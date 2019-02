Halsey a depasit 1 miliard de ascultari pe platformele digitale cu hitul “Without Me”

Stiri pe aceeasi tema

- Single-ul emotionant “Without Me” al lui Halsey atinge inimile de pretutindeni si a depasit 1 miliard de ascultari pe platformele digitale, la nivel global! Versurile piesei “Without Me” au ridicat de la bun inceput semne de intrebare, fanii inghesuindu-se sa presupuna ca piesa vorbeste despre relatia…

- Mabel a devenit in scurt timp una dintre senzatiile muzicii europene si are toate atuurile pentru a ajunge un pilon in muzica internationala. Nascuta in 1996, Mabel a debutat in 2015 cu single-ul „Know me better”, iar in 2017 a ocupat un loc fruntas in topurile din UK cu piesa “Finders Keepers”. In…

- Cantecul "Bohemian Rhapsody", ai carui producatori se temeau ca nu va avea niciodata succes, intrucat aceasta piesa a trupei britanice Queen are o durata de aproape sase minute, include fragmente de opera si versuri despre Galileo si Scaramouche, a devenit luni cel mai difuzat single din secolul…

- Nici nu mai trebuie sa-i facem vreo prezentare, piesa latino a anului pe care toata lumea o fredoneaza, “Sin Pijamas”, interpretata de Becky G și Natti Natasha, a depașit deja un miliard de vizualizari in puțin peste jumatate de an.

- Daca se iau in calcul toate cumparaturile online – platite atat online cat si cu numerar la livrare, atunci PayU estimeaza ca valoarea totala a tranzactiilor realizate in ziua de Black Friday a depasit un miliard de lei. De acest Black Friday ponderea platilor cu cardul a atins noi recorduri, ajungand…

