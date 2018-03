Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva poloneza Joanna Lochowska a castigat, marti, trei medalii de aur la smuls (88 kg), aruncat (108) si total (196) la categoria 53 de kilograme din cadrul Campionatelor Europene de haltere de la Izvorani. La stilul smuls, Lochowska a ridicat 85 si 88 de kilograme, ratand a treia…

- La Izvorani au debutat cu succes Campionatele Europene de haltere pentru seniori. In cadrul categoriei 56 kg, ieseanul Ilie Ciotoiu (22 ani), pregatit la clubul CFR de catre antrenorul emerit Danut Fron, dar care are si o dubla legitimare cu CSM Cluj, a cucerit doua medalii de bronz, la stilul aruncat…

- Ilie Ciotoiu, doua medalii de bronz la CE 2018 de haltere. Sportivul roman Ilie Constantin Ciotoiu a castigat luni medaliile de bronz la stilul aruncat (137 kg) si la total (247 kg) in cadrul categoriei 56 kg de la Campionatele Europene 2018 de haltere pentru seniori de la Izvorani, in timp ce medalia…

- Senatorul ALDE Gorj, Scarlat Iriza, anunta de pe acum ca nu va fi prezent nici la inaugurarea noului stadion, dupa ce a lipsit de la taierea panglicii la Sala Polivalenta. Iriza a explicat intr-un interviu la Radio Infinit ca el s-a opus acesto...

- Sportivul roman Ilie Constantin Ciotoiu a castigat luni medaliile de bronz la stilul aruncat (137 kg) si la total (247 kg) in cadrul categoriei 56 kg de la Campionatele Europene 2018 de haltere pentru seniori de la Izvorani, in timp ce medalia de aur la total i-a revenit spaniolului Josue Brachi cu…

- Halterofila Elena Andries este noua campioana a Europei la categoria 48 kg. Sportiva romana a cucerit trei medalii de aur, la total (179 kg), smuls (79 kg) si aruncat (100 kg), la categoria 48 kg a Campionatelor Europene de haltere pentru seniori de la Izvorani. Elena Andries a luptat din nou pentru…

- Ioana Bran, ministrul tineretului si sportului, a felicitat-o la Izvorani pe Elena Andries, tripla medaliata cu aur la CE 2018 de haltere, si s-a bucurat ca a putut asista la prima victorie a unui sportiv roman intr-o competitie majora gazduita la Bucuresti. ''Este prima competitie…

- Galateanca Elena Andries a castigat luni medalia de aur la categoria 48 kg, stilul smuls, in cadrul Campionatelor Europene de haltere pentru seniori de la Izvorani.Elena Andries a intrat in concurs la 75 kg, cu o aruncare reusita, apoi a ridicat 79 kg si a ratat la 80 kg.Sursa foto: Digi Sport ...

- Sala Polivalenta a Complexului Olimpic COSR „Sidney 2000” de la Izvorani a gazduit, recent, Campionatul National de Karate Shito Ryu, pentru copii, minicadeti, cadeti, juniori, U21, seniori si veterani. Au avut drept de participare structurile sportive din cadrul Comisiei Nationale de Karate Shito Ryu,…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a invins dramatic echipa Rusiei, campioana olimpica en titre, cu scorul de 26-25 (15-12), duminica, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in Grupa a 4-a a preliminariilor...

- Duminica, 18 Martie 2018, la Sala Polivalenta a Complexului Olimpic COSR “Sidney 2000” din Izvorani, s-a desfasurat Campionatul National de Karate Shito Ryu, pentru copii, minicadeti, cadeti, juniori, U21, seniori si veterani. Scopurile competitiei au fost:

- CSM Volei Alba Blaj, campioana Romaniei la volei feminin, a transferat doua jucatoare din Serbia, care au in palmares titlul de campioanei continentale, in perspectiva turneului Final Four al Ligii Campionilor, pe care gruparea ardeleana il va organiza la Bucuresti, pe 5 si 6 mai, a anuntat echipa din…

- Romania are ca obiectiv patru medalii la Campionatele Europene de haltere de la Izvorani. Presedintele Federatiei Romane de Haltere (FRH), Nicu Vlad, a declarat, marti, pentru AGERPRES, ca delegatia Romaniei are ca obiectiv castigarea a 4 medalii la Campionatele Europene care se vor desfasura intre…

