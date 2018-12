Halle Berry, sfaturi pentru un abdomen plat Halle Berry a impartașit cu fanii ce fel de exerciții face pentru a avea un corp de invidiat. Aceasta a publicat mai multe fotografii pe o rețea de socializare, dezvaluind ca se pregatește pentru rolul din urmatorul film. Halle Berry arata senzațional la 52 de ani și continua sa se pregateasca fizic pentru rolul unei luptatoare MMA printr-un program de fitness bine pus la punct. Actrița a publicat pe contul ei de Instagram mai multe fotografii de la antrenamente, cu diverse exerciții pentru a-și lucra mușchii abdominali, conform Mediafax . Alaturi de antrenorul sau, actorul si cascadorul Peter… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Modelul Andreea Cristina Bolbea este harțuita și amenințata cu moartea. Vedeta s-a nascut in Romania și a fost descrisa de revista Forbes ca fiind unul dintre cei mai importanți ”influencers” ai mapamondului. Este și bloggerița, totodata, dand sfaturi despre make-up și ingrijire a pielii, are peste…

- Andreea Berecleanu a postat un mesaj pe contul de socializare, in care le-a vorbit prietenilor virtuali despre muzica și dans. Vedeta a povestit despre felul in care a fost educata de parinți, dar și despre felul in care a procedat la randul ei, cu cei doi copii ai sai. „Am crescut intr-o familie unde…

- Oana Roman a atras din nou atenția cu ținuta purtata la un eveniment monden. Prezenta la VIVA! Influencers Party, vedeta a starnit admirația tuturor cu alegerea vestimentara. Ca de fiecare data, soția lui Marius Elisei a fost toata un zambet și plina de energie. Oana Roman a purtat un maiou negru,…

- Razi cu lacrimi! Daniel Buzdugan face ce face și apare din nou in atenția urmaritorilor sai de pe rețelele sociale. De data aceasta este vorba despre Instagram. Vedeta se afla in parc, la plimbare, atunci cand a surprins imagini numai bune pentru a fi distribuite online. In filmulețul respectiv postat…

- Peste aproximativ doua luni, Adela Popescu va deveni mama pentru a doua oara. Vedeta va naște un baiețel, iar astazi, a mai facut o vizita medicului care o supravegheaza, pentru a se asigura ca totul este bine. Soția lui Radu Valcan a postat pe contul de socializare o imagine, in care iși expune mandra…