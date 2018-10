Stiri pe aceeasi tema

- Vizitatorii Castelului Bran în weekend-ul de Halloween vor avea parte de "o atmosfera de groaza", care va culmina cu traditionala petrecere, nefiind uitati nici cei mici, care vor fi întâmpinati cu bomboane, anunta organizatorii.

- Vizitatorii Castelului Bran in weekend-ul de Halloween vor avea parte de "o atmosfera de groaza", care va culmina cu traditionala petrecere, nefiind uitati nici cei mici, care vor fi intampinati cu bomboane, anunta organizatorii. ''Pe langa decoratiunile de Halloween, evenimentul din acest an…

- Expozitia „15 Keys to Secret Chambers”, semnata de Costin Chioreanu, se deschide sambata, 13 octombrie 2018, la Castelul Bran. Nascut in Romania, designerul Costin Alexandru Chioreanu este recunoscut, in principal, in afara granitelor pentru puterea sa de a exprima nevazutul in termeni grafici.…

- Inainte de marele eveniment din viața lor, Cristi Borcea și Valentina Pelinel au luat o decizie importanta. S-a aflat și cate zile vor sta, de fapt, cei doi miri la Budapesta, acolo unde va avea loc nunta lor. Duminica, 30 septembrie, Valentina Pelinel și Cristi Borcea se casatoresc religios in capitala…

- Elena Gheorghe i-a rupt turta fetiței sale, Amelie Nicole, totodata, serbandu-i micuței și prima aniversare intr-o locație exclusivista, aceași ca la botez. Elena Gheorghe, in varsta de 33 de ani, a avut la petrecerea de turta a fetiței sale nu mai puțin de 70 de invitați și a schimbat doua ținute,…

- Brașovenii și turiștii primesc o invitație la Castelul Bran, la un eveniment pentru toate varstele: „Turnirul Cetaților”, care se va desfașura in perioada 10 - 12 august 2018, pe Platoul „Regina Maria”. Cei prezenți vor avea parte de concerte, plimbari cu cai, delicii culinare și activitați…

- Castelul Bran gazduiește, in luna august, un concert de excepție, pe insula lacului mare din Parcul Regal. Sub bagheta dirijorului Cristian Oroșanu, Kamerata Kronstadt, pianistul Mariano Castro și indragita Analia Selis vor purta auditoriul intr-o lume magica, metamorfozata prin note muzicale,…