- Federația Româna de Tenis a anunțat ca au fost scoase la vânzare biletele pentru meciul de tenis România - Elveția, din cadrul Fed Cup, de la Cluj-Napoca.Astfel, biletele pentru întâlnirea România - Elveția, contând pentru play-off-ul Grupei Mondiale…

- Sportivul roman Mihai Bigea (LPS Craiova) a ocupat locul 22, joi, in proba masculina de spada a juniorilor din cadrul Campionatelor Europene de scrima pentru cadeti si juniori de la Soci (Rusia). Mihai Oprea (CSU Craiova) a ocupat locul 34, Adam Macska (CSM Satu Mare) s-a clasat pe locul 50, iar Marton…

- CSM Bucuresti, campioana en titre, a fost invinsa neasteptat de SCM Craiova cu scorul de 23-21 (11-12), miercuri, in Sala Polivalenta din Banie, intr-un meci din etapa a 19-a a Ligii Nationale de handbal feminin. AGERPRES (AS-editor: Mihai Tenea, editor online: Anda Badea)

- Presedintele Federatiei Romane de Haltere (FRH), Nicu Vlad, a declarat, marti, pentru AGERPRES, ca este o mandrie pentru asociatia pe care o conduce sa organizeze Campionatele Europene de seniori in anul in care Romania sarbatoreste 100 de ani de la Marea Unire. "Romania a mai organizat…

- CSU Craiova – Dinamo, in sferturile Cupei Romaniei 2018 (joi, 20.30). ”Leii” sau ”cainii”? Bratu debuteaza pe banca lui Dinamo . CSU Craiova – Dinamo ACTUALIZARE 28 februarie. Clubul Universitatea Craiova a sistat vanzarea biletelor pentru meciul cu Dinamo din sferturile Cupei Romaniei, pana in momentul…

- Cine castiga finala Eurovision Romania? Finala Selectiei Nationale Eurovision va avea loc duminica seara in cadrul unui spectacol organizat in premiara la Sala Polivalenta din Bucuresti. Show-ul va fi transmis live de TVR, iar telespectatorii au astfel ocazia sa isi voteze preferatul, iar unul din concurenti…

- Saracia lucie din sportul romanesc loveste din plin si Iasiul. Lipsa banilor, coroborata cu indiferenta autoritatilor locale si cu nepricerea celui care diriguieste clubul Politehnica au dus la un deznodamant cumplit pentru sporturile de echipa. La scurt timp dupa desfiintarea echipei de rugby,…

- Firma șefului arhitecților din Romania, cel mai mare birou de proiectare din Cluj Biroul președintelui Ordinului Arhitecților din Romania, Șerban Țiganaș, este cel mai mare angajator de profil din județul Cluj in topul "Cele mai puternice 100 firme de arhitectura din Romania". Primul loc în…

- Federația Romana de Tenis a anunțat in cursul acestei zile locul de desfașurare al partidei de Cupa Davis dintre Romania și Maroc din Grupa II Euro-Africana, care va avea loc intre 7 și 8 aprilie 2018. Federalii au stabilit ca partida sa aiba loc la Cluj, in Sala Polivalenta, suprafața urmind sa fie…

- Romania a invins Canada, duminica, in primul tur al Grupei Mondiale II a Fed Cup, dupa ce jucatoarea de tenis Irina Begu a intrecut-o pe Katherine Sebov cu 6-2, 6-4 si a ridicat scorul general la 3-0, duminica, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, iar echipa noastra va juca in barajul pentru accederea…

- 28 de sportivi, dintre care o rezerva, si 27 de tehnicieni si oficiali vor reprezenta Romania la 6 sporturi, bob, schi (alpin, fond si sarituri), patinaj (viteza), biatlon, sanie si skeleton. Echipa Olimpica a Romaniei care va participa la Jocurile Olimpice de la PyeongChang, programate in perioada…

- Romania si Canada se vor infrunta la Sala Polivalenta, la 10 si 11 februarie. Invingatoarea va juca, in aprilie, barajul de promovare in Grupa Mondiala I. Invinsa va fi trimisa la un alt baraj, cel pentru mentinerea in Grupa Mondiala II.

