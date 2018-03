Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Romana de Tenis a pus in vanzare biletele la meciul Romania - Elvetia (21-22 aprilie), programat la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in play-off-ul Grupei Mondiale a Fed Cup, preturile fiind cuprinse intre 75 si 130 de lei. Conform site-ului oficial al FRT, tichetele de intrare se comercializeaza…

- In rechizitoriul intocmit, procurorii Parchetului Curtii de Apel Oradea au retinut ca inculpatul, premeditat, profitand de necesitatea de finantare a unui S.R.L. din Oradea, s-ar fi folosit de identitatea partiala de nume si prenume cu un avocat din Baroul Bucuresti, iar apoi, in aceasta…

- Castelul Bran a atins un milion de vizitatori in 2017 si a facut peste 3 milioane de euro profit. Este singurul obiectiv turistic din Romania unde numarul turistilor straini il depasete pe cel al romanilor.

- Presedintele Federatiei Romane de Haltere (FRH), Nicu Vlad, a declarat, marti, pentru AGERPRES, ca este o mandrie pentru asociatia pe care o conduce sa organizeze Campionatele Europene de seniori in anul in care Romania sarbatoreste 100 de ani de la Marea Unire. "Romania a mai organizat…

- Volei Alba Blaj este noua echipa minune din sportul romanesc. Formatia ardeleana a avut un sezon fantastic in Liga Campionilor la feminin, astfel ca si-a asigurat in premiera calificarea intre cele mai bune sase echipe din competitie. Mai mult, Alba Blaj este prima echipa sigura de prezenta in Final…

- Sportiva Raluca Stramaturaru, al carei loc 7 la sanie la PyeongChang reprezinta cel mai bun rezultat al Romaniei la Jocurile Olimpice de iarna in ultimii 24 de ani, a declarat, marti, la intoarcerea la Bucuresti ca delegatia "tricolora" isi poate pune ca obiectiv castigarea unei medalii la JO 2022 de…

- Sportivii de la sectia de schi alpin a Coronei Brasov au obtinut doua medalii de bronz la „FIS Children Trophy”, in Poiana Brasov. Astfel, sambata, Andra Marosan a castigat bronzul in proba de slalom, la categoria U14, dupa ce vineri, Hunor Szoke a terminat pe locul 3 proba de slalom urias la categoria…

- Echipa noastra, pregatita de antrenorul Zare Markovski, a reusit un rezultat de prestigiu, pe terenul uneia din “puterile” baschetului european, dupa un meci foarte echilibrat. Tricolorii au avut o prestatie solida, cu un joc defensiv foarte exact si bine pus la punct, reusind…

- Echipa Romaniei a ocupat primul loc in clasamentul pe medalii, sambata, la Campionatele Balcanice de atletism in sala rezervate seniorilor, de la Istanbul, cu cinci medalii de aur, cinci de argint si cinci de bronz. Podiumul a fost completat de Turcia (3-5-2) si Bulgaria (3-3-4). Din pacate, cei doi…

- ROMANIA ELVETIA FED CUP. Romania a ajuns la barajul pentru promovarea in primul esalon al Cupei Federatiei dupa ce a invins, tot la Cluj-Napoca, cu 3-1, reprezentativa Canadei, scor 3-1, in Grupa Mondiala II. ROMANIA ELVETIA FED CUP. Florin Segarceanu, prima reactie despre meciul din barajul…

- Pentru al doilea an consecutiv, Institutul Cultural Roman de la Madrid se alatura Centrului Cultural Conde Duque și rețelei EUNIC in acest proiect cinematografic. Cea de-a doua ediție a Saptamanii Tinerei Cinematografii Europene, care are loc in perioada 13 – 17 februarie, la Centrul…

- Romania a invins Canada cu scorul de 3-1, duminica, in primul tur al Grupei Mondiale II a Fed Cup, dupa ce perechea Gabriela Dabrowski/Carol Zhao s-a impus cu 4-6, 6-1, 10-6 in meciul de dublu cu cuplul Ana Bogdan/Raluca Olaru, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca. Oaspetele, conduse de Dabrowski, numarul…

