Stiri pe aceeasi tema

- Vigorous Warrior 19 - VW19, the most complex medical exercise in the history of NATO, is currently being conducted, April 1-15, at several units of the Romanian Armed Forces. According to the Romanian Defence Ministry (MApN), the exercises involves all the three components of the armed forces…

- Considerata una dintre cele mai frumoase femei de la noi, Antonia are o adevarata reputație. Chiar și așa, sunt in continuare mulți care pun la indoiala „dotarile” vedetei și care considera ca, fara machiaj și artificii, ar fi o persoana total diferita.

- FCSB - CSU CRAIOVA 3-2 // Mirko Pigliacelli, portarul lui CSU Craiova, care a marcat un gol din penalty in meciul pierdut cu FCSB, scor 3-2, a vorbit despre reușita sa din aceasta seara și despre motivele eșecului. „Am avut ocazia sa caștigam, dar din pacate nu s-a intamplat. Mister a decis sa execut…

- Falsul medic estetician, care a operat la clinici private din Romania, sub numele de Matthew Mode, a facut primele declarații despe acuzațiile care i se aduc. Mateo Politi spune ca are documentele care dovedesc ca este medic si ca toate acuzatiile sunt false. Mai mult, acesta susține ca a platit bani…

- Sam Smith a marturisit ca nu ii place sunetul vocii sale și ca nu iși asculta cantecele dupa ce le lanseaza. Faimosul muzician a spus intr-un interviu recent acordat unui post de radio, potrivit contactmusic.com: „Ador sa imi ascult piesele inainte de ale lansa. Dar, o data ce ies pe piața, ceva moare,…

- Dumitrița Coroian din satul Laschia, comuna Copalnic-Manaștur, județul Maramureș, a fost gasita moarta in casa in care locuia singura. Tatal fetei s-a stins din viața in urma cu cațiva ani, iar mama ei locuia in strainatate. Dumitrița Coroian nu a dat niciun semn de viața in cursul zilei de duminica, …

- Procurorul interimar șef al DNA, Anca Jurma, a anuntat motivele renuntarii la conducerea institutiei: Declarație incheiere mandat interimar procuror șef DNA: Astazi este ultima zi a mandatului de 6 luni pentru care am fost delegata in functia de procuror sef al DNA. Am acceptat cu greu aceasta functie…