- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) sector 6 organizeaza, joi, o dezbatere publica despre insertia pe piata muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile. "In data de 15 martie 2018, incepand cu orele 11.00, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului…

- Doi italieni sunt cercetați dupa ce au ascuns in padure cadavrul unui roman mort la locul de munca in provincial Aosta, in luna august a anului trecut. Eugenia Menichetti, procurorul de caz, a finalizat investigația cu privire la cazul cadavrului lucratorului roman Aurelian Cochior, 42 de ani, care…

- In ședința plenului de luni, in calitate de prima Camera sesizata, Senatul a adoptat proiectul de lege al Guvernului privind Statutul inspectorului de munca. Potrivit actului normativ adoptat de Senat, cu 89 de voturi ”pentru”, doua abțineri și 7 ”impotriva”, inspectorul de munca exercita prerogativele…

- Protestul spontan s-a desfașurat marți de la ora 12 in fața palatului Dicasterial. Zeci de grefieri au ieșit in strada pentru a-și arata nemulțumirea fața de atitudinea ministrului justiției in relația cu ei. „Intrucat au trecut mai mult de 5 luni de zile de la data la care trebuiau…

- Grefierii de la Curtea de Apel Alba Iulia au protestat spontan, marți, timp de 20 de minute, in fața instanței, imbracați in robe, fiind nemulțumiți de salarii, dar și de condițiile de munca. Activitatea de judecata nu a fost afectata. Liderul sindical Adrian Dondoș, grefier la Curtea de Apel Alba Iulia,…

- Sute de mii de spanioli cer expulzarea asasinei micuțului Gabriel Cruz, in cazul care a ingrozit Spania. Pe platforma Change.org au fost inregistrate mai multe petiții pentru a o expulza din Spania pe Ana Julia, cea care l-ar fi asasinat in Almeria pe Gabriel Cruz, un copil in varsta de 8 ani, al carui…

- Guvernul a aprobat Regulamentul privind organizarea si functionarea Consiliului National pentru Determinarea Dizabilitatii si Capacitatii de Munca si Instructiunea privind determinarea gradului de dizabilitate. Scopul proiectului este imbunatatirea procesului de determinare a gradului de dizabilitate,…

- Povestea adolescentului din SUA care ajuta oamenii strazii sa-și gaseasca un loc de munca. Oamenii fara adapost din San Diego, California, sunt ajutați sa-și gaseasca un loc de munca de catre un adolescent in varsta de 16 ani. Tanarul Kevin Barber ii ajuta pe oamenii strazilor sa caștige bani, sa aiba…

- Jurnalistul Victor Ciutacu iese la rampa cu o replica dura, dupa ce in presa au aparut informatii cu privire la salariul pe care l-ar incasa consilierul personal al sefei DNA, Dana Titian. Ciutacu se declara revoltat de faptul ca "bugetara Titian ridica 12.000 de euro pe luna de la casierie". "ANI…

- Crima de la metroul Dristor, unde Magdalena Șerban a ucis-o pe Alina Ciucu, o tanara gravida de 25 de ani, dupa ce a impins-o in fața metroului a șocat o lume intreaga. Insa, cei care așteapta o sentința dura pentru „criminala de la metrou” ar putea fi dezamagiți.

- Toata lumea stie ca alimentele de la fast food precum cartofii prajiti si burgerii sunt nesanatoase. Insa nu te gandi ca daca mananci la pranz un burger si iei apoi o cina sanatoasa, ”nu se pune”. O singura masa pe zi bogata in grasimi si zahar iti poate distruge sanatatea. Iata ce se intampla cu […]

- Fii activ ca sa ai un somn usor! Daca duci o viata sedentara corpul tau este "odihnit", deci nu prea are nevoie de odihna. Oboseste-ti corpul cu cateva exercitii fizice si vei vedea ca-ti va fi mai usor sa adormi. Nu trebuie sa-ti faci abonamente costisitoare la sala, o alergarea usoara sau…

- O tanara din Motru a fost batuta de iubit pentru ca și-a gasit un loc de munca in alt oraș. De furia barbatului nu a scapat nici bunica fetei de 19 ani care a fost snopita in bataie, sub privirile vecinilor. Halucinant este ca nimeni nu a intervenit sa opreasca violențele. Casian Durdan, autorul agresiunii,…

- Senatul a adoptat luni, in calitate de prima Camera sesizata, in unanimitate (105 voturi pentru), in prezenta ministrului Apararii, Mihai Fifor, proiectul de lege pentru realizarea 'Capabilitatii de sprijin de foc indirect' aferenta programului de inzestrare 'Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu…

- Membrii afiliati ai FRF prezenti la intrunirea de la Cheile Gradistei, votanti importanti ai alegerilor din 18 aprilie, au primit in dar "haina echipei nationale". Bonus: au putut sa-si aduca si consoartele la eveniment! Un adevarat festin a fost organizat de FRF la Cheile Gradistei in ultimele zile.…

