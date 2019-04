Stiri pe aceeasi tema

- Radu Valcan a facut o dezvaluire picanta in platoul emisiunii "Xtra Night Show". Prezentatorul emisiunii "Insula Iubirii" a marturisit ca sotia lui, Adela Popescu, i-a facut o vizita in Thailanda, la filmarile primului sezon.

- In ciuda aparentelor, actorul de 74 de ani este cat se poate de activ in viata profesionala. In prezent, filmeaza la sezonul II al serialului ”The Kominsky Method”, si acolo l-au si surprins paparazzi. Pe platourile de filmare.

- Ștefan Banica, pe care telespectatorii Antenei 1 il vor vedea, incepand de duminica, 21 aprilie, de la ora 20:00, in rolul lui Orlando, in serialul de comedie Liber ca pasarea cerului, are un obicei pe platourile de filmare. “Nu pot sa spun ca e un tabiet, dar in timpul filmarilor m-am obișnuit ca inainte…

- Eva Green a marturisit ca a crezut ca va muri pe platourile de filmare ale peliculei ‘Dumbo’, pentru ca a fost nevoita sa faca foarte multe trucuri interpretand-o pe Colette Marchant. Actrița in varsta de 38 de ani, care joaca rolul lui Colette Marchant in filmul Disney, regizat de legendarul Tim Burton,…

- Actorul Keanu Reeves s-a antrenat din greu pentru rolul pe care il interpreteaza in cel de-al treilea film din seria John Wick. Starul hollywoodian Keanu Reeves, in varsta de 54 de ani, a depus toate eforturile pentru ca rolul pe care il joaca in pelicula respectiva sa-i iasa perfect. Pentru a fi…

- Actorii din serialul „Fructul Oprit” au sarbatorit Ziua Femeii pe platourile de filmare și au facut cateva dezvaluiri emoționante cu aceasta ocazie. Liviu Varciu a vorbit despre fiicele lui, iar Vlad Gherman a oferit cateva detalii despre relația lui cu Cristina Ciobanașu.

- Zilele importante sunt mereu sarbatorite pe platourile de filmare ale serialulul "Fructul Oprit". De ziua femeii, majoritatea domnilor a trecut pe la florarii, dar au fost cativa s-au facut ca au uitat. In cadrul emisiunii "Xtra Night Show" reporterii au aflat cine a fost cea mai rasfatata de ziua femeii.

- Jussie Smollett a fost eliberat, joi, pe cautiune, stabilita la 100.000 de dolari, iar actorul a revenit pe platourile de filmare ale serialului „Empire”, scrie Variety.Smollett a fost eliberat din custodia politiei din Chicago, dupa ce a fost acuzat ca a dat declaratii false, ca si-a inscenat…