari, medici, profesori, popi, ingeri, catedrale, antisemiți, homofobi, legionari, negaționiști și alte asemenea fapturi imbecile”, spunea Andrei Gheorghe in ultimul mesaj postat pe pagina oficiala de Facebook.

- Petruța Gheorghe, fosta soție a cunoscutului jurnalist, a publicat pe contul de socializare un mesaj tulburator in memoria fostului sau partener de viața. Cei doi au divorțat in urma cu trei ani, insa au fost extrem de discreți.Petruța Gheorghe, a scris un mesaj emoționant. Ea are trei copii,…

- Cunoscutul om de radio și televiziune Andrei Gheorghe s-a stins din viața subit, la varsta de 56 de ani, din cauza unui stop cardiorespirator pe care l-ar fi suferit cu 12 ore inainte de a fi gasit. La scurt timp dupa aflarea veștii teribile au aparut numeroase reacții.

- Omul de radio si de televiziune Andrei Gheorghe a murit luni seara. El a avea 56 de ani. Andrei Gheorghe a murit din cauza unui stop cardio-respirator, au constatat legistii prezenti luni seara la locuinta acestuia, conform unor surse judiciare.

- Andrei Gheorghe a murit. Andrei Gheorghe, cunoscutul jurnalist de radio și TV, a fost gasit fara suflare, luni seara, în locuința sa. Jurnalistul avea doar 56 de ani. Poliția a deschis un dosar de moarte suspecta.

- ANDREI GHEORGHE A MURIT. Realizatorul radio TV a decedat la varsta de 56 de ani trupul neinsuflețit al acestuia fiind descoperit de ingrijitorul vilei sale din Pipera, luni noaptea. Andrei Gheorghe locuia singur, fiind divorțat de mai bine de doi ani de cea de-a doua soție. Aparea destul de rar in public,…

- Andrei Gheorghe a fost casatorit de doua ori iar de ultima soție, Petruța, a divorțat in mare secret in anul 2015. Andrei o are pe Anastasia, fiica sa biologica din primul mariaj, dar a fost ca un tata pentru cei doi copii ai Petruței. De altfel, Andrei Gheorghe se afișa mandru alaturi de Anastasia…

- Andrei Gheorghe și-a presimțit sfarșitul!?! Cu exact o luna inainte sa inceteze din viața, cunoscutul realizator de emisiuni a facut public un mesaj care i-a facut pe mulți acum sa se intrebe daca nu cumva el a simțit ca va muri curand. Rudele, prietenii, colegii de munca și fanii sunt in stare de șoc.…

- Un cunoscut duhovnic de la noi din tara a oferit un raspuns transant celor care cred in predestinatiie. El a precizat ca tot ce se intampla in viata omului nu are legatura cu factorii externi, doar cu ceea ce el face in viata sa.

- Este doliu in lumea muzicii populare! Cristina Fulgusin Mateias a murit s-a stins din viata la varsta de 51 de ani. Indragita artista s-a stins din viața din cauza unei gripe. Familia și apropiații ei nu-și pot reveni din șoc, mai ales ca nimeni nu se aștepta la așa ceva. Potrivit rudelor, cantareața…

- Stephen Hawking, unul din cei mai cunoscuti fizicieni si cosmologi contemporani, profesor la Universitatea Cambridge, a decedat la varsta de 76 de ani, a anuntat familia acestuia, relateaza presa internationala"Suntem profund intristati de decesul iubitului nostru tata", au transmis Lucy, Robert si…

- Alexandra Roua, fosta jucatoare la Oltchim Rm. Valcea, Muresul Tg. Mures si HCM Baia Mare s-a stins din viata la numai 32 de ani! Alexandra e fiica fostului mare portar al Oltchimului, Cristina Lada Roua, jucatoare care a facut parte din primele generatii de succes ale gruparii valcene. “Piti”, cum…