- Cantaretul britanic Ed Sheeran a denuntat intr-un interviu radiofonic presiunile care s-au facut asupra lui ca sa slabeasca, relateaza online ziarul spaniol ABC. Presiunile pentru a avea un corp perfect nu sunt suportate doar de femei. Ed Sheeran a povestit presiunile la care a fost supus…

- Infiintata in octombrie 1923, Scoala elementara de comert pentru baieti Constanta a aparut din initiativa lui C. Bratescu, atunci director al Scolii superioare de comert, si a lui George I. Georgescu, presedinte al Camerei de Comert. Ministerul Instructiunii a aprobat functionarea acestei scoli in conditiile…

- Un raport al Comisiei Europene arata o situatie socanta in economia maghiara: aproape noua din zece companii din industrie se lovesc de problema fortei de munca insuficiente. Doua treimi din angajatori spun ca penuria de muncitori le blocheaza planurile de extindere a productiei. Productie mai mica…

- Corpul de control al ministrului Transporturilor verifica modul in care Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB) a ramas fara contract pentru servicii de curatenie si salubritate, au declarat surse din domeniul transporturilor, citate de Agerpres. "Ministrul Transporturilor a trimis joi Corpul…

- Daca vrei sa stii cum iti merge saptamana viitoare la capitolul dragoste, citeste Horoscop dragoste. Horoscop zilnic. Chiar daca la prima citire poti sa nu recunosti situatia descrisa zodiei tale, reciteste cu atentie, citeste printre randuri. Sfatul primit este ce ai nevoie sa auzi astazi,…

- In anul 2017, in conformitate cu Programul cadru de acțiuni pe anul 2017, cu defalcare pe trimestre, aprobat de conducerea Inspecției Muncii, ITM Teleorman a realizat acțiuni pe linia controlului in domeniul relațiilor de munca și monitorizare relații de munca. Corpul de control relații de munca, cu…

- Strigator la cer! Familia directoarei de la gradinita, Nicoleta Botan, femeia care a decedat dupa ce a fost injunghiata de fostul sot, nu a ridicat inca trupul de la spital, desi au trecut trei zile de la tragedie. Corpul neinsufletit al femeii nu a ajuns inca la Institutul National de Medicina Legala…

- Ies la iveala detalii cutremuratoare despre Catalin Cojocaru, tanarul de 18 ani din Buzau care a murit din cauza unei supradoze de etnobotanice. Directorul medical al spitalului din Buzau a facut declaratii socante despre ceea ce s-a intamplat in corpul adolescentului.

- Statul Islamic a provocat des atacuri kamikaze împotriva coaliției conduse de SUA în Siria, iar mai multe imagini, lansate recent pe internet, arata cum un jihadis își ia ramas bun de la copiii sai înainte sa se arunce

- Un barbat in varsta de 38 de ani, originar din satul Oxentea, Dubasari, care a disparut la inceputul lunii decembrie, a fost gasit mort pe malul raului Nistru. Corpul neinsuflețit al barbatului a fost depistat intamplator de catre un pescar.

- Horoscop In Romania legislația este o arcana, legile sunt nenumarate, des schimbate și nu sunt corelate, se suprapun și se contrazic. Corpul de legiuitori este incompetent, saracii magistrați incearca cu greu sa se descurce in jungla de legi scose pentru interese efemere de grup și partid, nu pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, in cadrul unei declaratii de presa, primul sau mesaj catre social democrati dupa scandalul care s-a lasat cu demisia premierului Mihai Tudose si a doua cadere a Guvernului."Premierul Tudose mi-a inaintat demisia si am acceptat-o. Aceasta situatie in…

- Deportivo la Coruna nu se va desparți de Florin Andone (24 de ani) in aceasta iarna. "Președintele ne-a liniștit pe toți la antrenament. Nu exista nicio oferta de transfer. Am avut oferte, dar acum nu și e normal in actuala situație. Nu vreau sa plec, ci doar sa joc. Nu pot fi fericit daca stau pe…

- Politistii din Ighiu l-au identificat pe un tanar din comuna ca banuit de comiterea unui furt de bicicleta. Acesta ar fi profitat de faptul ca bicicleta a fost lasata neasigurata, in scara unui bloc. Politia recomanda cetatenilor sa nu-si lase bunurile nesupravegheate sau neasigurate. La data de 8 ianuarie…

- Ies noi detalii despre cazul soților Maleon, gasiți spanzurați in casa chiar in ziua de Craciun! Conform celor mai noi informații, Bogdan Petru Maleon ar fi avut o relație extraconjugala.Camerele de supraveghere au surprins un alt detaliu in cazul soților Maleon. Bogdan Petru Maleon, inainte…

- Situație incredibila în Arabia Saudita! 11 Prinți au fost arestați, dupa ce s-au reunit la Riad pentru un protest rar fața de masurile de austeritate prin care statul nu le mai achita facturile la apa și curent.

