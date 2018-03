Stiri pe aceeasi tema

- Firma Forward Music Agency SRL, cea care a castigat licitatia, apartine galateanului Cristi Sorin Ochiu. Majoritatea evenimentelor din festival nu presupun costuri pentru organizatori. Surprinzator, firma familiei fostului deputat PSD Florin Paslaru n-a mai obtinut contractul public la care era abonata…

- Sebastian Ghita a precizat, intr-un interviu, ca zece oameni din Bucuresti stiau ca vor aparea pozele cu Elena Udrea si Alina Bica din Franta, fostul deputat precizand ca nu el a facut site-ul pe care au...

- Elena Andries a intrat in concurs la 75 kg, cu o aruncare reusita, apoi a ridicat 79 kg si a ratat la 80 kg. Rivala romancei, campioana europeana Anais Michel (Franta) a inceput cu 78 kg, dar a ratat prima incercare, apoi a ridicat 78 kg si a ratat la 80 kg, clasandu-se pe locul 2 cu 78 kg.Medalia…

- Romanca Elena Andries a castigat luni medalia de aur la categoria 48 kg, stilul smuls, in cadrul Campionatelor Europene de haltere pentru seniori de la Izvorani, cu o aruncare de 79 kg. Elena Andries a intrat in concurs la 75 kg, cu o aruncare reusita, apoi a ridicat 79 kg si a ratat la…

- Paula Ungureanu, Iulia Curea (handbaliste active la CSM Bucuresti) si Ramona Farcau (retrasa din activitate), trei jucatoare importante ale nationalei in ultimii 15 ani, au urmarit partida Romania – Rusia (scor 26-25), din preliminariile Campionatului European 2018, dintr-o postura mai putin…

- Peste 1.200 de elevi din 90 de licee au participat in weekendul 24-25 martie la cea de-a doua editie a evenimentului BRD First Tech Challenge, pentru a ocupa unul dintre cele patru locuri castigatoare care ii pot propulsa in finala mondiala din America. Copiii s-au pregatit timp de sase luni, fiind…

- Romania a invins Rusia cu scorul de 26-25 in preliminariile Campionatului European de handbal feminin. Romancele au facut un pas important spre turneul care va fi gazduit de Franța intre 29 noiembrie ș...

- Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat, azi, informarea meteorologica care era în vigoare de joi seara și anunța cod portocaliu de viscol, ninsori abundente și vizibilitate scazuta în București și zece județe. Alte 17 județe sunt sub cod galben. Potrivit ANM, joi între…

- Țara noastra a devenit o obișnuita a organizarii Campionatului European de baschet 3x3 – FIBA Europe Cup. Este pentru a treia oara in scurta istorie cand Romania va gazdui turneul final. In acest an, el va avea loc tot la Bucuresti (14-16 septembrie), dupa ce Capitala a gazduit evenimentul in 2014,…

- FIBA Europe a anuntat, marti, ca Romania va gazdui editia din 2018 a Campionatului European de baschet 3x3 pentru a treia oara de la infiintarea competitiei, in 2014. Gazda turneului final va fi Bucuresti, intre 14-16 septembrie. La turneul final vor lua parte cele mai bune 12 echipe, la feminin…

- Suceveanca Maya Rotari a reușit sa caștige la sfarșitul saptamanii trecute Cupa Orașului Zarnești la tenis pentru copii, care a avut pe tabloul de concurs participanți din București și din județele Brașov, Galați, Covasna și Suceava. Competiția s-a desfașurat in cadrul conceptului Tenis10, un ...

- Bucataria sud-americana, mancarea libaneza si sandwich-urile cu ingrediente proaspete cresc puternic in preferintele romanilor si vor defini tendintele culinare ale anului 2018, potrivit platformei online de comenzi de mancare foodpanda Romania. “Urmărim cu atenţie preferinţele…

- Ionuț Negrea, in varsta de 32 de ani, din Targu Jiu, care lucreaza ca subofițer in cadrul MapN, crește o rasa unica de porumbei in Romania. Angajatul MapN este un columbofil pasionat și, totodata, singurul gorjean arbitru national in acest domeniu in care crește o rasa unica de porumbei in Romania.…

- CSM Bucuresti a anuntat, joi, ca Isabelle Gullden, coordonatorul de joc al echipei bucurestene de handbal, a refuzat prelungirea contractului si va juca din vara la Brest Bretagne, in Franta.“In sezonul urmator, Bella nu ne va mai incanta cu pasele ei de geniu in Sala Polivalenta. Dupa 3 ani…

- Un barbat de nationalitate rusa a fost arestat preventiv de autoritatile franceze in legatura cu un incident violent in timpul Campionatului European de Fotbal (Euro 2016) din Franta, in urma caruia un suporter englez a fost grav ranit, informeaza site-ul postului France 24.