- Mama fostei soții a lui Laurențiu Reghecamp a murit! Mariana trece acum prin clipe grele, dupa ce femeia care i-a dat viața s-a stins. Ea a postat un mesaj de adio pe rețeaua de socializare, iar prietenii au reacționat ca atare. ”Viața este doar o clipa și moartea la fel”, a scris Mariana in dreptul…

- O știre cu adevarat șocanta a circulat in cursul zilei de luni pe rețelele de socializare. Este vorba despre un fake news cu titlul TRAGEDIE! IONELA PRODAN S-A STINS DIN VIAȚA PE MASA DE OPERAȚIE LA VARSTA DE 70 DE ANI”. Pe fondul problemelor de sanatate ale artistei, știrea s-a viralizat in mediul…

- Celia, colega de scena a lui Karym, cu care a lansat anul trecut piesa „La doua capete”, i-a transmis un mesaj de incurajare artistului pe o retea de socializare. Dupa ce a aflat din presa ca tatal lui Karym sufera de aceasi boala de care a murit cantareata Denisa Raducu, Celia a reactionat imediat…

- Jurnalistul Sorin Avram a murit, duminica seara, la varsta de 54 de ani, in urma unor complicatii pulmonare. Redactia Adevarul este alaturi de redactorul-sef adjunct Liviu Avram in aceste momente grele, in care se desparte de geamanul sau.

- Emma Chambers, actrita celebra in Marea Britanie, a incetat din viata in cursul zilei de astazi. Emma Chambers a murit la varsta de 53 de ani. Emma Chambers a murit la varsta de 53 de ani, conform spuselor agentiei care se ocupa de imaginea sa. Potrivit acelorasi surse, Emma Chambers a murit din cauze…

- A murit printul Serban Cantacuzino. Descendent al unei vechi familii boierești romanești, s-a stins din viața la varsta de 90 de ani. Fiul lui George Matei Cantacuzino a fost membru onorific al Uniunii Arhitectilor din Romania și președintele Fundatiei Pro-Patrimonio care s-a implicat activ in restaurarea…

- Lorelai Moșneguțu, fata fara maini care a caștigat concursul Romanii au talent in 2017, este alaturi de o prietena buna, care și-a pierdut mama. Anul trecut, Lorelai Moșneguțu impresiona pe toata lumea cu talentul ei și devenea caștigatoarea emisiunii Romanii au talent , de la Pro TV. Lorelai Moșneguțu,…

- Actrita Paula Ionescu a murit la varsta de 73 de ani. Ea a fost una dintre cele mai indragite actrite ale teatrului din Brasov. Artista va fi inmormantata la Bucuresti, potrivit antena3.ro.Paula Ionescu s a nascut in 12 iulie 1945 si a murit duminica, 11 februarie 2018, la varsta de 73 de ani. Anuntul…

- Ieri dimineața s-a stins din viața George Pascu, unul din lautarii mari ai Romaniei. Vestea trecerii in neființa a artistului la doar 58 de ani a luat prin surprindere intreaga branșa muzicala este pusa de familia sa pe seama sistemului medical romanesc, pentru ca investigațiile medicale constant n-au…

- Anda Calin trece prin cea mai frumoasa perioada din viata ei, experimentand din plin meseria de mamica. I-a daruit lui Liviu Varciu, in urma cu aproape cinci luni, o fetita tare frumoasa, care poarta numele Anastasia Maria. Cei doi se bucura de timpul petrecut impreuna cu fiica lor si traiesc lucruri…

- Mesajul cutremurator primit de Ozana Barabancea de la tatal ei, de dincolo de moarte! A anuntat-o ca peste 16 zile de la decesul lui vor vorbi, iar ce s-a intamplat iti va da fiori pe sira spinarii.