- Corpul de Control al ministrului Educației și Cercetarii era așteptat ieri, 3 ianuarie, la Centrul de Excelența pentru volei de la Baia Mare, conform anunțului facut de Liviu Pop pe 27 decembrie. Ministrul Pop a fost sesizat de reporterii Gazetei dupa ce patru foști juniori de la centrul finanțat din…

- CA LA VASLUI… Situatie incredibila la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Vaslui. Ajunsa in postul de director executiv al AJOFM la finele anului trecut, in baza unei decizii judecatoresti, Aurora Cornelia Tiribeja, o olteanca din Dolj, cauta un apartament de lux in oras, pentru…

- Curtea suprema din Taiwan a condamnat un dentist de 41 de ani sa-i plateasca mamei sale suma de 22,33 milioane de dolari taiwanezi (626.000 de dolari americani), rambursandu-i astfel banii pe care i-a cheltuit...

- Liviu Dragnea a transmis și el un mesaj de Anul Nou. Președinte PSD a susținut ca "în 2017, românii au trait mai bine ca în 2016, iar în 2018 vor trai mai bine ca în 2017".

- Peste 16.300 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala, dar si in judetele Prahova, Arad si Timis, potrivit statisticilor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca ...

- Peste 16.4900 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Arad, Prahova si Timis, in timp ce in Bacau, Suceava si Caras-Severin sunt cele mai putine locuri de munca libere, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).Citește…

- La sfarsit de an 2017, inspectorii ITM Alba au verificat zeci de angajatori si au dat amenzi in valoare totala de 13.000 de lei si sase avertismente. Nu au fost identificate cazuri de munca „la negru”. In perioada 18-22 decembrie, in domeniul relatiilor de munca au fost verificati 20 de agenti economici,…

- Florin Andone e departe de forma care l-a consacrat și a ajuns și pe lista neagra a celor de la Deportivo. Deși a inscris etapa trecuta, situația romanului e incerta. AS scrie ca Deportivo ar vrea sa-l cedeze, insa pentru o suma considerabila. Cel puțin 18 milioane de euro, deși in vara a refuzat o…

- Aproape 285.000 de persoane au fost angajate prin intermediul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) in primele 11 luni ale anului 2017, scrie news.ro. Peste 96.000 dintre acestea au varste de peste 45 de ani.

- Pensiile private facultative (Pilonul III), oferite angajatilor sub forma de beneficii extrasalariale, au cunoscut in acest an un interes sporit din partea companiilor, in contextul intensificarii concurentei pe piata fortei de munca pentru atragerea si retentia talentelor, apreciaza Radu Craciun,…

- Inmormantarea Regelui Mihai a fost prilej de neintelegeri si tensiuni in familia regala. Fostului principe Nicolae nu i-a fost permis sa calatoreasca cu trenul regal alaturi de sicriul cu trupul neinsufletit al bunicului sau, lucru care l-a intristat si l-a facut sa se simta nedreptatit. Avocatul fostului…

- Veste surprinzatoare pentru fanii sportului alb. Marion Bartoli, campioana de la Wimbledon 2013, isi reia activitatea de jucatoare profesionista, dupa patru ani in care s-a crezut ca s-a retras definitiv din circuitul WTA. Viata frantuzoaicei Bartoli a fost un cosmar in ultimii ani, dar sportiva in…

- La inceputul acestei luni, Jurnal CS scria despre intentia unui nevazator din Resita, ramas fara un loc de munca, de a protesta in fata Palatului Prefectural. Iuga Sorin Preda, de profesie maseur, a cerut sprijin autoritatilor pentru a-si gasi de lucru, pentru a nu se „ajunge la situatia…

- EURES Romania ofera 300 locuri de munca vacante in Portugalia pentru munca sezoniera in agricultura, la recoltarea zmeurei. Sunt solicitate persoane apte pentru munca la camp, avand avantaj persoanele cu experienta in agricultura si cele care cunosc una dintre limbile engleza, spaniola sau portugheza.

- Discuțiile de astazi de la Direcția Miniera a CE Oltenia, in legatura ca imparțirea economiei la fondul de salarii, este una hotaratoare pentru angajații de la munca de jos din unitațile miniere. Asta deoarece angajații din producție, cu salarii mici, sunt nemulțumiți ca economia la fondul…

- Tanara de 19 ani s-a sinucis dupa ce și-a pierdut locul de munca. Lucra intr-un centru comercial din Italia. Ana Maria Cioponea, originara din județul Caraș Severin, a suferit de depresie dupa ce a fost concediata. Ea locuia de ceva vreme in localitatea Balsorano din provincia L’Aquila și lucra ocazional…

- Situație absolut revoltatoare la Constanța. O greșeala umana a pus o femeie pe drumuri, aceasta fiind bolnava și avand nevoie de tratament, de care nu a beneficiat pentru ca in sistemul informatic al medicilor aparea ca și cum a decedat. Atat medicul specialist, cat și medicul de familie au ramas șocați…