- La Cabinetul de Documentare și Informare (CDI) al Colegiului Național „David Prodan” Cugir a avut loc astazi o activitate dedicata personalitații marelui scriitor, filosof și istoric al religiei, Mircea Eliade. Dupa studiul la clasa a unor momente despre autor, elevii clasei a IX-a A, insoțiți de catre…

- Selectionerul nationalei feminine de handbal a Romaniei, spaniolul Ambros Martin, a convocat un lot de 18 jucatoare pentru meciurile cu Rusia din preliminariile Campionatului European - EURO 2018, potrivit site-ului Federatiei Romane de profil. Din cele 18 handbaliste, cinci joaca in strainatate,…

- Guvernul Romaniei a aprobat, ieri, bugetul pentru reconstrucția stadioanelor „Steaua” și „Arcul de Triumf”, in privința organizarii de catre București a Campionatului European de ditbal din 2020.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis avertizarea nowcasting, valabila pana la ora 06.00, in mai multe judete astfel: Ialomita, Arges, Prahova, Giurgiu, Braila, Buzau, Teleorman, Ilfov, Calarasi, Dambovita, Vaslui, Vrancea, Bacau, Galati, municipiul Bucuresti, Constanta si Tulcea.Potrivit specialistilor…

- Dupa ce a reușit cea mai buna performanța in cariera in proba de triplu salt, la CM de sala de la Birmingham, Andreea Panțuroiu promite ca se va intoarce cu medalie de la Europenele de la Berlin CSM București a fost puternic reprezentat la Mondialele de sala de atletism, competiție care s-a incheiat…

- Urmaresc cu mare atenție presa și programele televizate ce țin de viața politica și economica a Moldovei basarabene. Se discuta mult despre corupție, limba vorbita, educație, sanatate, agricultura și doar în treacat despre ridicarea nivelului de trai al populației, ceea…

- Numarul de locuri de munca in domeniul HoReCa a crescut de patru ori comparativ cu oferta de la inceputul anului trecut, arata statisticile publicate de BestJobs. Astfel, potrivit portalului de recrutare, cele mai multe oferte de locuri de muncă sunt pentru ospătari (126 anunțuri), bucătari…

- Campioana en-titre a Romaniei la volei feminin, Volei Alba Blaj, a obtinut din partea CEV organizarea, la Bucuresti, a Turneului Final Four al Ligii Campionilor, astfel ca este calificata, in premiera, direct in semifinalele competitiei. Pentru celelalte trei locuri se vor bate sase echipe, calificate…

- Denisa Toma Patru elevi ai Școlii de Arte „N.N. Tonitza” și trei din invațamantul de masa din Barlad au obținut distincții importante la un concurs internațional de interpretare pianistica, desfașurat in capitala. Toți cei șapte elevi barladeni indrumați de profesorul de pian Mihail Manciu, care au…

- Campioana en-titre a Romaniei la handbal feminin, CSM Bucuresti, a fost invinsa, luni, in deplasare, de formatia Gyor ETO, scor 24-28 (11-13), in cea de-a patra partida din grupa principala I a Ligii Campionilor. Gyor a invins CSM Bucuresti fara a avea la dispozitie doua din cele mai importante handbaliste…

- UEFA marește potul pentru urmatorul Euro. Caștigatoarea trofeului va putea incasa 34 de milioane de euro, cu 7 milioane mai mult decat a luat Portugalia pentru succesul din Franța 2016. Comitetul Executiv intrunit duminica, la Bratislava, a mai decis ca fondul total de premiere alocat primului turneu…

- Potrivit CFR Calatori, in contextul temperaturilor foarte scazute si a avetizarilor meteo de vreme rea trenurile vor circula conform reglementarilor specifice conditiilor de iarna, la nivelul sucursalelor Bucuresti, Galati, Brasov, Constanta si Craiova s-au ...

- Manifestații pentru sustinerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) si a Laurei Codruta Kovesi sunt anuntate pe Facebook, pentru duminica, in fața monumentului dedicat eroilor Revoluției din decembrie 1989 din Alba Iulia, dar și in București si in alte orase, precum Cluj-Napoca, Sibiu, Arad, Ploiesti,…

- Cinci persoane au fost retinute in urma celor peste o suta de perchezitii care au avut loc joi in 16 judete si in Bucuresti, in cadrul unei anchete cu privire la o evaziune fiscala cu prejudiciu de doua milioane de euro, produsa de firme din domeniile constructii si comert cu metale feroase si…

- ”Se indeplinește dreptatea și pentru poporul roman, prin sabia Regelui Ferdinand, cu ajutorul intregei națiuni și gandul Reginei Maria”. Acest text de pe Arcul de Triumf din București arata ca Regina Maria, prima și ultima Regina a Romaniei Mari, a avut un rol esențial in realizarea acestui ideal, alaturi…

- Operatorul low-cost romanesc Blue Air anunța lansarea unei rute noi, spre una dintre cele mai dorite destinații de vara. Astfel, potrivit unui comunicat al companiei, începând din 16 iunie, pasagerii Blue Air vor putea zbura de pe Aeroportul Internațional Otopeni spre Palma de Mallorca.…