- Bogdan Gavrila, tanarul care a incetat din viata la doar 34 de ani, a fost secretar general al Clubului Romania si fondatorul Vinul.ro. Anuntul ca Bogdan a parasit aceasta lume a strans sute de reactii si mesaje de durere din partea familiei si a apropiatilor. Bogdan Gavrila a lucrat in Intact Interactive…

- Un bebeluș a murit dupa naștere in Constanța. Pruncul s-a stins din viața, la scurt timp dupa ce a venit pe lume in spitalul privat ISIS din oraș. Tragedia a avut la loc dupa ce o tanara mama s-a stins din viața, dupa naștere la aceeași clinica. Copilașul a venit pe lume, vineri, la spitalul privat…

- Mesaj pentru ministrul Sanatații: Luptați pentru fiecare bolnav de cancer din Romania ca și cum ar fi copilul dumneavoastra Deputatul Emanuel Ungureanu i-a transmis un mesaj noului ministru al Sanatații, Sorina Pintea. Deputatul USR Emanuel Ungureanu a postat pe Facebook un mesaj adresat noului…

- Realizatorul Tv Mihai Gadea a publicat pe Facebook mesajul primit sambata seara din partea lui Dan Voiculescu, recent eliberat din inchisoare.”Am primit acest mesaj azi de la profesorul Dan Voiculescu. `Despre frustrarile lor și Romania noastra. Este un mesaj pentru cei dragi sufletului…

- Lavinia Tatomir, fosta partenera de viața a legendarului actor Adrian Pintea, are sufletul indurerat dupa moartea unui prieten drag. Lavinia Tatomir, care acum este casatorita cu un medic pe nume Laurențiu , este fosta soție a regretatului actor Adrian Pintea. Vedeta trece prin momente extrem de neplacute…

- Iubita lui Alex, fotbalistul de 16 ani care a decedat in urma unui atac cerebral, a postat, pe pagina de socializare, un mesaj sfasietor. Ea ii cere fostului iubit sa aiba grija de el, acolo, Sus. Mai spune ca ii va fi dor de certurile si de clipele frumoase pe care le-au petrecut. A

- Suedezul Ingvar Kamprad, fondatorul renumitei firme de mobila Ikea, s-a stins din viața la vârsta de 91 de ani. Celebrul om de afaceri a murit în somn, în propria lui locuința din sudul Suediei, potrivit TheIndependent. Ingvar Kamprad era considerat, în…

- Sarbatoare in familia Cristinei Vasiu! Mama acesteia, Daniela, implinește, astazi, 46 de ani, iar cantareața nu iși mai incape in piele de fericire. Deși se afla departe de țara, in Statele Unite ale Americii, vedeta i-a transmis un mesaj emoționant celei care i-a dat viața.

- Alina Binder, viitoarea sotie a fostului principe Nicolae, isi sarbatoreste, vineri, ziua de nastere. Cu aceasta ocazie iubitul ei i-a transmis un mesaj emotionant, pe Facebook. Vezi si Principele Nicolae si Alina Binder, iubita lui, au iesit la plimbare prin Herastrau FOTO "Astazi,…

- Managerul Campioanei Romaniei la fotbal, Gheorghe Hagi a postat un mesaj pe contul sau de Facebook in care o felicita pe Simona Halep pentru accederea inultimul act al competitiei de la Melbourne. "Campioana noastra e intr o noua finala de Grand Slam si merita sa castige trofeul. Mult succes, Simona…

- UDMR e in doliu, dupa plecarea dintre cei vii a politicianului Verestoy Attila. Printre primii actanti ai scenei politice care au reactionat public la greaua lovitura suferita de UDMR si, totodata, de intreaga sfera politica din Romania a fost presedintele Camerei Deputatilor si, totodata, seful Partidului…

- Marin Ion, fostul primar al comunei Baneasa, judetul Constanta, s a stins din viata. Colegii liberali au transmis condoleante familiei."Filiala Constanta a Partidului National Liberal a primit cu tristete vestea trecerii in nefiinta a colegului nostru, fostul primar al comunei Baneasa, Marin Ion. Cu…

- Angelina Jolie s-a despartit de Brad Pitt, moment perfect pentru multe publicatii sa o cupleze cu diferiti actori, unii celebri. Se pare ca nimic nu este adevarat, iar vedeta este, in continuare, singura.A

