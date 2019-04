Haltere: Cristian Marian Luca, medaliat cu bronz la Europenele de la Batumi

Stiri pe aceeasi tema

Cosmina Pana (CSM Bacau) a adus prima medalie României la Campionatele Europene de haltere de la Batumi (Georgia), sâmbata, la stilul aruncat din cadrul categoriei 45 kg, informeaza Agerpres.Cosmina Pana a luat bronzul cu performanta de 84 kg, în timp ce la smuls s-a clasat pe locul 5, cu 65 kg, iar la total

- Cosmina Pana (CSM Bacau) a adus prima medalie Romaniei la Campionatele Europene de haltere de la Batumi (Georgia), sambata, la stilul aruncat din cadrul categoriei 45 kg. Cosmina Pana a luat bronzul cu performanta de 84 kg, in timp ce la smuls s-a clasat pe locul 5, cu 65 kg, iar la total…

- Presedintele Federatiei Romane de Haltere, Nicu Vlad, a declarat, marti, pentru AGERPRES, ca spera ca delegatia tarii noastre sa obtina cel putin 2-3 medalii de aur la Campionatele Europene de seniori care se vor desfasura in perioada 6-13 aprilie la Batumi, Georgia. "Anul trecut la Izvorani am obtinut…

- Luptatoarea originara din Mangalia Andreea Beatrice Ana (18 ani) a cucerit medalia de bronz in limitele cat. 55 kg, la Campionatele Europene U23 de la Novi Sad (Serbia), dupa ce a invins-o pe germanca Ellen Riester, scor 4-2. Ana a trecut in preliminarii de belarusa Daria Sinkavets (2-0), in sferturi…

- Luptatorul de stil greco-roman Artiom Deleanu a adus Moldovei prima medalie la Campionatele Europene de tineret de pana la 23 de ani, care se desfașoara in orașul sarb Novi Sad. Deleanu a cucerit medalia de bronz in categoria de greutate de pana la 55 de kilograme.