- Romania a invins Canada, duminica, in primul tur al Grupei Mondiale II a Fed Cup, dupa ce jucatoarea de tenis Irina Begu a intrecut-o pe Katherine Sebov cu 6-2, 6-4 si a ridicat scorul general la 3-0, duminica, in Sala Polivalenta din

- Romania a invins Canada, duminica, in primul tur al Grupei Mondiale II a Fed Cup, dupa ce jucatoarea de tenis Irina Begu a intrecut o pe Katherine Sebov cu 6 2, 6 4 si a ridicat scorul general la 3 0, duminica, in Sala Polivalenta din Cluj Napoca, iar echipa noastra va juca in barajul pentru accederea…

- Echipa de Fed Cup a Romaniei conduce Canada cu scorul de 2-0 in intalnirea care se desfasoara in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in turul I al Grupei Mondiale II. Primele puncte ale tricolorelor in acest duel au fost facute de Sorana Cirstea, care a castigat cu scorul de 6-2, 6-2 in fata jucatoarei…

- Fed Cup Cluj | Romania - Canada 2-0: Irina Begu a caștigat meciul cu Bianca Andreescu Echipa de Fed Cup a Romaniei conduce Canada cu scorul de 2-0 in intalnirea care se desfasoara in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in turul I al Grupei Mondiale II, dupa ce Irina Begu (37 WTA) s-a impus cu scorul…

- Sorana Cirstea, locul 38 WTA, a invins-o, sambata, cu scorul de 6-2, 6-2, pe Carol Zhao, locul 138 WTA, in primul meci al intalnirii Romania – Canada, care se disputa la Cluj-Napoca, in Grupa Mondiala II a Cupei Federatiei. Romanca a avut putine probleme cu numarul 1 canadian. Un singur break cedat…

- FED CUP 2018 LIVE VIDEO ONLINE ROMANIA - CANADA: Sorana Cirstea-Carol Zhao LIVE STREAMING DIGI SPORT. Sorana Cirstea o va intalni pe Carol Zhao in primul meci de simplu al intalnirii dintre echipele Romaniei si Canadei, din Grupa Mondiala II a Fed Cup, sambata, de la ora 13,00, in Sala Polivalenta…

- 28 de sportivi, dintre care o rezerva, si 27 de tehnicieni si oficiali vor reprezenta Romania la 6 sporturi, bob, schi (alpin, fond si sarituri), patinaj (viteza), biatlon, sanie si skeleton. Echipa Olimpica a Romaniei care va participa la Jocurile Olimpice de la PyeongChang, programate in perioada…

- Romania si Canada se vor infrunta la Sala Polivalenta, la 10 si 11 februarie. Invingatoarea va juca, in aprilie, barajul de promovare in Grupa Mondiala I. Invinsa va fi trimisa la un alt baraj, cel pentru mentinerea in Grupa Mondiala II.

- Intr-un interviu acordat Euronews, Serban Nicolae a condamnat masura arestului preventiv. "Daca ai o persoana corupta, un demnitar cu functie inalta, nu trebuie sa arestezi acea persona. Trebuie sa strangi probe. Arestul preventiv nu este sanctiunea, este doar o modalitate de a se arata puterea procurorilor",…

- Cei mai buni luptatori din Romania se reunesc in luna iulie, la Reșița. Federația Romana de Lupte a atribuit municipiului de pe Barzava organizarea Campionatului Național Individual de Seniori la lupte libere, feminine și greco-romane. Un nou regal al luptelor se anunța in vara acestui an,…

- Anul 2017 a insemnat pentru Grupul Jidvei, unul dintre principalii jucatori pe piața vinurilor din Romania, vanzari cu 13% mai mari fața de anul anterior și peste 14 milioane de sticle vandute. Vorbim despre o creștere sustenabila in condițiile in care Jidvei este singurul producator care realizeaza…

- Echipa de tenis a României a învins formatia Luxemburgului cu scorul de 3-1, duminica, în Sala Polivalenta din Piatra Neamt, în primul tur din Grupa a II-a, Zona Europa/Africa a Cupei Davis, prin punctul reusit de Marius Copil, care a dispus de Ugo Nastasi cu 6-1, 6-1. AGERPRES…