- Dan Gurney, unul dintre pionerii din Formula 1, a murit, la varsta de 86 de ani. El a fost unul dintre cei mai mari piloti de Formula 1 din anii ’60. Anuntul mortii sale a fost facut chiar de sotia lui, Evi, care a dat un comunicat presei. Dan Gurney a fost primul care a celebrat deschizand o sampanie…

- Totuși, exista și femei care nu sunt facute pentru a iubi toata viața același barbat și care nu pot avea o casnicie fericita tocmai din cauza comportamentului lor, scrie estisuperba.ro. Iata care sunt zodiile de femei fara stofa de soții: Citeste si 3 zodii care sufera in tacere. Te iubesc…

- A murit actrița Jessica Falkholt din serialul Home and Away. Familia acesteia a decis sa opreasca aparatele care au ținut-o in viața in ultimele doua saptamani, dupa ce a suferit un grav accident in urma caruia i-au murit parinții și sora, scrie libertatea.ro.

- Stephen Hawking a transmis un mesaj incurajator persoanelor care sufera de depresie. Reputatul om de știința a comparat depresia cu o gaura neagra dar a precizat ca exista posibilitatea de a scapa chiar și de forța gravitaționala a acesteia. Intr-o conferința publica organizata de BBC, profesorul Stephen…

- Pavel Laurentiu Durleci a murit vineri noapte, decesul fiind declarat de catre medicii din cadrul Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Judetean din Pitesti. Rezultatele necropsiei arata ca barbatul a murit in urma unei insuficiente cardiorespiratorii. De asemenea, in urma rezultatelor necropsiei…

- Aurelia Peru-Balan, consilierul pe domeniul politic al ex-presedintelui Republicii Moldova Nicolae Timofti, l-a criticat pe Igor Dodon pentru faptul ca seful statului a transmis mesajul cu prilejul Anului Nou impreuna cu sotia sa, Galina Dodon.

- Fosta partenera de viața a regretatul actor Adrian Pintea este in doliu. Bunica sa a incetat din viața. Lavinia Tatomir a fost casatorita cu marele actor Adrian Pintea . Dupa moartea acestuia, Lavinia Tatomir și-a refacut viața alaturi de un barbat pe nume Laurențiu, cu care s-a casatorit in anul 2014.…

- Procurorul Ioan Lascu, tatal procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, s-a stins din viata, joi, la un spital din Targu Mures unde era internat de mai multe zile. Lascu a condus timp de treizeci de ani Parchetul de pe langa Judecatoria Medias, iar intre 1980 si 2010 a fost prim-procuror, scrie…

- O veste trista a indoliat lumea filmului de peste hotare! Regizorul supranumit "parintele noului cinema latinoamerican" a murit. Acesta avea 92 de ani, iar anuntul a fost facut de un apropiat al familiei artistului.

- Procurorul Ioan Lascu avea 70 ani si a murit la Targu-Mureș, acolo unde era internat de mai multe zile in spital. Ioan Lascu, tatal Procurorului Șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, a condus timp de trei decenii Parchetul de pe langa Judecatoria Mediaș. Acesta a deținut…

- Artista a facut public anuntul printr-o postare pe Facebook in care isi exprima durerea si regretul fata de cel care a crescut-o, tatal ei, scrie spynews.ro. Citeste si Crina Abrudan a imbracat rochia de mireasa. Imagini de la nunta fostei prezentatoare de stiri "Anul acesta de Craciun…

- Desi Sarbatorile de iarna aduc in general multa fericire si clipe frumoase petrecute in familie, pentru Crina Abrudan acest Craciun este unul negru. Tatal ei a murit in aceasta dimineata, in a doua zi de Craciun!

- Serviciul Roman de Informații a postat, duminica, pe pagina de Facebook un mesaj de Sarbatori pentru toți romanii. Internauții au avut parte de o surpriza, mesajul fiind transmis in codul Morse. Postarea SRI de pe contul de socializare a venit cu o provocare pentru cei care au vazut-o. Alaturi de fotografia…