- Cei mai buni luptatori din Romania se reunesc in luna iulie, la Reșița. Federația Romana de Lupte a atribuit municipiului de pe Barzava organizarea Campionatului Național Individual de Seniori la lupte libere, feminine și greco-romane. Un nou regal al luptelor se anunța in vara acestui an,…

- Echipa de tenis a Romaniei conduce formatia Luxemburgului cu scorul de 2-1, dupa ce perechea Horia Tecau/Florin Mergea s-a impus cu 6-0, 6-1 in fata cuplului Raphael Calzi/Robi Tholl, duminica, in Sala Polivalenta din Piatra Neamt, in primul tur din Grupa a II-a, Zona Europa/Africa a Cupei Davis.…

- Echipa Olimpica a Romaniei care va participa la Jocurile Olimpice de Iarna de la PyeongChang, programate in perioada 9-25 februarie, a fost prezentata oficial de COSR in cadrul unei ceremonii care a avut loc, ieri, la Sala Polivalenta din cadrul Complexului Sportiv „Sydney 2000” din Izvorani. Presedintele…

- Echipa Olimpica a Romaniei care va participa la Jocurile Olimpice de la PyeongChang, programate in perioada 9-25 februarie, a fost prezentata oficial de COSR in cadrul unei ceremonii care a avut loc, miercuri, la Sala Polivalenta din cadrul Complexului Sportiv Sydney 2000 din Izvorani. …

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, a fost nominalizata in echipa de Fed Cup a Romaniei pentru meciul cu Canada, din primul tur al Grupei Mondiale II, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. Florin Segarceanu, capitanul-nejucator al echipei Romaniei, le-a mai convocat…

- Romania va gazdui Campionatele Europene de haltere seniori in perioada 23 martie - 1 aprilie, competitia urmand sa se desfasoare la Bucuresti dupa ce Albania a anuntat ca nu o mai poate organiza din cauza unor probleme administrative. Aceasta este a doua modificare efectuata de Federatia Europeana de…

- Franta a castigat medalia de bronz la Campionatele Europene de handbal masculin din Croatia, invingand Danemarca cu scorul de 32-29 (17-14) duminica, la Zagreb, in meciul pentru locul 3. La un an dupa ce au cucerit titlul mondial, francezii s-au consolat bronzul dupa ce fusesera invinsi…

- Oradencele sunt pe locul 2 la egalitate cu Politehnica Timișoara, locul I fiind ocupat de FC Arges Pitesti. „Sper sa reusim sa obtinem cele trei puncte. Ma bucura faptul ca la antrenamente se lucreaza intens, iar tinerele de perspectiva de la LPS Bihorul Oradea si ACS Viitorul Bors participa…

- Republica Moldova a obținut trei medalii la Campionatul European de Jiu-jitsu brazilian. Doua dintre medalii sint de bronz și una, de argint. Medalia de argint a fost obținuta de Simion Alexandru la categoria „Junior Light”. Cite o medalie de bronz au obținut Roman Babii, la categoria Master 3 (greutate…

- La primul ei an de seniorat, rusoaica Alina Zagitova, a cucerit medalia de aur in proba individuala a Campionatelor Europene de patinaj artistic de la Moscova. Sportiva in varsta de 15 ani a acumulat 238,24 de puncte si s-a clasat pe primul loc in clasamentul general.

- Finala selectiei nationale pentru Eurovision Song Contest 2018 va fi organizata in Sala Polivalenta din Bucuresti, a anuntat, vineri, Doina Gradea, directorul general interimar al Televiziunii Romane. „In premiera, Eurovision Romania va avea cinci semifinale, pe care le dedicam sarbatoririi Centenarului.…

- Rusii Evghenia Tarasova si Vladimir Morozov au cucerit medalia de aur in concursul de perechi din cadrul Campionatelor Europene de patinaj artistic de la Moscova, cu trei saptamani inaintea Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang (9-25 februarie), informeaza AFP. Tarasova (23 ani)…

- Eugen Stan, polițistul pedofil, a fost decorat in anul 2012 cu medalia „Barbație și Credința”, dupa ce fusese recomandat de ministrul de Interne. Premierea a venit ca rezultat al participarii lui Stan la acțiunile de deszapezire, potrivit Antena 3.

- Varful avionului privat a lovit o cladire adiacenta de la Aeroportul Internațional Malta, langa Valletta. Serviciile de urgența au fost chemate la fața locului, insa nu a fost raportat niciun accident uman. "Se pare ca cablurile de siguranța și frana care țineau avionul au fost rupte…