- Romania este condusa surprinzator de Luxemburg cu 1-0, dupa ce Ugo Nastasi l-a invins de Nicolae Frunza cu 7-6 (5), 1-6, 6-3, sambata, in Sala Polivalenta din Piatra Neamt, in primul meci de simplu din cadrul primului tur al Grupei a II-a, zona Europa-Africa a Cupei Davis. Frunza (20 ani),…

- Cele mai bune jucatoare de tenis ale Canadei, Eugenie Bouchard (121 WTA) si Francoise Abanda (126 WTA) nu fac parte din echipa convocata pentru meciul cu Romania, din primul tur al Grupei Mondiala II a Fed Cup, potrivit site-ului federatiei canadiene de profil. Capitanul nejucator Sylvain…

- Echipa Olimpica a Romaniei care va participa la Jocurile Olimpice de Iarna de la PyeongChang, programate in perioada 9-25 februarie, a fost prezentata oficial de COSR in cadrul unei ceremonii care a avut loc, ieri, la Sala Polivalenta din cadrul Complexului Sportiv „Sydney 2000” din Izvorani. Presedintele…

- Rezultate: Bociort Maria (cat. 29 kg), loc III, Arsenie Georgeana (57 kg), loc III, Mercea Cristiana (40 kg), loc V; Calmar Gabriel (+73 kg), loc II, Ciopraga Andreea (63 kg), loc III; Turc David (+90 kg), loc V, Voica Andrada (52 kg), loc V. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica…

- Romania va gazdui Campionatele Europene de haltere seniori in perioada 23 martie - 1 aprilie, competitia urmand sa se desfasoare la Bucuresti dupa ce Albania a anuntat ca nu o mai poate organiza din cauza unor probleme administrative. Aceasta este a doua modificare efectuata de Federatia Europeana de…

- Sportivii de la CSS Unirea Iasi au obtinut trei medalii de aur la Cupa Severinului la judo, turneu international care a adus la start circa 600 de sportivi din Croatia, Bulgaria, Serbia, Moldova, Grecia, Macedonia si Romania. La categoria under 18 ani, Cosmin Bucataru (categoria 66 de kilograme),…

- Realizarea Hidrocentralei de la Tarnita, obiectiv prioritar in noul Program de guvernare Atragerea de investitori pentru construirea reactoarelor nucleare 3 si 4 de la Cernavoda, precum si realizarea hidrocentralei cu acumulare prin pompaj de la Tarnita-Lapustesti sunt doua dintre proiectele-gigant…

- U-BT Cluj-Napoca da opt oameni la loturile naționale Cinci jucatori ai campioanei și trei membrii ai staff-ului au fost convocați la echipele lor naționale. Convocarile au fost facute în vederea meciurilor de calificare la World Cup 2019, ce vor avea loc la finalul lunii februarie.…

- Romania va gazdui Campionatele Europene de haltere seniori in perioada 23 martie – 1 aprilie, competitia urmand sa se desfasoare la Bucuresti dupa ce Albania a anuntat ca nu o mai poate organiza din cauza unor probleme administrative, informeaza Agerpres. ...

- Romania va gazdui Campionatele Europene de haltere seniori in perioada 23 martie – 1 aprilie, competitia urmand sa se desfasoare la Bucuresti dupa ce Albania a anuntat ca nu o mai poate organiza din cauza unor probleme administrative, au declarat, pentru Agerpres, surse din cadrul Ministerul Tineretului…

- Conform datelor oferite de GPeC (cea mai mare comunitate a magazinelor online din Romania), in 2017 romanii au cheltuit in medie 7,67 milioane de euro pe zi in mediul online. Raportat la nivelul UE, comerțul online din Romania este inca la un nivel mic. Totuși, dezvoltarea acestui sector…

- Inițiatorul, Boris Kamenov, a declarat pentru televiziunea NOVA ca unul din motivele pentru aceasta initiativa este acela al coruptiei din Bulgaria, scrie mediafax. „Nu ar trebui sa fim partasi la coruptie”, a declarat Kamenov, adaugand ca locuitorii din nord-vestul Bulgariei s-au luptat mereu…