- Instructia structurilor de cercetare din cadrul Brigazii 282 Infanterie Mecanizata "Unirea Principatelor" in tabara in teren muntos impadurit iarna „Soveja 18”, s-a incheiat cu organizarea competitiei militare "Roza Cercetasilor", faza pe marea unitate.Competitia a constat in…

- Reputatul violinist Remus Azoitei revine la Sibiu joi, 8 februarie 2018, pentru a interpreta Concertul pentru vioara si orchestra in Re major, op.61 de Ludwig van Beethoven. Pe scena salii Thalia, alaturi de Orchestra Simfonica a Filarmonicii de Stat Sibiu se va afla Jozsef Horvath, dirijorul Operei…

- In 2017 au fost livrati pe piata 75.000 de metri patrati de spatii comerciale moderne, cu doua mall-uri noi in Ramnicu Valcea si Bistrita si doua extensii in Bucuresti si Galati, iar 2018 anul acesta va fi similar din acest punct de vedere, cu doua mall-uri la Satu Mare si Tirgu Mures, o extensie…

- Politistii din Buzau au indisponibilizat peste 82.000 kilograme de produse contrafacute, in urma a 30 de percheziții efectuate in județele Galati, Braila, Ilfov, Constanta, Tulcea, Dolj, Brasov, Iasi, Cluj, Timis si in Bucuresti. Trei persoane au fost aduse la audieri. La data de 31 ianuarie, politisti…

- Romania s-a intors cu doua cupe, un trofeu și 16 medalii de la cea de-a șasea ediție Winter Corporate Games. Competiția a fost organizata in weekend-ul 26-28 ianuarie, la Brașov. Echipa CGS Romania, formata din 179 de angajați, a fost cea mai numeroasa echipa inscrisa in competiție. Aceștia au concurat…

- Lotul național largit U18 de rugby in XV intra, de sambata, 3 februarie, in cel de-al doilea cantonament al anului, inaintea Campionatului European din primavara. Stagiul se desfașoara in doua etape: prima are loc intre 3-5 februarie, la Complexul Sportiv Navasart Snagov, județul Ilfov, iar a doua intre…

- Campioana en-titre a Romaniei la handbal feminin, CSM Bucuresti, a invins vineri seara, pe teren propriu, detinatoarea Ligii Campionilor, Gyor ETO, cu scorul de 28-22 (13-11), in prima partida din grupa principala I a competitiei. Pentru echipa bucuresteana au marcat Amanda Kurtovic 8, Cristina Neagu…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,5 grade pe scara Richter s-a produs, sambata dimineata, in Buzau. Acesta este cel de-al treilea seism produs in acest judet in ultimele 24 de ore. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anunțat in prima faza ca seismul care a avut loc…

- Nationalele de handbal masculin ale Spaniei si Suediei se vor infrunta, duminica, in finala Campionatului European din Croatia, dupa ce au eliminat, vineri seara, reprezentativele Frantei, campioana mondiala en-titre, respectiv Danemarcei, detinatoarea titlului olimpic.In prima semifinala…

- Meciurile din cele doua grupe principale ale Campionatului European de handbal masculin din Croatia s-au incheiat miercuri seara, iar in semifinale se vor duela primele doua clasate, incrucisat, adica Franta - Spania si Danemarca - Suedia. Campioana europeana din 2016, Germania, a ratat semifinalele.

- Peste 400 de jucatori profesionisti de darts din intreaga lume vor participa la cea de-a treia editie a Romanian Darts Festival, cel mai important eveniment de acest gen din Europa de Est, programat in perioada 26-28 ianuarie, dotat cu premii in valoare de peste 15.000 de euro, se arata intr-un comunicat…

- Traficul feroviar se desfasoara in conditii normale de iarna pe toate magistralele de cale ferata, nefiind inregistrate sectii de cale ferata inchise si nici intarzieri semnificative, informeaza luni CFR SA. Conform unui comunicat al companiei remis AGERPRES, pe raza regionalelor Bucuresti,…

- In ziua de 17 ianuarie 2018, la Reședința Patriarhala, Preafericitul Parinte Patriarh Daniel a primit in vizita de prezentare pe Excelența Sa doamna Michele Ramis, ambasadoarea Franței in Romania. Patriarhul Romaniei a urat succes misiunii diplomatice a doamnei Michele Ramis si a apreciat bogata experienta…

- Campionatul European de handbal masculin 2018 (12-28 ianuarie) e gazduit de Croația. Va fi ediția a 13-a, a doua gazduita de ex-iugoslavi. Competiția e transmisa in Romania de TVR HD. Campionatul European de handbal masculin 2018, program Grupa I principala (Zagreb) Suedia (2p), Croația (2p), Serbia…

- Echipa lui Gheorghe Tadici a surclasat-o pe H 65 Hoors și și-a trecut in cont primele puncte in grupa D. HC Zalau a obținut, duminica seara, pe teren propriu, prima victorie in grupele Cupei EHF, ardelencele invingand campioana Suediei, H 65 Hoors, cu 24-21.Fetele lui Gheorghe Tadici au confirmat jocul…