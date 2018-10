Halsey lanseaza single-ul „Without Me” Halsey se intoarce si cucereste inimile publicului cu un nou single, „Without Me”. „Punandu-ti semne de intrebare legate de scopul si efortul tau intr-o relatie poate fi debusolant si trist, dar este important sa reflectezi la adevarata ta valoare. Aceasta piesa este despre a intelege ca este nevoie sa te pretuiesti orice ar fi. Este o melodie foarte onesta si este ceea ce m-a ajutat pe mine sa realizez ca inca imi mai pot exprima sentimentele prin arta dupa tot acest timp. Muzica va fi mereu motorul inimii mele.” – Halsey „Without Me” este primul material solo lansat de Halsey de la succesul… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