- Dumitru Captari, basarabeanul legitimat la CS AMEFA Arad, a castigat aurul la stilul aruncat si total, dar si argintul, la Campionatele Europene din Croatia. In plus cel ales in 2017 „sportivul anului in județul Arad” si-a trecut in cont si medalia de bronz la stilul smuls la Campionatele Mondiale…

- Mykhail Labutin a reusit sa scape de autoritatile ucrainene dupa ce un batalion de soldati l-a rapit dintr-un spital din Kiev. Politistii suceveni l-au prins pe Mykhailo Labutin, 41 de ani, din regiunea Cernauti, la mijlocul lunii decembrie. Acum, omul de afaceri, unul dintre cei mai…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal (FRF), Razvan Burleanu, a declarat pentru Agerpres ca daca echipa nationala a Romaniei ar fi reusit calificarea la Cupa Mondiala din Rusia 2017 ar fi fost „un an excelent” pentru fotbalul romanesc. “Consider ca in urma unei evaluari obiective putem aprecia anul…

- „In cursul lunii februarie a acestui an, atunci cand Bugetul de Stat pe anul 2017 era la promulgat, presedintele Ionahhis si PNL au criticat proiectul PSD. Au facut afirmatii apocaliptice, cu estimari sumbre pentru acest an. Timpul a dovedit ca toata aceasta propaganda a fost una ieftina, menita…

- Presedintele Federatiei Romane de Judo (FRJ), Cozmin Gusa, a declarat pentru AGERPRES, ca 2017 nu a fost un an bun din punct de vedere al rezultatelor seniorilor, insa a subliniat revirimentul loturilor de juniori si tineret. "In plan sportiv nu a fost un an bun, dar a fost multumitor.…

- Visul Irinei Columbeanu de a face Craciunul impreuna cu parintii ei s-a implinit. Afaceristul de la Izvorani si fiica lui si-au facut bagajele si au dat Romania pe America. Cei doi au ajuns deja in casa Monicai Gabor in care locuieste impreuna cu iubitul ei chinez, Mr. Pink.

- Presedintele Federatiei Romane de Haltere, Nicu Vlad, s-a aratat ingrijorat de numarul mic de antrenori care mai activeaza in domeniu, o consecinta in primul rand a salariilor mici ale acestora. „La capitolul minusuri, ma ingrijoreaza numarul mic de antrenori. Avem din ce in ce mai putini antrenori,…

- Presedintele Federatiei Romane de Haltere, Nicu Vlad, a declarat pentru AGERPRES ca in 2017 s-au castigat aproape 100 de medalii la Campionatele Europene si Mondiale de juniori si seniori, lucru nemaiintalnit in istoria institutiei pe care o conduce, potrivit Agerpres. „Pentru haltere a fost un an extraordinar.…

- Nicu Vlad a facut bilanțul la haltere pe 2017: ”Am caștigat aproape 100 de medalii!” Presedintele Federatiei Romane de Haltere, Nicu Vlad, a declarat ca in 2017 s-au castigat aproape 100 de medalii la Campionatele Europene si Mondiale de juniori si seniori, lucru nemaiintalnit in istoria institutiei…

- Presedintele Federatiei Romane de Haltere, Nicu Vlad, a declarat pentru AGERPRES ca in 2017 s-au castigat aproape 100 de medalii la Campionatele Europene si Mondiale de juniori si seniori, lucru nemaiintalnit in istoria institutiei pe care o conduce. "Pentru haltere a fost un an extraordinar.…

- „In calitate de parlamentar, deputat de Arad, am inițiat o serie de amendamente care sa sprijine investițiile din municipiul și județul nostru, strazi, drumuri, reabilitarea rețelei de termoficare, suplimentarea fondurilor pentru Stadionul UTA și pentru zona de turism, care include cele doua…

- ”Feroviarii” nu mai pot pierde una dintre primele șase poziții din clasament, deși au ramas de disputat înca 5 etape din sezonul regular. ”Avem un lot foarte bun, deși la început nu a fost ușor pentru ca au venit mulți jucatori noi. Am avut primul scor deja toata…